Günlük Burç Yorumu

Pelin Hattatoğlu sizler için hazırladı...





2 Ocak 2010



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Keyfinize düşkünlüğünüz artarken, sevdiğiniz kişiler size abartmamanız konusunda uyarabilir veya üzerinize bir sorumluluk yükleyebilir. Bugün iş yapmak yerine eğlenmeyi tercih edeceğiniz bir gün olacak.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Bugün kendinizi oldukça cömert ve sevgi dolu hissedebilirsiniz. Aşkı ve sevgiyi idealleştirme ihtimali de var. Bir kişiyi veya bir şeyi idealleştirince gerçeklerden uzaklaşılır, gerçekle yüzleşince hayal kırıklığına düşülebileceğini unutmamalısınız.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Planlarınızda değişiklik gerekiyorsa bu haftasonundan itibaren onlar üzerinde ciddi şekilde düşünüp, gerekli çalışmaları yapmalısınızç belki de artık daha mantıklı bir plan yapmanız gerekiyor. Diğerlerinin fikirlerine de fazla güvenmemeli, onlardan taleplerde bulunmamalısınız. Bazı konuşmalarda doğru olmayanlar gizli olabilir.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Evde geçirilecek sakin bir günü özlerken problemlerle uğraşmak veya dışarı çıkıp bazı işlerinizi halletmek en son isteyeceğiniz şey olabilir. Çevrenizden ve sevdiklerinizden zevk alacağınız güzel bir gün olacağa benziyor. İlişkileriniz ekstra özen gerektiriyor.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Bazı planlarınızda değişiklik yapmak gerekebilir ancak şu an yaratıcı yönünüzün aktif olmama ihtimali yüksek. Bu yüzden bu gerekli değişiklikleri düşünmeyi ileri bir tarihe bırakmakta fayda var. Soumluluk hissi ile bazı fedakarlıklar yapabilirsiniz.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Bugün rutinlerinizi pratiklik ile halledip, sizin için özel olan insanlara daha fazla vakit ayırmalısınız. Eğlenmek için kalabalığa karışmak da mümkün. Abartıdan ve kendi odaklı olmaktan mümkün olduğunca uzak durmakta fayda var.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Bir yandan iş başa düşebilir, diğer yandan bunlardan kaçmak için elinizdeki bütün fırsatları kullanmaya hazır olabilirsiniz. eğer isterseniz yeni yıldaki hedeflerinizi ve yapacaklarınızı da düşünebileceğiniz verimli bir gün olabilir.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Bugün olaylara geniş bir perspektiften bakmayı ihmal etmemelisiniz. Eğer bazı fikirler tam oluşmadan kararlar alırsanız hata yapmış olursunuz. Tahminlerde bulunmaktan veya sözler vermekten kaçınmak akıllıca olabilir. Ayrıca size söz verenlere karşı da dikkatli olmakta fayda var. Bazıları dramatik davranışlarda bulunabilir.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bugün hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendinizi huzursuz hissediyor olabilirsiniz. Bu asabi enerji sisteminizden atacak en iyi yollardan biri de spor yapmak olabilir. Uzak yerler hakındaki fikirleriniz ve planlarınız kafanızda şekillenirken, bu konuda harekete geçmeyi başka bir güne bırakmalısınız.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Bugünlerde içinizde kızgınlık biriktiğini hissediyorsanız, kendinizi rahatlatacak aktiviteler yaparken, affediciliğinizi ve cömertliğinizi de içinizden çıkartmalısınız. Bu kendi çıkarlarınızı korumak veya kendinizi savunmamanız anlamına gelmeyecektir.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Bazı kişilerin önceliği olduğunu düşünebilir veya onlara bu değeri kafanızda siz veriyor olabilirsiniz. Belki de diğerlerinin ne düşündüğüne gereğinden fazla odaklanmış olmalısınız. Gücünüzü başkalarının eline vermek veya onların sizin adınıza karar almasına izin vermek yapmamanız gereken bir yanlıştır.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Günlük işler üstünüzdeki tembelliğe kurban gidebilir. Eğlenmek, günün keyfini çıkartmak, istediğiniz türden bir gün geçirmek, hayal kurmak isteği sorumluluklarınızı ikinci plana atacaktır. Abartmamak kaydı ile kendi isteklerinizi öne almakta bir sakınca olmayabilir.

