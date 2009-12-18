Günlük Burç Yorumu

Pelin Hattatoplu sizler için hazırladı...



18 Aralık Cuma





KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



İş hayatında veya iş ararken yapacağınız ufak tefek değişiklikler bu alanı pozitif yönde değiştirebilir. Ayakları yere basan, pratik yönünüz elle tutulur gelişmler istiyor olacaktır. Sosyal planlar ilk başta oldukça eğlenceli olabilir fakat daha sonra ciddi bir ton alabilir.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Seyahat planları, ortak kaynaklar, arkadaşlar ile iletişim bu günün ana temaları olabilir. Kendine özel ilişkiler arayan Boğa burçları için de oldukça önemli fırsatlar çıkabilir. Ancak dikkat olumlu başlayan sosyal planlar istendiği gibi bitmeyebilir.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Her ne kadar bugünlerde duygularınız mantığınızın önünde olsa da bağımsız olarak verdiğiniz kararlar sizin için daha faydalı olacaktır. Yaratıcılığınızın sizi istediğiniz yerlere ulaştıracağından emin olabilirsiniz. Öte yandan partnerinizin talepleri sizi sıkıntıya sokabilir.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Bazı ciddi konuşmaların ardından yeni bir yöne girme ihtimali var. Önemli kararlar alınabilir, kariyerinize bir yön vermek isteyebilirsiniz Sosyal etkilerinde yoğun olduğu bugünü en sevdiklerinizle geçirebilirsiniz. Evinizde değişiklik yapmak için hazırlık yapabilirsiniz. Aldığınız bazı değişim kararlarınında şekillendiğini görmek sizi memnun edecektir.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Bazı ilişkiler güçlenebilir, onlara karşı sorumluluklarınız artabilir ancak özgürlüğünüze düşkün yanınız bu tür bazı yakınlaşmalar da dengeleri bozacaktır. Öte yandan, takım çalışmalarına, etrafınızda olan bütün birlikteliklere katılmak isteyebilirsiniz.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Günlük işlerinizin ve sağlığınızın olumlu etki alıyor olması yeni bir egzersiz programına veya sağlık rejimenine başlamak için motivasyon olabilir. Ayrıca kuvvetli görev duygunuz ile bu gün oldukça verimli çalışmalar yapabilirsiniz. Öte yandan, bazı ilişkiler bugünlerde çok sağlam yere basmıyor bunun için tedbirli olmakta fayda var.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Sizin ve iş hayatınız için önemli kişilerle randevulaşmak, onların bulunduğu ortamlarda bulunmak size oldukça fazla yarar sağlayacak. Bugünlerde artabilecek organize etme yeteneğinizi ve çalışma kapasitenizi iyi kullanmalısınız. Ancak özveri ve fedakarlık da gerekli.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Sosyal hayatınız süprizli ve eğlenceli olabilir, örneğin beklenmedik bir misafir veya hediye alabilirsiniz. Insanlarla geçirdiğiniz vakitten zevk alabileceğiniz bu güzel günlerden nasıl yararlanacağınız biraz da hayata bakış açınıza bağlı olacaktır.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bugünlerde bir değişiklik yapmak istiyor olabilirsiniz ancak unutmayın her değişiklik iyi değildir. Uzaklara yapılacak bir seyahatte sandığınız kadar cazip olmayabilir. İmzaladığınız veya adınızı koyduğunuz kağıtları tekrar tekrar gözden geçirmekte fayda var.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Bu günlerde direkt olup, kontrolü elinize almalısınız. Bir seyahat te aklınızda olabilir. Yakınlarınızdan da sürprizli haberler alabilirsiniz. Bugünlerde ileriye dönük vizyoner fikirleriniz de olabilir.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Bugün kendinizi daha nostaljik hissedebilir, daha sakin bir gün geçirebilirsiniz. Bu tür bir içe dönüş size nefes aldırabileceği gibi, daha derin bir perspektif te verebilir. Haftasonun ise çok farklı geçme ihtimali var, kalabalık ortamlarda tahmin etmediğiniz kadar eğlenceği bulabilirsiniz.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Grup veya yakın çevrenizin aktivitelerine katılmak isteyebilirsiniz. Kimi Balık burçları ideallerini gerçekleştirmelerini sağlayacak doğru yardım kurumlarını bulabilir. Öte yandan dış görünümüzde değişim yapma isteği içinde de olabilirsiniz. Bu sadece tatmin edilmeyen bazı ruhani ihtiyaçlar veya sıkıntıdan yapılmış bir çaba olsa da sonucu iyi olabilir.