Günlük Burç Yorumu

Pelin Hattatoğlu sizler için hazırladı...





27 Aralık Cumartesi



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Bugün Merkür, kariyeriniz ve dış dünyadaki imajınız konularını ilgilendiren alanda gerilemeye başlayacak. 16 Ocak’a kadar gerileyecek Merkür’ün etkisi ile belki de hayatınızın bu alanı bazı konuların durgunluğa girdiğini düşünebilirsiniz. Haber akışı yavaşlayabilir, beklediğiniz bir haber varsa gelmesi gecikebilir. Bu günler yorulmuş zihninizi dinlendirmek için ideal günlerdir.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Bugün Merkür, hayatınızın yine kariyeriniz ve repütasyonunuz alanında gerilemeye başlayacak. Bu genel etki hayatınızın bu alanında gelişmelerin ve bilgi akışının yavaşlaması anlamına gelebilir. Bu alanda bazı konularda beklemek zorunda kalabilirsiniz. Bu döngü 16 Ocak’a kadar devam edecek. Öte yandan haftasonu kendi dış görünüşünüze biraz çeki düzen vermekle geçirebilirsiniz. Alışveriş, güzellik için yapılacak her türlü aktivite bu haftasonun teması olabilir.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Bugün Merkür, Oğlak burcunda gerilemeye başlayacak. Bugünden 16 Ocak’a kadar hem zihinsel hem de fiziksel alanda kendinize bir tatil verebilirsiniz. Bu zamanı ya başlamak daha önce yoğunluk nedeni ile bir kenara bıraktığınız işleri yeniden düşünmek, gözden geçirmek kullanmalısınız. Yeni bir işe veya macereya başlamak için uygun bir dönem olmadığını söyleyebiliriz. Öte yandan haftasonu tutkularınızı artarken, ilişkiler konusunda bir iç güvesizliğine de düşme ihtimali var. Belki de bugünlerin geçici olduğunu düşünüp, kendiniz bağlayıcı bir kararı başka bir zamana bırakmalı ve fevri hareketler yapmamalısınız.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Merkür 26 Aralık’tan 16 Ocak’a kadar gerileyecek. Bu da birkaç gecikmenin veya karmaşanın ilişkilerdeki uyuma gölge edebileceğini sembolize ediyor. Aynı zamanda partneriniz konusunda fikrinizi değiştirme, yanlış anlama veya eski bir konuya geri dönme ihtimali de var. Belki de sadece günün tadını çıkartmalı ve ilişkiler konusunda önemli bir kararı Ocak sonuna bırakmalısınız.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Merkür, Oğlak burcunda gerilemeye başlayacak ve 16 Ocak’a kadar gerileyecek Merkür’ün etkisi ile yine iş hayatınızla ilgili konuların durgunluğa girdiğini düşünebilirsiniz. Yavaşlamış tempo size rahat bir nefes te aldırabilir. Bu etki tutkularınızın artacağını sembolize ettiği gibi iş ortamında bir iç güvesizliğinede düşebileceklerini gösteriyor. Bu konularda zor geçebilecek bir hafta yüzünden böyle hissediyor olsanız da bu etki oldukça kısa sürelidir.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Bugün Oğlak burcunda gerilemeye başlayıp ve 16 Ocak’a kadar gerileyecek Merkür’ün etkisi ile belki de sağlığınız veya iş ortamınızı ilgilendiren bir konuda eski bir problemin tekrarlama ihtimalini sembolize ediyor. Alternatif olarak bu konularda belirgin bir ilerleme olmadığını hissedebilirsiniz. Kendinizi ifade etmek zorlaşırken, bir başarı da ertelenebilir. Ayrıca iş hayatı veya sağlıklarını ilgilendiren bir konuda iç güvesizliğine düşme ihtimaliniz de var.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Bugün Merkür, Oğlak burcunda gerilemeye başlayacak ve 16 Ocak’a kadar gerileyecek. Gerileyen Merkür’ün etkisi ile belki de ailevi bazı konularda ya kendinizi yenik hissedebilirsiniz ya da bu konuların önemi listenizin alt sıralarına gerileyebilir. Ayrıca tutkularınızın artacağını sembolize ettiği gibi ailevi konularda bir iç güvesizliğine de düşebileceğinizi gösteriyor.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Bugün Merkür, Oğlak burcunda gerilemeye başlayacak ve 16 Ocak’a kadar gerileyecek. Gerileyen Merkür’ün etkisi ile belki de bazı planlarda revizyon gerekebilir, haber akışı yavaşlayabilir, beklediğiniz bir haber varsa gelmesi gecikebilir. Bu sayede bazı eski konuları yeniden düşünme fırsatınız da olacaktır. Ayrıca bazı gizli konuların ve negatif duyguların yüzeye çıkabileceğini sembolize ediyor.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Oğlak burcunda gerilemeye başlayacak ve 16 Ocak’a kadar gerileyecek Merkür’ün etkisi ile belki de kazandığınız para konuların öncelik sırasındaki yerini yitirebilir. Bu alanda haber akışı yavaşlayabilir, beklediğiniz bir haber varsa gelmesi gecikebilir. Bugünler bu konu ile yorulmuş zihninizi dinlendirmek için ideal günler. Bu etki tutkularınızın artacağını sembolize ettiği gibi kazandığınız para konusunda bir iç güvensizliğine düşebileceğiniz gösteriyor.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Merkür burcunuzda gerilemeye başladığında bazı aksaklıklar veya kararsızlıklarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.16 Ocak’a kadar sürecek bu etki ile karmaşıklaşan bazı durumlara gülüp geçmek en sağlıklısıdır.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Bu günden 16 Ocak’a kadar Merkür geri hareketinde olacak. Bu dönem kontrat imzalamak, yeni bir işe başlamak yerine sosyal yanınızı geliştirmek, bitirilmemiş işleri halletmek , bazı konular üzerinde yeniden düşünmek faydalı olabilir. Merkür 12. evde gerilediği için içe yönelerek, kişisel gelişim adına kabul etmediğiniz yönlerle barışmak için ideal bir dönemdir.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



26 Aralık ve 16 Ocak arası gerileyecek olan Merkür belki de önemli kararları ertelemek için bahane olabilir. Hareketli sosyal hayatınızda biraz yavaşlama da hissedebilirsiniz yada geçmişten bir arkadaşınızla karşılaşabilirsiniz. Bu etki ile arkadaşlar arasında yaşayacağınız bir iç güvesizliğin de sembolü olabilir.