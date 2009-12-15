Pelin Hattatoğlu'ndan günlük burç yorumu tahmini...



15 Aralık Salı





KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Bugünlerde hayattan daha fazla zevk alma, eğlenceli veya romantik birlikteliklerin planını yapma, hatta uzak yerlere seyahati aklınıza koyma ihtimali yüksek. Bugünler hayata daha olumlu bakıp, sahip olduklarınızdan daha fazla zevk alma ihtimali de var. Belki de kendinizi geliştirici bir kursa yazılmayı da düşünebilirsiniz.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Maceracı yönünüzü yakınlaşma ve paylaşma üzerinde kullanabilirsiniz. Oyuncu ve flört eden tavırlarda mümkün. Kısaca zevk ve eğlence arayan Boğa burçları kendilerini tatmin edebilir. Diğerleri dışarı çıkıp, aktif olmaktan, sanat ve müzik yönlerini tatmin etmekten zevk alabilir.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Hayatınızın ilişkiler alanı canlanırken yeni bir kişinin hayatınıza girme ihtimali de var. Romantik ve ikili ilişkileri ilgilendiren konularda oldukça yaratıcı olmanız da mümkün. Bir kişiyi çok mutlu etmek de sizin elinizde. Bazı İkizler burçları yeni ilgi alanlarını keşfedebilir. Butün bu ekstra enerjiyi olumlu kanallara sarfedip özellikle trafikte veya seyahat ederken çok dikkatli olmalısınız.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Bugün kendinizi daha affedici hissedip, çalışma arkadaşlarınızla sosyalleşme ihtimali var. İş ve sağlık rutinleri daha kolay halledilip, beraber çalıştığınız kişilerle birbirinizi takdir ettiğinizi gösteren sözler sarfedebilirsiniz. Bugün ayrıca kendinizi daha yaratıcı hissedip, farklı bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Eğlence arayan yanınız bugün tatmin olabilir, arkadaşlarınızda size takdir edildiğinizi hissettirecektir. Bir sosyal plana partnerinizin de katkısı olabilir. Ancak siz bu konuda olabildiğince özgür olmak isteyebilirsiniz. Bazı Aslan burçlarının bir kontrat imzalama ihtimali de var.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Maceracı ve eğleneceli yönünüz aktive olmuşken bunu birirnin bozma kapasitesi de var. Ancak bunlar moralinizi bozmaya yetmeyecektir. Sahip olduklarınız için şükredeceğiniz, evinizde sevdiklerinizi ağırlama planı yapacağınız günlerdesiniz. Belki de bu davetler için hazırlıklar aklınızdayken, kariyeriniz, diğer işleriniz ikinci plana düşebilir.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Sosyal enerjiler ve aşk havada her yerde ancak siz ciddi bir konu için iletişim içinde veya seyahat ediyor olabilirsiniz. Arkadaşlarınız size değişik tekliflerle gelebilir ancak siz sadece belli bir hedefe odaklanmış olabilirsiniz.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Bugünlerde size ilham veren olayların maddi ve ailevi bir yönü olabilir. Parasal konular oldukça şanslı etkiler altında ancak cesaretin akıllı olanını seçmelisiniz. Bu konuda doğru adımlar atılmayı bekliyor, ayrıca hayallerinizi besleyecek aktivitelerde de bulunmak isteyebilirsiniz.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Kişisel endişeleriniz, fikirleriniz ve hayallerinizi artık ortaya koymak istiyor olabilirsiniz. Yeni başlattığınız projeler kişiliğinizin olumlu yanları ile ilerleyebilir. Yaratıcılığınızın artması bir kenara konulmuş projenin canlanmasına neden olabilir. İçgüdüleriniz hedefe kitlenmiş durumda ancak seyahate açık olmalısınız.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Daha gizli, felsefi ve içe dönük olana ilginiz artabilir. Asabi enerjiler de içe dönmenize sebep olmuş olabilir. Programların aniden değişme kapasitesi var, yürürken değişiklik yapmak zorunda kalabilirsiniz. Ancak sonuçlar lehinize olacaktır.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Yaratıcı etkiler sürerken bundan en fazla yararlanmanın yollarını aramalısınız. Bugün bazı ilişkiler test edilebilir ancak bunun karşılığında bu kişiye şevkatle yaklaşma ihtimaliniz var. Bir grup planına sıcak da bakabilirsiniz veya yeni bir sosyal ortama girebilirsiniz. Ne olursa olsun sıkıcı bir gün olmayacaktır.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Profesyonel alanda bazı beklenmedik gelişmeler sizi ani değişiklik yapmaya zorlayabilir fakat bu yanlış bir seçim olacaktır. Sakinliğinizi koruyup bazı istenmeyen durumları profesyonelce halletmelisiniz. Siz şu anda bunun farkında olsanız da olmasanız da bu sayede kariyeriniz büyük bir ivme kazanacaktır.