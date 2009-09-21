Günlük burç yorumunuz burada



KOÇ

Bugün derin duyguların, bilinçaltından gelen etkilerin etkisinde olup, boş yere gerginlik çıkarabilirsiniz. Gereksiz konuların gününüzü ters etkilemesine izin vermemelisiniz. Son dönemlerde bozulmuş dengeleri yerine getirebilecek güç içinizde olacaktır.

BOĞA

Bu hafta da içinizdeki değişim isteği, yurtdışı ile ilişkilerinizi, yüksek öğrenim, yayıncılık konularını veya hukuksal ilişkilerinizi zorlamaya devam edecektir. Bugünlerde kendinize yeni bir yol çizmek için bazı şeyleri feda etmekten çekinmeyebilirsiniz.

İKİZLER

Bugün kendinizi daha içe dönük hissedebilirsiniz, duygularınızı paylaşmak istemeyebilirsiniz. Uzun dönemli ilişkilerde veya ortaklıklarda probleme dolaylı yollardan değil, direkt olarak yaklaşmalısınız. İş hayatı da zor gelecektir. Bütün problemlerinize karşı en etkili silahınız espri kabiliyetinizdir.

YENGEÇ

Özellikle parasal alandaki kararları ertelemekte fayda var. Daha fazla içe dönük olabilir, kendinize daha fazla vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Aslında genel olarak şanslı sayılabilecek bu günde heyecanlı haberler alma ihtimali de var.

ASLAN

Pazartesi sendromu denen olguyu yaşamak mümkün ancak streslerin kaynağı küçük sorunlar olacaktır. Ev ve aile sorumlulukları dikkatinizi gerektiriyor ancak eve gelmekten veya evde olmaktan çok mutlu olabileceğiniz bir gündesiniz.

BAŞAK

Sosyal bir haftasonundan sonra bugün daha fazla içinize dönmeye ihtiyaç hissedebilirsiniz. Ancak iş hayatınızda bazı karışıklıklar veya fazla beklenti de söz konusu olabilir. Tatminsizlik veya sürtüşme de mümkün. Bu stresli enerjilerin farkında olup olayları çok fazla üstelememelisiniz.

TERAZİ

Bu haftaya gergin başlayabilirsiniz, ilişkileri ilgilendiren konularda çok önemli olmayan sürtüşmeler olabilir. Bugün özellikle mantığınız duygularınıza yenik düşmemeli. Aldığınızdan fazla verebilirsiniz ama bazı günler böyledir.

AKREP

Bir arkadaşla yapacağınız konuşma ciddileşebilir. Duygularınızı iyi anlamaya çalışmalısınız. Diğerlerinden öğrenmeye çalışmak iyi bir davranıştır fakat bazen de karşı tarafın görüşleri sizi yanıltabilir. Ayrıca bu kişinin bütün cevaplara sahip olması da mümkün değildir.

YAY

Olaylara daha geniş bir açıdan bakmak daha sağlıklı karar almanızı sağlayacaktır. Günün detayları veya küçük aksiliklerin perspektifinizi daraltmasına izin vermemelisiniz. Size anlatılan veya duyduğunuz bir konu sizi rahatsız edebilir ya da moralinizi bozabilir. Ayrıca dominant birinin baskılarına da maruz kalma ihtimaliniz var, hemen pes etmemelisiniz.

OĞLAK

Doğru cevaplara sahip olmaktan çok, doğru soruları sorabilmek kuvvetli yönünüz olacaktır. Gün tahmin etmediğiniz şekilde gelişebilir, kuvvet çatışmalarına özellikle dikkat etmelisiniz. İş hayatınızda ani hareketler yapmanız tavsiye edilmez.

KOVA

Sorunlara endişelenmekten mantıklı düşünemeyebilirsiniz. Finansal konular starteji gerektiriyor. Büyük hayalleriniz bunları elde etme yöntemlerini gözardı etmenize sebep olabilir. Sözler, hareketlerle desteklenmelidir. İdeolojik farklılıkların insanlarla aranızı açmasına izin vermeyin.

BALIK

Bugünlerde ciddi konuşmalar yapmaya hazırlıklı olmalısınız. Konularında bilgili insanlardan danışmanlık alma ihtimali de var. Ancak hep duymak istediğiniz şeyleri onlardan duymayı beklemeyin. Bilginizi artıracak uğraşlar fayadanıza olacaktır. Bir kaynağı da kendi bilgilerinizi yenilemek için kullanabilirsiniz.