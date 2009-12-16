Günlük Burç Yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



16 Aralık Çarşamba





KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Bugünkü Yeniay sizin için uzaklara seyahat anlamına gelebilir, en azından böyle bir seyahatin planlarını yapmaya başlayabilirsiniz. Ancak bu seyahati planlarken beklenmedik aksiliklere karşı pay bırakmalısınız. Özellikle Koç burcunun son haftasında doğanların görünmez kaza niteliğindeki problemlere dikkat etmesi gerekiyor. Ancak ne olursa olsun özellikle arkadaşlarla veya grupla gidilen yerlerin veya planlanan aktivitelerin keyfini çıkaracağınızdan kuşkunuz olmasın.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Bugünkü Yeniay dikkatinizi kendi kazandığınız paradan, diğerlerinden, örneğin yatırımcılardan, banka, sigorta gibi araçlardan gelen paraya çevirebilir. Bugünü takibeden ay sonuna kadar bu konuda ani terslikler yaşama kapasitesi de var. Özellikle bu diğerlerinden gelen kaynak bir arkadaş, bağlı olduğunuz bir grup veya kişisel bağlantılarınız aracılığı ile geliyorsa bir aksilik olma ihtimali daha yüksek. Fakat moralinizi bozmayın bu aksiliği aşacak kapasite de var. Bu yüzden ilk engelde vazgeçmeyi sakın düşünmeyin.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Bugünkü Yeniay uzun dönemli ilişkilerinize ve ortaklıklarınıza yeni bir sayfa açabilicek kapasitede. Uzun zamandır düşündüğünüz bir ortaklığı bugünden, ay sonuna kadar gerçekleştirmeyi planlayabilirsiniz veya uzun dönemli özel ilişkinize bir iş ilişkisi şapkası da ekleyebilirsiniz. Ancak yapılacak konuşmaları kağıda belkide yeni yılda dökmeniz sizin için daha iyi olabilir. Ancak, iş hayatınızın gerekleri veya hayatınızdaki bir otorite bu iş için sorun çıkartırsa unutmayın bu tür sorunlar geçicidir. Bunları kısa sürede halledip bu konuda yol almamanız için bir sebep yok. Bunun için bir aracı da size destek olabilir.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Günlük işlerinizin oldukça yoğun olduğunu düşünüyorsanız bugünkü Yeniay müşterilerin kapınızı çalması veya yapılacaklarınızın artmasını sembolize ediyor. Kendinizi iyice sıkışmış hissederseniz. endişelenmeyin etrafınızdan destek görme ihtimaliniz de var. Özellikle hayat arkadaşınız veya en yakınlarınız yaratıcı çözümlerle yardımınıza yetişecektir. Öteyandan, bugünlerde ya birinin sizi sinirlendirme ya da uzak mesafelerle ilgili beklenmedik bir sorunu haber alma ihtimali var. Ancak bunun işlerinizin sonucunu etkileyebilecek bir sorun olması az bir ihtimal. Eğer fırsatları iyi kullanabilirseniz bu haftadan kazançlı çıkabilirsiniz.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Yay burcundaki Yaniay, Aslan burçlarının çocuklar, kendilerini ifade ettikleri uğraşlar ve aşk alanında olduğu kadar sosyal hayatlarında yeni bir sayfa anlamına gelebilir. Özellikle bekar Aslan burçları aşkı araken oldukça eğlenebilir, çocuk bekleyenler bir haber ile sevinebilir, diğerleri ise kendilerine yeni bir sosyal çevre yada boş vakitleri geçirecek yeni bir aktivite bulabilir. Bugünlerin tek negatif etkisi ani harcamalarınızın yaratacağı sıkıntı olacaktır.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Bugünkü Yeniay ile ev ve ailenizi ilgilendiren bir konuda yeni bir başlangıç yapabilirsiniz, evinize bir yenilik yapıp, sevdiklerinizi ağırlamak isteyebilirsiniz. Bu günden ay sonuna kadar ziyaretçilerinizin çokluğuna siz bile şaşirabilirsiniz. Bu günleri bir tek uzun dönemli ilişkiniz ile ilgili beklenmedik bir problem gölgeleyebilir. Ancak özellikle siz sakinliğinizi koruyabilirseniz bu problemin uzun süreli huzurunuzu bozma ihtimali çok az.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Bugünkü Yeniay size ay sonuna kadar iletişim, bilgi edinme, kardeşlerle ilgili konular veya yakın yerlere seyahatler alanında yeni bir gelişme getirebilir. Bu gelişmelerin olumlu olma kapasitesi var ancak bu konulardan biri aynı zamanda ani bir aksiliğe de maruz kalabilir. Örneğin bir mekanik arıza yolculuğunuzu biraz aksatabilir, kardeşinizin ani bir program değişikliği sizi de etkileyebilir. Ancak eğer bu gelişmeler sizin için bir anlaşmayı beraberinde getiriyorsa bunu resmiyete dökmek için gelecek yılın ortasını beklemekte fayda var



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Bugünkü Yeniay size yeni bir para kazanma imkanı, bir bonus veya maaş artışını getirebilir. Yeniay’ların etkisi genelde iki hafta sürer,bu günden ay sonuna kadar böyle bir haberi bekleyebilirsiniz. Ancak ev ve aile cephesinden beklenmedik bir aksiliğin bu güzel habere gölge düşürme ihtimali de var. Belkide gelen bu para hayatınızın bu alanına gidebilir. Fakat bu etki geçici eninde sonunda başarınızın keyfini çıkarabileceğinizden emin olabilirsiniz.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bugün burcunuzda gerçekleşen Yeniay adeta size getireceği yeni bir başlangıçla bir yeniyıl hediyesi niteliğindedir. Son bir kaç yıldır kariyer hayatınızı etkileyen Satürn’ün limitleyici etkisinden Ekim ayında kurtulmanızın ardından yaşanan bu Yeniay belkide gerçekten yeni bir başlangıçtır. Bugünden yıl sonuna kadar yapacağınız anlaşmalar, pazarlıklar yeni projeler size önümüzdeki yeni yılda daha fazla kazanç ve şans getirebilir. Ancak dikkat bu haftadan itibaren hem Mars hemde Merkür’ün gerilemesinin etkisinde olduğunuz için belkide sözlü anlaşmaları yazıya dökmek için yeni yılı ve hatta Mart ayını beklemelisiniz. Bu Yeniay ile birlikte kimi Yay burçlarına bu yeni proje ile yeni bir seyahat fırsatı da çıkabilir. Bu anlaşma sevdiğiniz insanla beraber yaptığınız planı bir şekilde bozarsa endişelenmeyin, muhtemelen durumu düzeltecek fırsatı da hemen bulacaksınız.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Bugün Yeniay doğduğunda içinizden gelen sesleri dinlemeniz, duygularınızı anlamaya çalışmanız sizin için oldukça iyi olabilir. Bugünler rüyalarınızın ve iç dünyanızın hareketlendiğini de fark edebilirsiniz. Bunlar size duymak istemediğiniz şeyler söyleyebilir veya bir konuda endişelenmenize neden olabilir ancak kendinize güvenin. Bunun yanısıra yaşayacağınız duygusal iniş çıkışlarınızda ien yakınlarınız size destek için yanınızda olacaktır, gerektiğinde bu desteği istemekten çekinmemelisiniz. Özellikle bugünlerde sevdiğiniz birinden alacağınız maddi veya manevi destek size çok sevindirebilir.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Bugünkü Yeniay ile sosyal hayatınız da hareketlenebilir. Bu haftadan ay sonuna kadar arkadaşlar, toplantılar, birliktelikler, davetler, sosyal hizmetler türünden konular canlanıyor. Bu sosyalleşmede eşinizin veya uzun dönemli birlikteliklerinizin aracılığı mümkün. Akrabalarınız da bu hareketli günlerinizde size destek olabilir. Örneğin bugünlerde eşinizle beraber bu aktiviteye katılırken çocuğunuza bakmak için bir akrabanız yanınıza gelebilir.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Bu haftadan ay sonuna kadar güzel kariyer haberleri beklemelisiniz, dış dünyadaki imajınız da buna parallel olarak gelişebilir. Bugünkü Yeniay bu alanlarda yeni bir başlangıcı sembolize ediyor. Bir terfinin, yeni bir görevin veya yeni projelerin haberleri bu Yeniay’ı takip takip edebilir. Bütün bunlar olurken bazı beklenmedik işler ve ani haberlerle programınız sıkışabilir ve çok yoğun günler yaşayabilirsiniz. Bu kadar göz önündeyken çıkabilecek bir krizi de uyum içinde ve profesyonelce atlatabilirseniz size kimse tutamaz.