Günlük Covid-19 tablosu değişti, bazı veriler çıkartıldı; "İller aşı olmada yarışacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Covid-19 verilerinin yer aldığı tablonun değişerek yeni bir sisteme geçildiğini duyurdu. Yeni tabloda, aşı durumunu da yer alırken, test sayısı, can kaybı ve iyileşenler dışındaki veriler haftalık yayınlanacak.

Covid-19 tablosunda yeni sisteme geçildiğini duyuran Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak" dedi.

Günlük olarak yayınlanmayacak veriler arasında hasta sayısı, hastalarda zatürre oranı, yatak doluluk oranı, erişkin yoğun bakım doluluk oranı, ventilatör doluluk oranı, ortalama temaslı tespit süresi, filyasyon oranı, ağır hasta sayısı gibi bilgiler bulunuyor.