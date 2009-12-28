Günlük Burç Yorumu

Pelin Hattatoğlu sizler için hazırladı...





28 Aralık Pazartesi



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Haftaya bazı fınansal konularda huzursukluklarla başlayabilirsiniz. Bu endişeler size yeni gelecek planları yaptırtabilir. Eğer parasal konuları açarsanız ilişkilerinizde de huzursuzluklar çıkabilir. Belki de günü yavaş ve geri planda geçirmek akıllıca olabilir.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Dünyaya veya en azından çevrenize söylemek istediğiniz bir şey varsa bugünler tam sırası. Bu işiniz ile ilgili değil sosyal içerikli konular üzerinde bir konuşma olacaktır. Ailenizle iletişim içinde olup, haberleşmeyi arttırabilirsiniz. Bazı ilişkiler de ise uzun dönemli sorumluluk altına girme zamanı gelmiş olabilir.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Haftaya gelirinizi veya yatırımlarınızı ilgilendiren bir konuyu düşünerek başlayabilirsiniz. Büyük düşünüp, hemen harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bugünleri kalabalık yerler yerine, yakın akrabalarınız veya en sevdiğiniz kişilerin etrafında geçirmek daha akıllıca olabilir. Bir çocuğu mutlu etmek sizi de oldukça mutlu edebilir.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Yeni bir şeyler deneme isteği içinizde olabilir, arkadaşlar da yeni fikirlerle önünüze gelebilir. Ancak masrafları da düşünmeli, bütçenizi aşmamalısınız. Sevdiklerinizle iletişimin artacağı birkaç gün yaşayabilirsiniz.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Bazı arkadaşlar veya sosyal ortamlar enerjinizi tüketebilir. Her teklife evet demeden önce düşünmelisiniz. Sizin ihtiyacınız olan sevdiğiniz insanlarla, anlamlı konuşmalar yapmak olabilir. Ancak bu tür birliktelikler size ilham verebilir.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Kariyerinizle ilgili konularda planları yeniden gözden geçiririp, çalışmalara başlamış olabilirsiniz. Ancak çalışma konusunda abartıya kaçma dürtülerinizi kontrol altına alıp, ilişkilerinize vakit ayırmalısınız.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Bugün bazı ayartıcı fikirlere çabuk kanabilirsiniz, özellikle keyif verici aktiviteler oldukça cazip gelebilir. Belki de birirleri sizi ciddi halinizden uzaklaştırmak için ayartmaya çalışıyor olabilir. İlişkiler bugün genelde karşılıklı anlayış gerektiriyor.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



İkili ilişkilerde birbirinizi yanlış anlama ihtimali yüksek ancak bu durum açık ve net konuşularak atlatılabilir. Özellikle ortak hesaplar konusu yeniden gözden geçirilmeyi bekliyor. Her türlü alım, satım, pazarlık türünden konular da günün teması olabilir.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK )



Sağlık konusunda ekstra dikkatli olmakta fayda var. Bu konuda şansınıza çok fazla güvenmemeli, tedbiri elden bırakmamalısınız. Öte yandan ortaklaşa yapılan işlerden kazanç sağlama ihtimali var. Fikir alışverişi için bile olsa planlarınızı diğerleri ile konuşup, tartışmaktan çekinmeyin.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Sorumluluklarınıza odaklanacağınız bu günde bir ilişki de stresli olabilir. Başkalarının davranışlarını kişisel almadan sadece kendi verdiğiniz servisi veya işinizi düşünmelisiniz. İçgüdüleriniz de karşıdakinin sizden ne beklediğini iyi biliyor olmalı.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Bugünlerde kendinizi gemişi daha çok düşünür bulabilirsiniz. Sizi mutlu eden ne ise ona yönelip, onla vakit geçirmek yararlı olabilir. Bu konunun yaratıcı ve ilham vericibir konu olma ihtimali var. Ayrıca sizden yardım eli bekleyenlere karşı cömert olmak sizi de mutlu edecektir.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Ailevi ve ev hayatına dair konular kafanızda iken günlük işlerinize konsantre olmak zorlaşabilir. Ailevi bir konuda bir değişiklik de yaşanabilir, bu alanda kayda değer gelişmeler olabilir. Yapıcı fikirler yine ailenizden gelecektir. Kalbinizi ferah tutmakta fayda var.