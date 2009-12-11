Günlük Burç Yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



11 Aralık 2009





KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Bugün yeni arkadaşlıklar edinme kapasitesi var, davetlerde cazip olabilir. Aşk, çocuklar, yaratıcı ifadeler ve yurtdışı, uzak sehayatler, eğitim, yayınclılık gibi konularla uyumlu olarak birleşebilir. Örneğin sevdiğiniz kişi ile uzaklara seyahat veya çocuğunuzun yiksek eğitimi veya kendinizi ifade ettiğiniz bir alanda geniş kitlelere ulaşım bu tür bir enerjinin ifade şeklidir.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Ev, aile veya gayrimenkul türünden konularla ilgili haberlerin olumlu olma şansı yüksek. Bu konularla hayatınızın ortak hesaplar, miras ve yakınlaşmalar alanları ile olumlu etkileşim içinde. Kimbilir belki bir gayrimenkul yatırımı için kredi bulunabilir veya aileniz için yapmak istediğiniz bir konuda gerekli maddi desteği bulmanız kolaylaşabilir.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Seyahat planları yapmak, yeni bir aktiviteye başlamak veya bir kursa yazılmak moralinize iyi gelebilir, size ekstra enerji verebilir. Yeni ilişki potansiyelleri de var ancak bunun için sizin bir adım atmanız gerekiyor. Ev işleri için de ekstra yardımcı tutmanız gerekebilir.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Bugünün enerjileri oldukça olumlu, iş hayatınız ve kazandığınız parayı etkileyecek güzel haberler alabilirsiniz. Eğer daha fazla para kazanmanın yollarını arıyorsanız, bunun için gerekli adımları atmanızı sağlayacak enerjiler var. Ayrıca iş hayatınızı veya sağlık durumunuzu iyileştirecek bazı adımlar atarsanız fazlası ile karşılığını alırsınız. Siz yeter ki girişimlerde bulunup, çaba gösterin.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Enerjinizin bol olabileceği bugün de çocuklar, yaratıcılığınızı ifade edebildiğiniz uğraşlar veya gerçek aşkınız ya bu enerjinin kaynağı olacak ya da bu enerjinin gideceği yer olacaktır. Bu konulardan herhangi birinde atılan adımların olumlu sonuçlanabilir.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Olumlu etkiler özellikle ev ve aile çevresinde aktif olabilir, sevdiklerinizi evinizde ağırlayabilirsiniz. İnisiyatifi elinize alıp çoktandır istediğiniz bir ev projesini şimdi başlatın veya sevdiklerinizi davet edin, sonuçtan çok memnun kalabilirsiniz.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Haftasonuna doğru enerjiler oldukça olumlu. Özellikle sosyal planlar neşenizi yerine getirecek. Arkadaşlararası iletişimin yoğun olacağı bu dönemde, kısa bir seyahat bile planlayabilirsiniz. Bugün huzurun koruyucusu, problemlerin çözücüsü siz olmalısınız.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



İş hayatındaki gelişmeler ve bu alandaki konuşmalar işinize yarayabilir. Ancak siz de bu konuda yeterince aktif olmalısınız. Bir sunum ya da bir iş seyahati haftanın son iş günleri ne olacaksa oldukça işinize yarayacağa benziyor. Ancak tatmin cesur olana daha yakın görünüyor.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bugün kendinizi istek dolu hissedebilirsiniz. Karşınıza çıkan her zorluğu kolaylıkla atlatabilirsiniz. İkincil kaynaklardan gelen haberler konusunda sevinebileceğiniz gibi eşinizin maddi durumu veya harcamaları günün konusu olabilir. Ancak endişelenmeyin çabaların meyve vereceği olumlu enerjilerin etkisinde olacaksınız. Hiçbir sorun sizin halledemeyeceğiniz büyüklükte olmayacak.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Özellikle maddi haberler oldukça önemli olabilir. Örneğin eşinizden gelen maddi destek, miras , kredi gibi konularda hareketlenme olabilir. Bu tür gelişmeler bilinçaltınızdaki güvenlik endişelerinize de iyi gelecektir. Ayrıca ikili ilişkilerdeki yakınlaşmalar, birçok üstü örtülmüş konuya ışık tutabilir. Ancak bu konuda çaba gösterip, harekete geçmelisiniz.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Dışarı çıkıp dünyanın nimetlerinden faydalanmak için güzel bir gün olmalı. Bazı konulardan ve sorunlardan kaçış eğiliminde olabilirsiniz. Kültürel aktiviteler, müzik veya sinemadan da bu konuda faydalanabilirsiniz. Unutmayın her şey davranışta bitiyor, siz gülen yüzünüzü korudukça diğerlerini ve güzellikleri kendinize çekebilirsiniz.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Cömertliğiniz bugünlerde sizi başkaları için alışverişe yönlendirebilir. Bir arkadaşınız istemeden sizi yanıltabilir. Bu yüzden kendi fikirlerinize güvenmelisiniz. Bugün uzaklara seyahat etme fikri veya uzaktaki insanlar aklınıza gelebilir. Eşinizin ailesi söz konusu olunca sakinliğinizi korumanız gerekebilir. Ayrıca din veya politika gibi konuları konuşmaktan özellikle kaçınmalısınız.