Günlük Burç Yorumu

Pelin Hattatoğlu sizler için hazırladı...





21 Aralık Pazartesi





KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Bugünlerde yaratıcı ve hassas yönünüz kuvvetlenebilir. Sanatsal aktivitelerle uğraşmak, müzik dinlemek veya dans etmek size her zamankinden fazla zevk verebilir. Size güzel gelen yerlerde olmanın da üzerinizde kuvvetli bir etkisi olacak. Ayrıca idealleriniz kuvvetlenip, şevkat hisleriniz artabilir. Bu etki ile ruhaniyatınızın da kuvvetlendiğini hissedebilirsiniz.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Yaratıcılık ve yüksek teknoloji gerektiren işler yapıyorsanız bu hafta sizin için ideal bir hafta olacağa benziyor. Özellikle kariyeriniz ve imajınız açısından oldukça işinize yarayacak ilhamın ve vizyonun da size geleceğini sembolize ediyor.Belki de yoğun işlerinizin yanında ne yenilik yapabilirim konusunu da düşünmeye vakit ayırmalısınız. Unutmayın son bir senedir kariyer ve imaj konusunda size şans getiren etkiler Ocak ortası hayatınızın başka bir alanına geçecek ve yaratıcılığınızı arttıran bu etki ise 2022 yılına kadar tekrar böylesine bir kuvvet ile sizi desteklemeyecek.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Haftaya güzel haberler ile pozitif başlayabilirsiniz.. Umutlarınız, inancınız artıp, idealleriniz pekişebilir. Özellikle maddi konular, paylaşım, güç ve yakınlaşma konuları hassas noktalarınız olabilir. Bugünlerde felesefi konulara da ilginiz artabilir, bilgece yaklaşımların çekiciliği olabilir. Sosyal etkilerinde arttığı bugün huzur verici olanı isteyebilirsiniz.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Haftaya başlarken yaratıcı konulara ilginizin arttığını farkedebilirsiniz, özellikle size maddi açıdan kazanç getirebilecek veya tassaruf ettirecek orjinal fikirleriniz olabilir veya isabetli alışverişler yapabilirsiniz. Çalışma ve ilerlemenin birlikte gideceği günlerde diğer insanlarla beraber olmak isteyebilirsiniz.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Bugünlerde etrafınızdan aldığınız jestler ile kendinizi oldukça iyi hissedebilirsiniz.. Ayrıca özellikle uzun dönemli ilişkinize karşı şevkat hislerinizin arttığını hissedebilirsiniz. Romantik ortamları tercih edebilir, romantik hayatınızda güzellikleri daha fazla takdir etmeye başlar ya da onlarla çevrilmek isteyebilirsiniz.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Bugünlere uyum ve denge hakim olacak ve artan yaratıcılığınızdan günlük işleriniz veya iş hayatınız faydalabilir. Bu sayede ya güzellikleri daha fazla takdir etmeye başlarsınız ya da onlarla çevrilmek istersiniz. Sanatsal aktivitelerle uğraşmak size her zamankinden fazla zevk verebilir. Ayrıca yine bu konuda ideallerinizi kuvvetlenebilir ve bunları pratikçe gerçeğe çevirme yollarını bulabilirsiniz.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Bugünlerde kafanızdaki ev ve aile konularının ayakları yere basabilir. Ayrıca yaratıcı ve hassas yönünüz hayatınızın bu alanına yönelebilir. Alternatif olarak sanatsal aktivitelerle uğraşmak, müzik dinlemek veya dans etmek size her zamankinden fazla zevk verebilir. Öteyandan aşk hayatınızı veya çocuklarınızı ilgilendiren konularda ideallerinizi kuvvetlendirip, şevkat hislerinizi arttıracaktır.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Bu işe geri dönme gününde belki hırslarınıza bir ara verip, şevkatli ve hassas yönünüzü eviniz ve aileniz üzerine çevirebilirsiniz. Ayrıca bugünler evinizi de güzelleştirmek isteyebilir veya güzel ortamlarda bulunmak da isteyebilirsiniz. Aynı gün gerçekleşecek Jüpiter ve Neptün birleşmesi de ideallerinizi kuvvetlendirip, dikkatinizi hedeflerinize çevirecek.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Güneş haftabaşı Oğlak burcuna geçince sizin de dikkatiniz pratik olana, gelecek hedeflerinize ve iş hayatınıza yönelebilir. Neptün’e olan açılar ise artan ideallerinizi sembolize edebilir. Kısa mesafeli bir yere gidecek olanların bile güne erken başlamaları tavsiye edilir.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Hafta Güneş’in Oğlak burcuna geçmesi ile başlıyor. Bu ay boyunca kendinizi her zamankinden daha fazla yorgun hissetmiş olabilirsiniz fakat bugünden sonra burcunuzdaki Güneş size daha fazla enerji verecek. Burcunuz sabır ve azimle hedefe ulaşmanın sembolüdür, bu tema hayatınızın birkaç alanında varlığını size hissettirebilir. Ancak sizin hedefinizde sizi finansal olarak ileriye götürecek planlar olmalı.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Hafta, yaratıcı yönünüzü ve hayal dünyanızı genişleten bir etki ile başlıyor. Dolayısı ile kendinizi yaratıcı bir proje içinde bulabilir ve yaptıklarınızla yine herkesle birlikte kendinizi de hayrete düşürebilirsiniz. Genel olarak optimist olup, kendinizi iyi hissedeceğiniz bir gün olabilir.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Hareketlenen ruhani hayatınızın ve iç dünyanızın şevkat hislerinizi arttırdığını, kalbinizi açıp, ruhunuzu uyandırdığını hissedebilirsiniz. Belki de belirli bir konuda bir şey yapmak için içinizde yoğun duygular da hissedebilirsiniz. Ayrıca hafta başında etrafınıza size destek olacak insanlar ile güzel sosyal birlikteliklerin olabileceğini gösteriyor.