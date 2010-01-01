Günlük burç yorumu



Günlük Burç Yorumunuz





KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)

Yeni yılın ilk günü evinizde geçirmek, evinizde insanları görmek akıllıca olabilir. Kafanızdaki planlar sizi heyecanlandırıyor olabilir ve özellikle yeni yılda kariyeriniz konusunda değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Ancak bu konuda fevri kararlara kapılmamanız akıllıca olacaktır.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)

Sosyal etkiler yeni yılın ilk gününde de devam ederken, siz belki de evde dinlenmeyi seçeceksiniz. Evde dinlenmek, rahatlamak, okumak belki de en çok ihtiyacınız olandır. Arkadaşlarınıza vakit ayırmak istiyorsanız onları evinizde ağırlamalısınız.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)

Yeniyıla girerken herhangi bir sorun çıkmadıysa bugün kendinize sakin ve rahat bir gün ödülünü vermelisiniz. Sevdiklerinizle birlikte geri planda geçirilebilecek bir gün.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)

Yeni yıl dünkü ay tutulmasından sonra sizin için yep yeni bir yılın ilk sayfası niteliğindedir. Sevdiklerinizden de aldığınız ilgi ile keyfiniz hayli yerinde olabilir. Soumluluklularınızı mümkün olduğunca bir kenara bırakıp, bugün sadece rahat bir gün geçirmeyi düşünmelisiniz.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)

Yeni yıl sizin için eğlenceli başlamış olabilir, Burcunuzdaki ay da güne duygusal bir boyut getiriryor. Sevdikleriniz size mutlu etmek için uğraşırken sizin de empati kabiliyetiniz yükselebilir.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)

Yeni bir yıl başlarken eski bitirlmemiş işlerinizi mümkün olduğu kadar çabuk kapatmaya konsatre olmalısınız. Sevdikleriniz size bu konuda her türlü desteği vereceğe benziyor. Onların tavsiyelerini de gözardı etmemelisiniz. Evde ve beraber vakit geçirdiğiniz kişilerle keyfiniz hayli yerinde olmalı.

TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)

Sosyal bir burç olarak yeni yıla girerken yorulmuş olmalısınız, bu yüzden bugünü dinlenerek geçirmek akıllıca olacaktır. Sevdiğiniz bir kaç kişi hariç arkadaşlarınızla görüşmeyi bile başka bir güne ertelemelisiniz.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)

Bugün şans faktörü sizle beraber olabilir, hatta bugünün eğlenceli geçmesinde rol bile oynayabilir. Beklenmedik ziyaretçiler, mutlu karşılaşmalar veya tesadüfler yüzünüzü güldürebilir. Günün tahmin edilmez bir tarafı olduğu için planlarınızı mümkün olduğunca esnek tutmalısınız.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)

Yeni yıl için en önemli hedeflerinizden biri para kazanmak olabilir. Ancak bugün sakin bir güne ihtiyacınız var. Ani dürtülerinizi kontrol etmeniz gereken, günden beklentilerinize makul limitler belirlediğiniz bir gün olabilir.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)

Bazı beklenmedik durumlar rutinlerinizden size uzaklaştırabilir. Hala bütçenizi aşma tehlikesi devam ettiği için dikkatli olmalısınız. Bu temkine diğer insanların kaynaklarını kullanırken de ihtiyacınız olacaktır. Kendinizi kullandırmamaya da özen gösterin.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)

Her şeyde orta yolu bulmak bugünlerde hedefiniz olmalı. Huzursuz enerjiler tatmin olamnızı engellerken, bazı riskleri almak konusunda gözünüzü karartabilirsiniz. Ancak ayaklarınızı yere sıkı sıkıya basıp, pratik olanı seçmelisiniz.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)

Sosyal ortamlarda yanlış anlaşmaların olabileceği günlerdesiniz. Belki de bu tür sosyal planlardan vazgeçip evde sakin bir gün geçirmek akıllıca olabilir. Arkadaşlarınızın yargılarına kulak vermeden, yaratıcı yönünüzü konuşturmanız gereken bir gündesiniz.