Günlük Burç Yorumu

Pelin Hattatoğlu sizler için hazırladı...

29 Aralık Salı





KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Yılın son günlerinde bazı iç güvensizlik veya hassaslıklarla uğraşabilirsiniz. Belki de sadece günlük işlerinize konsantre olup, hayatınızın diğer detaylarını düşünmeyi ileri bir tarihe erteleyebilirsiniz. Grup ortamlarında konuşmakta sizi rahatlatabilir.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Yaratıcılığınız artarken yapacağınız sosyal ve profesyonel girişimler başarı ile sonuçlanabilir. Pozitif hayat görüşünüzle diğerlerine enerji verebilirsiniz ancak kızgınlığınıza yenik düşmeyi seçerseniz bütün ilişkilerinizi aynı ölçüde zehirlersiniz. Seçim sizin.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Bugünden sonra sosyal enerjiler daha etkili olurken, yeni yıl planlarınızı diğerleri ile paylaşmak isteyebilirsiniz. Ancak duygusal reaksiyon verme ihtimali de artıyor. Finansal endişelerin kişilerle aranıza girmesine izin vermemelisiniz. İnsanların özveride bulunmadığı hissine kapılma ihtimali de var.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Bir projeye kendinizi hazır hissetmeden girmemek çok önemli. Kendiniz konuşmalara kapılıp, acele karar vermekten korumalısınız. Bazı konuşmaların yanlış anlamalara yol açıp, kızgın tepkiler getirmesi de muhtemel.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Bazı yapmak istedikleriniz sizi bile yorabilir. Belki de bazı yapılacaklara evet demeden bir derin nefes almanız gerekiyor. Daha sakin ve yavaş bir günü hedefleyip, hassas yönlerinizi iyi korumalısınız.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Bugünlerde arkadaşlarınızdan alabileceğiniz sürpriz haberler bazı konulara yeni anlamlar getirebilir. Yeni bilgilerle planlarınızda değişiklikler yapma ihtimali var. Sevdiklerinizle rahat ve uyumlu günlerin tadını çıkartmalısınız.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Bazı kişilerin israrlarına karşı kendi frenlerinizi kullanmanız gerekebilir. Bugünlerde yapılan her yanlışın cezası size fazlası ile geri dönebilir bu yüzden temkini elden bırakmamakta fayda var.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Ev ve yatırım türünden konular bugün daha şanslı bir etkinin altında. Diğerleri ile bağlantı kurma ve sosyalleşme isteğiniz de artacak. Gizli ve karanlıkta olanın da ortaya dökülme ihtimali var.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bugünlerde etrafınızı gözlemleyerek de çok şey öğrenebilirsiniz. Diğerlerinin tecrübeleri size ders olacak nitelikte veya bu kişlerden ilham alma ihtimali de var. Bazı ilişkiler hayatınızda önemli bir konuma gelebilir.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



İkili ilişkilerde bir red edilme hissi mümkün. Ayrıca bir iş arkadaşınızın veya değişen iş programının etkisi ile stresli bir gün yaşama ihtimaliniz de var. Ancak her şeyin yerli yerine oturacağından kuşkunuz olmasın.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Çocuklarla vakit geçirmek veya yaratıcı aktivitelerde bulunmak, enerjinizi arttıracağı gibi kendi oyuncu ve çocuk yönünüze yaklaştırır. Kendinizi ifade edebilmek için doğru yolu bulabilmek ruh sağlığınız için de çok önemlidir.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Bugün rutinlerinizden farklı bir şeyler yapmak size enerji verebilir. Yapacağınız konuşmalar da sizi ferahlatacaktır. Sizin kafanız dağınıkken, örneğin takım çalışmalarında veya ortak çabalarda herkesin her bilgiye sahip olduğundan emin olmalısınız