Günlük Burç Yorumu

Pelin Hattatoğlu sizler için hazırladı...





20 Aralık Pazar



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Uzun dönemli ilişkilerle ilgili konular bir süredir kafanızı meşgul ediyor olabilir. Son zamanlarda aşk, çocuklar, yaratıcı ifadeler gibi konularda bir karar aldıysanız gelecek Mart ayına kadar bunu tekrar düşünme şansı elde edeceksiniz. Bu dönem zarfında çözmeyip üzerini örttüğünüz bir konuda tekrar önünüze gelebilir. Bütün bu konular yeni veya kontratla bağlanılmamış aşkları ilgilendiriyor.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Bugünden sonra evinizle ilgili konular örneğin gayrimenkul yatırımı 10 Mart’a kadar eski hızını kaybediyor olacak, bu konular öncelik listenizin geri sıralarına düşebilir veya planlar kısaca ileri gitmeyebilir. Ev hayatınızı da ihmal etmemelisiniz.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Artan iletişim, bilgi alışverişi ve kısa mesafeli seyahatlere bir üç dört aylık arayı bugünden itibaren verebilirsiniz. Eğer uzun dönemli ilişkinizle ilgili bir konuyu ciddiyetle şimdiye kadar ele almadıysanızda en iyisi bu konuyu yeni yıla hatta Mart ayına ertelemek size ekstra düşünme fırsatı verecektir.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Bugünden sonra kariyeriniz ve dış dünyadaki imajınızı ilgilendiren konularda bu kadar hevesli ve atak olmayabilirsiniz. Bu konular sizin için ikinci plana düşebilir. Merkür’ün gerilimesinin etkisini de bu haftadan sonra daha fazla hissedebileceğiniz için bu konuda uzun dönemli ortaklıklarınızdan aynı desteği göremeyebilirsiniz.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Uzun dönemli ilişkisi olanlar için oldukça sosyal geçebilecek günlerdesiniz. Bu ilişkilerdeki uyum kişileri birbirine daha da yaklaştırabilir. Ayrıca kariyer hayatınızı etkileyen uyum da sizi bu alanda başarılı yapacaktır. Size ekstra enerji veren Mars 20 Aralık’ta gerilemeye başlıyor, 10 Mart’a kadar gerileme sürecindeki Mars ile belki de yaşadığınız bu hızlı aşk ve kariyer günlerini hazmetmek için bir ara alabilirsiniz.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Bilinçaltınızdaki toksik etkileri, eski problemlerin iyileşmeyen yaraları ve bazı kötü alışkanlıkların derinlerdeki sebeplerini farketme ihtimaliniz var. Son günlerde yaşadığınız hareketli günleri ve olayları düşünmek için bu günlerden başlayarak önümüzdeki 3-4 ay oldukça fazla vaktiniz olacak, şimdilik siz evinizi ve ailenizin keyfini çıkartmaya bakın.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Arkadaşlarla ilgili bazı sıkıntılar yüzeye çıkabilir veya bir arkadaşınızın sorununu sizde onula birlikte üstlenebilirsiniz. Tartışmalardan kaçınıp, özverili olmaya çalışmalısınızç Belkide hedeflerinizi değiştirip, dikkatinizi farklı alanlara yöneltmelisiniz.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



İş hayatı ile ilgili hırslarınızı bugünden sonra bir müddet ikinci plana atabilirsiniz. Belkide bazı konularda yanlış yapmamak veya doğru zamanı beklemek için hayata bu tür bir bakış açısı gereklidir.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bugün gerilemeye başlayan Mars çocuklarınızla ilişkilerinizi, aşk hayatınızı ve hobilerinizi temsil ediyor. Bugünden 10 Mart’a kadar gerileyecek Mars ile bu alanda bazı aksaklıklar yaşanabilir, bütün bu konulara yeterince vakit ayıramadığınızı düşünebilirsiniz veya bir planınız aksayabilir. Kariyerinizdeki hareketlenme bütün bunların nedeni olabilir.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Ekim ayından beri harcamalarınızı arttığını farkettiyseniz artık kendinize bugü,nden sonra bir çeki düzen verebilirsiniz. Önemli harcamalarınız 10 Mart’tan sonraya ertelemekte fayda var. Ortak hesaplarda da bir gözden geçirme gerekebilir.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Genel olarak olumlu olabilecek bu günde bazı ilişkilere mesafe koyma kararı da alabilirsiniz yada bazı ilişkilerin gelişme hızını frenleyip, nereye gittiğini gözlemlemek isteyebilirsiniz. Diğerlerinin duygularını anlayabilmek ise çok önemli olacaktır.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Ekim ortasından beri günlük işlerinizi arap saçına sokup, size hiç bir şeye yetişemiyor hissi içinde olabilirsiniz. Bu kadar çok işi aralıksız olarak bir arada yürütmek de sizi yormuş olmalı. Neyseki bugün gerilemeye başlayacak Mars, 10 Mart’a kadar size biraz nefes aldırabilir. Bütün bu yaşadıklarınızı biraz içselleştirme ve hazmetme fırsatını size verebilir.