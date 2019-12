Günlük Burç Yorumu

Pelin Hattatoğlu sizler için hazırladı...





23 Aralık 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Bir şeyi sırf yapmış olmak için yapmak tehlikeli olabilir, belki de biraz yavaşlayıp, pozitif düşünmelisiniz. Ani sinirlenme ve fevri olma ihtimaliniz de var. Ancak bugünlerde yaptığınız işte akılı fikirleriniz ve doğru kararlarınız olabilir. Maddi hırslarınızın sevdiklerinizle aranıza girmesine izin vermeyin, onlara mümkün olduğu kadar cömert davranmaya çalışmalısınız.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Sosyal hayat ve arkadaşlıkların eğlenceli olabileceği bugün de arkadaşlarınızı aramalı, insanları davet etmelisiniz. Reputasyonunuzun yüksek olacağı bu haftayı iyi değerlendirmelisiniz. Ancak ortak projeleri ve takım çalışmalarını tercih etmemelisiniz, bugünler tek başına, kendi kaynaklarınızı kullanarak yapacağınız çalışmalar için olumludur.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Arkadaşlar arasında veya diğer ikili ilişkilerde bir-iki pürüz yaşanabilir, kendinizi birçok yönden baskı altında hissedebilirsiniz. Ancak her zaman her ortamın iyisini çıkarabilecek kapasiteniz var, bu yönünüzü kullanmalısınız. Bunu yapacak güçte hissetmiyorsanız geri planda geçirmek, kendi düşünceleriniz ile uğraşmak için ideal bir gün.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Ekstra enerji bugünlerin baskıcı etkisinden çabuk kurtulmanıza yarayabilir. Asabi enerjilerin hâlâ etkisi altında iken bu enerjiyi akıllıca kullanmanız ve ilişkiler konusuna da hassasiyetle yaklaşmanız gerekiyor.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



İş hayatında belki de sesinizi yükseltmeniz ve fikrinizi söylemeniz gerekiyor. Orjinal fikirlerinize de ihtiyaçları olabilir. Ancak bunları yaparken de tepki çekmemek için özen göstermelisiniz çünkü hafta başındaki olumlu hava yerini stresli birkaç güne bırakabilir.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Evinizin konforu size oldukça cazip gelebilir, sevdiklerinizi evinizde ağırlamak isteyebilirsiniz. Yeni yollar için yeni planlar yapmak da mümkün, çalışmalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir gündesiniz. Ancak parasal konular bazı ilişkileri olumsuz yönde etkileyebilir. Bugün ne söz vermeli ne de uyum için kendinizi şekilden şekile sokmalısınız.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Rutinin sıkıcı geleceği, arkadaşlarınızla geçirmek isteyeceğiniz bir gün olabilir. Özverili olmak size düşse de buna değecektir. İlişki problemlerinin ve maddi konuların sizi sıkıntıya sokmasına izin vermemelisiniz. Bir güler yüz her şeyi değiştirebilir.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Bugünler bazı alacağınız telefon veya mesajlar sizi şaşırtabilir. Belki geçmişinizden biri sizi şaşırtacak bir şekilde ortaya çıkacaktır. Konuşmaları hassas konulardan uzak tutmalı, seyhatlerinize ekstra gecikme zamanı koymalısınız. Akrabalarla ilişkiler ise yolunda görünüyor.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bugün beklentileri bir kenara koymak ve herkesi olduğu gibi kabul etmek günün olumlu geçmesini sağlayabilir. Belki de sorun çıkmaması için geri planda kalıp, özverili olmanız gerekebilir.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Günlük koşuşturmaların artan ivmesi sizi yormaktan çok heyecanlandırabilir. Ancak bu yorgunluğun acısı sonradan çıkacağı için kendinizi her şeye yetişmek ve yapmak üzere şartlamamalısınız. Diğerlerininde sorumluluğu paylaşmasına izin vermelisiniz.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Bu günler seyahat etmek yerine eve yakın durmak daha avantajlı olabilir. Fakat eğer seyahat etmek zorunda iseniz güne erken başlamanız akıllıca olacaktır. Huzur istiyorsanız kimseyi dürtmemek, eski konuları açmamak daha mantıklı olabilir.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Sosyal hayatınız hareketli ve oldukça eğlenceli olmalı, kendiniz bu ortamlarda gösterme kapasiteniz de var. Yapılan davranışların veya jestlerin ardındaki güzel düşünceler sizi daha da etkiliyor olmalı. Bu olumlu etki kısa süreliğine tersine dönebilir bu yüzden bugünün keyfini çıkartmalısınız.