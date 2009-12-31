Günlük Burç Yorumu

Pelin Hattatoğlu sizler için hazırladı...



31 Aralık Perşembe





KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Bugünkü tam Ay tutulması ev-aile hayatınızı ilgilendiren bir konuda beklenmedik bir gelişme yaşatabileceği gibi, duygusal bir konuda karanlıkta da bırakırabilir. İki yıllık tutulmalar serisi ev-aile hayatınızı olduğu kadar kariyerinizi de etkiliyor. Bu seferki tutulma Yengeç burcunda ve Ay tutulması olduğu için bir kadın aile ferdini de oldukça fazla ilgilendirebilir.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Bugün gerçekleşecek Yengeç burcundaki Ay tutulması da akrabalarınız ve kısa mesafeli seyahatleri sizin için öne çıkartıyor. Kardeşlerinizden veya ikinci derecede akrabalarınızdan beklenmedik bir haber alma ihtimali olabilir veya planlanmamış kısa bir seyahate çıkabilirsiniz. Her ne kadar siz yaşamasanızda, karşınızdakilerin duygu iniş çıkışları ile uğraşabilir veya bazı sorumlulukların sırtınıza yüklenebilir. Ayrıca, bazı planlarınız yeni yıldan sonraya sarkabilir hatta tutulmayı takiben bazı kontrat işleri ile uğraşma ihtimali bile var. Ancak unutmayın bu adınız koyma veya imza atma işini en azından Ocak sonuna kadar bekletmekte fayda var.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Bugünkü Ay tutulması ile bitiyor geçen Temmuz yılında başlayan tutulmalar dizisinin devamıdır ve kazandığınız para alanında etkili olacak 2 senelik bir dönemi temsil etmektedir. Doğum tarihinize göre bir para kaynağı bitip, bir diğerine ortam hazırlayabilir. Kimi İkizler burçları için bu maddi kaybın nedeni sağlık konuları ile ilgili olabilir. Kendiniz veya bir yakınınızın sağlık sorunları ile uğraşama ihtimali var. Eğer bir önceki tutulmalar ile bir maddi kaynağınızı kaybettiyseniz, bu tutulma ile yeni birine kavuşabilirsiniz. Ya da o zaman konuşulmuş bir işin parasını bugünlerde alabilirsiniz. Ancak yapacağınız işi bir ortakla veya bir risk alarak yapmanız tavsiye edilmez. Son günlerin gelişmeleri, sevdiklerinizle özel veya romantik ortamlarda olma isteği yeni yıla eve yakın yerlerde girerseniz daha mutlu olabileceğinizi gösteriyor. Seyahat düşünüyorsanız uzaklara gitmemekte fayda var.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Bugün burcunuzda tam Ay tutulması olarak gerçekleşiyor. Bu tutulmanın etkisi ile hayatınızdaki bir sayfayı tamamen kapatabilir ve yenisini açacabilirsiniz. Bu sayfa uzun dönemli ilişkide olduğunuz insanı veya bir ortaklığı da ilgilendiriyor olabilir. Eğer mutlu bir ilişkiniz varsa tutulmanın etkisi olumlu olacaktır, eğer sorunlar yaşıyorsanız bu günler gelişecek olayları negatif olarak algılama ihtimaliniz yüksek. Tutulmalar genelde içinizde olan fakat sizin bile farkında olmadığınız duyguları yüzeye çıkartabilir, onlar gizli olanın ortaya çıkmasının sembolüdür. Bu ortaya çıkınca da olaylara bambaşka bir gözle bakarız.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Bugün gerçekleşecek Ay tutulması ruhaniyatınız, iç dünyanız ve hastane gibi kurumlarla ilişkilidir. Takip eden günlerde kimi Aslan burçları bir nedenle doktor, hastane, bakım merkezi, huzur evi gibi yerlere uğrayabilir. Belki de hayatınızın hızını biraz kesmeli, kendinize dinlenecek, rahatlayacak vakit ayırmanız gerekebilir.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Bugün yaşanacak tam Ay tutulması arkadaşlar, sosyal ortamlar, romantizm ve eğlence hayatınız üzerinde etkili olabilir. Tutulmalar olacak bir konuyu hızlandırır veya sizin için karanlıka olan bir konuyu bilincinize getirebilir. Ancak bu konunun olumlu olup olmadığı belli değildir. Çok önemli bir insanlar tanışmanız sonucu işlerinizin kolaylaşacağı gibi bir arkadaşınızın işinize taş koyduğunu öğrenebilirsiniz. Sonuç ne olursa olsun bu kişinin size daha önce karanlıkta kalan yüzünü öğrenmiş olursunuz. Tutulmaların sosyal hayatınızla veya arkadaşlarınızla ilgili beklenmedik bir haberi size getirme ihtimali de var. Sosyal planlarınızın tahmininizden daha fazla masraflı olma veya maddi bir konu bir arkadaşınızla aranızı açma ihtimali de var.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Bugün yaşanacak tam Ay tutulması hayatınızın kariyer ve dış dünyadaki imajınızı temsil eden alanıdır. Bu konuda özellikle burcunuzun ilk 10 gününde doğanların bir sayfayı kapatıp, bir diğerini açma ihtimali yüksek. Kariyeriniz veya imajınız ile ilgili bir konuda bir bayanın hayatınızdan çıktığına da şahit olabilirsiniz. Bu hayatınızdan çıkan şey her ne olursa olsun arkanıza bakmamalısınız.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Bugünkü tam Ay tutulması seyahat, bilgi akışı, iletişim, yutdışı veya yüksek öğrenim konularını etkiliyor. Bu tutulmayı takip eden günlerde bu tür konularda gelişmekte olan olaylar hızlanabilir, sizin bilmediğiniz konular su yüzüne çıkabilir.Yeni yıla girerken evinizden uzakta bir planınız varsa ani haberlerle ailenize veya sevdiklerinize ulaşabilecek planları da yapmalısınız. Alternatif olarak kardeşler, amca ve teyzeler de bu yılki yeni yıl planlarınıza dahil olabilir.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bugün gerçekleşecek Ay tutulmasını takip eden günlerde ortak hesaplar, yakınlaşmalar, hukuki konular veya genel olarak sağlığınızı ilgilendiren operasyonlar konusunda duygusal tepki içeren süpriz haberler alma ihtimaliniz var. Bu haberlerin olumlu veya olumsuz olacağı konusunda fikir yürütmek zordur, tek bilinen bilinmeyen bir konunun aydınlanacağı ve bunun size hayli şaşırtma kapasitesi olduğudur. Arkadaş veya kalabalık ortamların bu konulardan biri ile birleşip sıkıntı yaratacağı düşünülebilir. Sağlık konusunu içeren herhangi bir operasyonu düşünüyorsanız belkide bu tutulma sonrasına bırakmalısınız. Yada tutulmanın temsil ettiği etki ile operasyon sonrasında hayata başka bir açıdan bakma ihtimali de var.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Bugünkü tam Ay tutulması karşıt burcunuz Yengeç’te gerçekleşecek. Bu etki ile yoğun duygular yaşıyor olmalısınız, beklenmedik haberler de bu yoğunluğun sebebi olabilir fakat bu iniş çıkışlarınızdan en çok ilişkileriniz etkileniyor olmalı. Haberlerin olumlu ve olumsuz olmasından çok, karanlıkta kalmış bir şeyin ortaya çıkması bu günlerin temasıdır ya da içinizdeki zıtlıkları yüzeyde yaşayabilirsiniz. Ne olursa olsun sonuç benliğinizde bir değişim dolayısı ile dünyaya bakış açınızda bir farklılıktır.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Bugün gerçekleşecek tam Ay tutulması günlük işleriniz veya sağlığınız alanında etkili olabilir. Kimileriniz son güne kadar çalışabilir, kimilerinizin iş ortamı veya iş arkadaşları ile ilgili bir gelişme olabilir, bazıları son dakika iş ortamlarındaki sorunlarla uğraşabilir. Her ne olursa olsun bu alanda daha önce bilmediğiniz bir konunun ortaya çıkıp hareketlenmesi yüzünden telaş yaşanabilir. Bu hareketlenmenin bir nedeni yurtdışından veya uzaklardan alınan bir haber de olabilir. Alternatif olarak sağlık ile ilgili ufak tefek sorunlarla uğraşma ihtimali de var. Daha once sizce bilinmedik bir durumun semptom göstermesi muhtemel. Yurtdışında veya uzak yerlerde olan Kova burçlarının yediklerine, içtiklerine, dişlerine veya kemiklerine ekstra özen göstermeleri gerektiğini de söyleyebiliriz.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Bugünkü tam Ay tutulması hayatınızın aşk, eğlence, yaratıcı aktiviteler ve çocuklar alanında gerçekleşecek. Tutulmalar olabilecek bir konuyu çabuklaştırır, karanlıktakini bilincimize getirir ve görüşümüzü genişletir. Bu tarihten sonra olaylara bakış açımız aynı olmaz. Yılın son gününü sevdiklerinizle sıcak bir ortamda geçirmek sizi oldukça mutlu edecektir. Bekar Balık burçları aşk dolu bir gün geçirebilir veya böyle bir aşk potansiyelisini yakalayabilir. İlişkilerinde mutsuz Balık burçları ise bu ilişkinin sona doğru bir sonraki faza geçtiğini hissedebilir.