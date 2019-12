Günlük Burç Yorumu

Pelin Hattatoğlu sizler için hazırladı...



3 Ocak Pazar



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Hedeflerinize doğru ilerlemek için oldukça hevesli olmalısınız fakat bugünlerde bu hevesinizi biraz kontrol altına almanız gerekiyor. Bugünlerde hem iş hayatında hem de eğlence hayatında mükafatlar zor bulunur cinsten olabilir. Beklentilerinizi azaltırsanız, hayal kırıklığına uğramazsınız.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Sosyal fırsatlar belki de sizi zorla evden çıkartabilir veya olmak istemediğiniz ortamlara sizi sürükleyebilir. Bugün grup planları sizin için uygun değil. Bir arkadaş için fedakarlık yapayım derken, bencillikle de suçlanabilirsiniz.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Bugünlerde bazı konuları abartabilir, gereksiz yere enerji sarfedebilirsiniz. Bu yüzden orta yol en iyi seçim olacaktır. Yanlış anlamalar, bitirilmemiş işlere ve karışan planlara hazırlıklı olmakta fayda var.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Tembellik ve keyfe düşkünlük yapmak isteyeceğiniz bugün, bazı konuları uzatmamakta fayda var. Orta yol her sorun için çözüm olabilir. Eski duygularınızı geride bırakmak konuşmayı gerektiriryorsa bunu mutlaka yapmalı bagajları yeni yıla taşımamalısınız.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Abartıya kaçma ihtimalinin olduğu bu günde sonradan pişman olacağınız davranışlardan uzak durmalısınız. Günlük rutinlerinizle uğraşmanın faydalı olacağı bu günde planlarınızı gözden geçirirken bu hedeflerdeki egonuzun rolünü ayırmayı ihmal etmemelisiniz.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Bazılarınız sağlıkları ile ilgilenebilir. Diğerleri için romantik bir gün olma ihtimali yüksek. İç güdüleriniz size doğru olan konusunda yol gösterecektir. Oldukça olumlu olabilecek bu günde kendiniz geliştirmek için neler yapabileceğinizi de düşünmelisiniz.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Arkadaşlıkların size enerji verebileceği, eğlenceli bir günün peşinde olabilirsiniz. Ancak kalabalık yerlerin veya arkadaşlar arası ilişkilerin pürüzsüz olma ihtimali az. Temkini elden bırakmadan ve abartıya kaçmadan bir gün geçirmeniz gerekebilir.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Hayal kırıklığına uğramak istemiyorsanız günden beklentilerinizi limitlemekte fayda var. Özellikle ev ve aileyi ilgilendiren konularda realist davranmak gerekiyor. Konuşmalar yanlış anlamaya açık olabilir. Öteayandan insanalarda iyiyi aradıkça bulmak ta mümkündür.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bugünlerde vizyonunuzun limitlerini zorlamak ve planlarınıza bir de macera faktörünü eklemek istiyor olabilirsiniz. Belkide yapmak istediğiniz fakat adını koyamadığınız konu bugünlerde içinize doğacak ve kendinizi yeni bir maceranın peşinde bulacaksınız.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Gelecek için endişeleriniz varsa planlarınızı gözden geçirip belkide bunları değiştirmenin zamanı gelmiş olabilir. Sizi böylesine ikileme düşürüyorsa belki de kaderiniz o yol ile çakışmıyor demektir. Hem profesyonel olarak, hem de özel hayatınızda kalıcı çözümlere ihtiyacınız var.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Şüpheli işlere hiç bulaşmamalı, başkalarının üzerinizde baskı yapmasına izin vermemelisiniz. Ayrıca siz bir konuyu eşeledikçe kızgınlığınızın artacağından şüpheniz olmasın. Asabi enerjilerin tartışmaya yol açabileceği bu günde karşı tarafı kuşkulandırmak akıllıca olmayabilir.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



İyi geçen bir gün, her durumun da iyiyi görmeye yarayacağı gibi ilerisi için ümitlerinizi zorlama ihtimali var. Kendinizi geliştirici konuları araştırıp, yeni yılda bunları bir an once uygulamaya koymalısınız. Aradığınız destek arkadaşlarınızdan veya grup ortamından gelecektir.