T24 LogoT24 Logo
Gündem

Günlük daire denetiminde uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı 

Müslim SARIYAR/İSTANBUL, (DHA)- BURSA İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, günlük kiraya verilen dairede kalanların otomobilinde 31 gram eroin ele geçirildi

04 Ekim 2018 22:21

Müslim SARIYAR/İSTANBUL, (DHA)- BURSA İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, günlük kiraya verilen dairede kalanların otomobilinde 31 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri dün akşam saat 23.00 sıralarında Karaağaç Mahallesi\'nde günlük kiraya verilen aparta operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, aparttaki dairede ve evlerde kalanların otomobilinde arama yapıldı.
ANKARA\'DAN GELMİŞLER
Yapılan aramalarda, apartta kalan F.G. ve G.K.\'nin aracında yaklaşık 31 gram eroin ele geçirildi. Araçta ayrıca hassas terazi ve üzerinde uyuşturucu içilmiş folyo parçaları bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı. İfadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler, \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara\'da uyuşturucudan kaydı bulunan F.G. ve G.K.\'nin Bursa\'ya uyuşturucu satmak için geldikleri öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Müslim SARIYARİSTANBUL DHA BURSAEmniyet Müdürlüğü Yıldırım SuçAraştırma Büro AmirliğiOlaylaYıldırım SuçKaraağaç MahallesiYapılanANKARA GELMİŞLER YapılanAraçtaAnkaraBursa
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24