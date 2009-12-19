Günlük Burç Yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



19 Aralık Cumartesi





KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Eğlence amaçlı yapılan bazı planlar aksamalar olabilir. Sabırsızlık veya dediğim dedik havalar bazı ilişkileri zorlayabilir. İyi bir arkadaşınız sizi dinleyerek yol gösterebilir. Bir müddettir devam eden hızlı ve hareketli hayat bundan sonra bir müddet yavaşlayacaktır.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Yaptığınız planların istediğiniz yönde ilerlememe olasılığına karşı dikkatli olmalısınız. Bazı ilişkiler üzerinde ‘boşanma etkisi’ söz konusu. Optimizm ve neşe bütün zorlukların önüne geçse de bazı ilişkiler bu nedenle uyumu bulmakta zorlanabilir. Arkadaşlarınızla eğlenirken evdeki sorunları unutmak isteyebilirsiniz ancak bu konuları ikinci plana atmak doğru olmayacaktır.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Günük rutinlerinizdeki ufak tefek aksamalar bazı planlarınızı da aksatabilir. Bu yüzden çıkabilecek tartışmalara karşı da temkili olmakta fayda var. Bütün bunlar olurken karşınıza çıkan iyi niyetli ve anlayışlı kişileri daha fazla takdir edebilirsiniz.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Bazı ilişkilerin üstünde gergin etkiler varken en iyisi geri planda kalmaktır. Özellike para üzerinde tartışmalar çıkabilir. Ancak alttan almak, harcamalarınızı azalatacağınızın veya kontrol altına alacağınızın teminatını vermek işinize yarayabilir. Siz de içinizdeki harcama dürtüsünün azaldığını hissedebilirsiniz.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Kendinizle ilgili aldığınız bir kararı yeniden düşünmeye başlayabilirsiniz. Arkadaşlar arası çekişme sorunları da yaşanmaya başlayabilir. Eğer öne çıkıp olayları kontrol etmeye çalışırsanız işleri daha da karışık hale getirebilirsiniz. Ancak daha sonra hissedeceğiniz şevkat hisleri bütün bugünlerde yaşananaları size unutturacak güçtedir. Sevdiğiniz insan ile özel bir haftasonu programı yapmayı unutmamalısınız.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Bugünden itibaren bir süre içe dönüp, kendinize dingin bir havanın geldiğini farkedebilirsiniz. Bu durum ev hayatınızı ve evdeki ilişkileri de huzura kavuşturacaktır. Halledilmeyen kızgınlıkların karanlık yüzü ile yaratıcı aktivitelerle vakit geçirerek baş edebilirsiniz.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Bugünler arkadaşlarınızla uyumlu ve hareketli birliktelikler anlamına gelebilir. Sosyal planlarınızdan oldukça memnun kalabilirsiniz. Bu haftasonu bu sosyal günlerin keyfini çıkartmakta fayda var çünkü yarından itibaren gerilemeye başlayan Mars ile bu planlar eski hızını yitirebilir.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Kariyer ve dış dünyadaki başarı ev ve aile alanında bu haftasonu devam edebilir. Bu haftanın kariyerinize ve evinize getireceği uyumlu etkilerinden mümkün olduğunca yararlanmalısınız. Çünkü yarından itibaren Mars geri hareketine başlayınca aynı hareketliliği bir 3-4 ay hissetmeyebilirsiniz.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Yapmak istediğiniz seyahatleri belki de Mart ortasına kadar ertelemekte fayda var. Bunun yanında diğerlerinin öngörünüze veya yaratıcı planlarınıza ihtiyacı varken sizin zihininizi de bazı komplike ilişki sorunları da kafanızı meşgul ediyor olabilir.



OĞ LAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Beklenmedik alışverişlerden iyi sonuçlar alınabilir ancak harcama güdünüzü kontrol altına almalısınız. Bir limit belirlemediyseniz, onu bugünlerde yapabilirsiniz. Fevri harcamalar ve hareketlerden kaçınmalısınız.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Haftasonu, sosyal enerjilerin doruğa çıkacağı ve muhtemelen oldukça zevkli vakit geçireceğiniz bir-iki gün olabilir. Mars, Pazar günü gerilemeye başlayınca hayatınızdaki eşinizin veya uzun dönemli ortaklığınızın hayatınızdaki etkisi de artık geri plana düşmeye başlayabilir. Bugünden Mart ortasına kadar son günlerde uzun dönemli ilişkiniz aracılığı ile yaşamış olduğunuz gelişmeleri içselleştirme ve hazmetme fırsatı bulabilirsiniz.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Yeni bir şeyler denemek istiyor olabilirsiniz, bu yenilikte kendinizi deneme tahtası olarak kullanma ihtimali var. Ancak harcamalarınızı frenlemeniz gerekiyor olmalı çünkü var olan kaynakların başka yöne yönlendirilme zorunluluğu olabilir. Sizin için bu söz konusu olmasa da bütçenizi kontrol etmekte fayda var.