Günlük Burç Yorumu

Pelin Hattatoğlu sizler için hazırladı...





22 Aralık 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Artan sosyal enerjiler bu alanda aktif olma hevesinizi de arttıracaktır. Bu sosyallik dış dünyadaki imajınızı da olumlu yönde etkileyip, repütasyonunuzu arttırabilir. Haftanın geri kalan günleri daha sert etkili geçebileceği için bugün küçük konuları büyütmemekte fayda var.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Bugünler içinizdeki uyum dışınızdaki olaylara da yansıyacaktır. Bugünler önemli işleri halletmek, ileriye dönük planlar yapmak için vakit ayırmalısınız. Kendinize güveninizinde tam olabileceği bugünlerde kariyer ve imajınızla ilgili önemli adımlar da atabilirsiniz.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



İş hayatınız veya geleceğiniz için düşünceleriniz olacaktır, bedeniniz ve duygularınız uyum içindeyken sağlıklı kararlar alabilirsiniz. Fikirlerinizi net olarak ifade edip olayları kendi yararınıza çevirebilirsiniz. Kişisel çekiciliğinizin yüksek olabileceği bu günde, kendinizin en iyi halini ortaya koymalısınız.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Bugünlerde kendinizi yorduysanız belki de yalnız vakit geçirip, dinlenmek için uygun bir gün olabilir. Bir ara verip, sakinleşmeye ve dinlenmeye ihtiyacınız olabilir. Kısa mesafeli seyahat planı yapıp, uzun zamandır görmediğiniz yakınlarınıza vakit ayırmalısınız.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Aşk havada ve sizi her ortamda bulabilir. Bekar olmayan Aslan burçlarının da ilişkilerini kuvvetlendirecek ortamlar olacaktır. Sevdiğiniz kişilerden taleplerde bulunmak da sorun olmayacaktır. Olumlu havanız herkesin modunu yükseltebilir.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Sizi en çok seven ve düşünen insanlarla birlikte olmak isteyebilir ve diğer konuları ikinci plana atabilirsiniz. Bu günler kabuğa çekilme günleri değil, eğlenceği kaçırmamalısınız. İçinizdeki huzuru paylaşmak ta size iyi gelecektir.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Bugünlerin mutlu ve uyumlu etkileri ev hayatınız üzerinde olacaktır. Plan yapıp, bunların gerçekleşeceği konusunda kendinize güvenebilirsiniz. Günün ilerleyen vakitleri düşünceli olabilir ve huzur isteyebilirsiniz. Size ihtiyacı olan bir arkadaşınıza destek olma ihtimali de var.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Bugünler özellikle kariyer alanında nereye gittiğinizi yeniden düşünme ihtimali var. Otorite ile problem yaşansa bile uyum ve denge kolay yakalanabilir. Kalbinize yakın konularla ilgilenip, kendinize yaratıcı bir aktivite bulmalısınız.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bazı ev ve aile konuları önceliği alabilir, bu alanda yaratıcı fikirleriniz bazı küçük sorunlara çözüm getirecektir. Belki de bir değişiklik herkes için iyi olabilir. Aileniz veya geçmişinizle ilgili konulara nostaljik bir dönüş yapma ihtimali de var.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Paylaşma temalı bugünler yapacağınız yardımlar bir şekilde size geri dönebilir. Sevdiklerinizin sizle paylaşacağı haberler de olabilir. Kendinizi yaratıcı şekillerde ifade etmenin yollarını bulmalı, düşüncelerinizi başkaları ile paylaşmalısınız.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Eğer hayatınız istediğiniz standarlara gelemiyorsa bugünler hayal dünyanızın bu açığı kapatma kapasitesi var. Alışveriş isteğinizi diğerleri için alışveriş yaparak tatmin etme ihtimaliniz var, çünkü bugünler karşıdakileri daha fazla düşünebilirsiniz. Ani kararlarınız işinize yarayabilir.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Hayallerinizi destekleyici, size ilham verici aktiviteleri arayıp bulmalısınız. Belki de kabuğunuzu kırıp, insiyatifi ele almanın vakti gelmiştir. Diğerlerini anlama kapasiteniz artıp, empati geliştirdikçe iş hayatınızda da başarınızın arttığını fark edebilirsiniz.