Günlük hayatınızı kolaylaştıracak 6 uygulama

Uyku düzeninizin bozukluğundan yakınıyor, kahvaltı yaparken gözünüze çarpan makaleleri okuyacak zaman bulamıyor, yapacağınız sunumu evdeki bilgisayarınızda unuttuysanız, akıllı telefon ya da tabletinize indireceğiniz 6 uygulama ile hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz.

The Wall Street Journal’da yer alan habere göre, hayatınızı kolaylaştıracak 6 uygulama şöyle:

‘To Bed’

Eğer benim gibiyseniz uykunuz ağırdır, gece baykuşusunuzdur ve kesinlikle sabah erken kalkmıyorsunuzdur. Bu üçünü birleştirdiğinizde neden birilerinin veya bir şeyin sizi uyandırması gerektiğini anlamak zor olmasa gerek. Alarm saati gibi uygulamaları her yerde bulabilirsiniz. Ancak eğer uyku düzeninizi değiştirebilirseniz bu sizin için daha iyi olabilir. İşte "To Bed" uygulaması tam olarak burada devreye giriyor. Bu basit uygulama yaşınızı ve kalkış saatlerinizi sorarak yatağa gitmeniz gereken zamanı sizin için hesaplıyor. İndirmesi bedava olan bu uygulamada kalkış saatleri değiştirilebiliyor ve tatil modu da bulunuyor.

‘Pocket’

Sabah vaktinde kalktınız ve iyi uyudunuz. Sabah kahvaltısı sırasında haberlere göz gezdiriyorsunuz. Birçok makale ilginizi çekiyor ama onları okuyacak vaktiniz yok. İşte "Pocket" isimli mobil uygulamayı kullanmanın tam zamanı. Bu uygulama daha sonra bakmak istediğiniz makaleleri, videoları veya resimleri sizin için kaydediyor. Uygulamanın okumayı kolaylaştıran görünüşünü özellikle takdir ediyorum. Uygulama ücretsiz ve uygulamanın Android sürümü de bulunuyor.

‘Teamviewer’

Sonunda işinize vardınız. Sunum yapmanız gerektiği aklınıza geldi ve eve gidip sunumu almak için artık çok geç. Tam da o sırada evdeki bilgisayarınıza bağlanabilmek veya en azından birinin size sunumu yollamasını sağlamak ne güzel olurdu değil mi? "Teamviewer" uygulamasıyla evinizdeki bilgisayara da bağlanabilirsiniz. Bu uygulama bilgisayarınızın başında oturuyormuşsunuz gibi uzaktan bilgisayarınızı kontrol edebilmenizi sağlıyor. Üstelik bu uygulama da ücretsiz. Uygulamanın Android ve bilgisayarlar için uyumlu sürümleri de bulunuyor.

‘Free Time’

Eve geldikten sonra birçoğumuz rahatlamak veya aile ve arkadaşlarımızla vakit geçirmek ister. Hafta boyunca işinizin birikmesinden dolayı sevdiğiniz insanlarla vakit geçirmek için ne kadar az zamanınız kaldığını fark ediyorsunuz. Bu uygulama sizin için boş zaman yaratmayabilir ancak vaktinizi boşa harcamamanızı sağlayacak. "Free Time" uygulaması boş zamanlarınızı organize etmenize yardımcı oluyor. Uygulama müsait olduğunuz vakitleri otomatik e-postalarla veya SMS'lerle arkadaşlarınıza veya ailenize bildiriyor.

‘Jetpack Joyride’

İşe giderken oyun oynayarak vakit geçirmek istiyorsunuz. Bunun için en iyi oyunlardan biri "Jetpack Joyride" uygulaması. Tek elle oynanabilen oyun yolculuklar için ideal. Oyunda bir jetpack kullanarak önünüze gelen engelleri geçmeye çalışıyorsunuz. Sürekli hızlandığınızdan motosiklet ve sürülebilen mekanik ejderha gibi araçları topladığınızda daha uzun süre oynamış oluyorsunuz. Kontroller gayet basit: Parmağınızla ekrana bastığınızda yukarı çıkıyorsunuz parmağınızı kaldırdığınızda ise aşağı iniyorsunuz. Bu oyun da bedava ve uygulamanın Android sürümü de bulunuyor.

‘Epic Win’

Günün sonunda ne yaptığımı gözden geçirip önümüzdeki günlerde ne yapmam gerektiğini düşünürüm. "Sunrise" gibi zaman planlayan veya "Wunderlist" gibi yapmanız gereken şeylerin listesini oluşturan birçok uygulama var. Ancak beni hem eğlendirip hem de motivasyonumu yüksek tutan uygulama "Epic Win" uygulaması. Bu zaman planlama uygulamasında fantastik karakterinize görevler verip yapılanları işaretleyip karakterinizin XP puanları kazanmanızı sağlıyorsunuz ve bu puanları seviye atlamada kullanabiliyorsunuz. Uygulamanın fiyatı 2.99 dolar.