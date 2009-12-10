Günlük Burç Yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



10 Aralık Perşembe





KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



İçinizdeki kuvvetli enerjiler doğru yöne aktarılmayı bekliyor olmalı. Bu enerjilere umut ve kendine güveni de eklerseniz hedeflerinize bir adım daha yaklaşmamak için bir neden yok. Takım çalışmaları başarı getirir ancak sizi kontrol etmeye çalışan insanlardan uzak durmakta fayda var.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



İş ve maddi konular üzerinde olumlu etkiler var. İş hayatında iz bırakmak isteyenler bugün ellerinden gelen bütün çabayı göstermeliler. Takım çalışmalarında herkesin katkısı büyük olabilir. Sosyal zorunluluklar bir ilişkiyi ileriye götürebilir.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Yakınlarınızla iletişimde sizin atacağınız adımların sonuçları olumlu olacağa benziyor. İlişkiniz için gösterdiğiniz çabaların karşılığını fazlası ile alabilirsiniz. Yapıcı enerjiler ile yüklü bugünleri aranızdaki her türlü soruna çözüm aramak için kullanabilirsiniz.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Tahmin etmediğiniz bir konuda haber alma ihtimali var. Gün ilerledikçe dikkatiniz ilişkiler konusuna yönelebilir, evdeki birisi de sizin karar vermenizi bekliyor olabilir. Sosyal planlar yapıp, haftasonunun hoş geçimesi için elinizden geleni yapmalısınız. Sevdikleriniz için bir şeyler yapmak sizi tatmin edecektir.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Bugünden itibaren enerjinizin arttığını hissedebilirsiniz. Takım çalışmalarının ayrı bir tadı ve verimliliği olacaktır. Sizin uyumunuz ve özveriniz de takdir ediliyor olmalı. Neşe ve eğlence arayanlar kimi arayacağını biliyor olamalı siz de yakın arkadaşlarınıza açık olmalısınız.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Bazı stresler sosyal ortamlara katılmanıza engel olabilir. Böyle günlerde geri planda kalmak daha mantıklı olabilir. Belki de bir partner veya hırslı bir kişi bu stresinizin sebebidir. Durum böyle ise sıkıntı yaratan konuyu gündeme getirmemekte fayda var.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Bugün sizi gerçekten mutlu eden bir şeye adapte olmalısınız, böylece dikkatinizi son günlerin gergin havasından almış olursunuz. Bugünün enerjileri ayrıca arkadaşlığı öne çıkartıyor olmalı. Kendinize yandaş bulmakta zorlanmayacaksınız.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Bugün belirsizlik ve dengesizlik günün gidişatını belirleyebilir. Ancak bu etki uzun sürmeyecektir, kısa zamanda kontrolü elinize alabilirsiniz. Belirsizlik bittiğinde ise özellikle kariyerinizin gidişatı konusunda ve kişisel hedeflerinizde daha net bir görüş sahibi olabilirsiniz.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Belki de arada sırada telefonunuzu kapatıp, huzur ve sessiliğin tadını çıkartmanız gerekiyor. Bazı günlerin ne başı, ne sonu belli olur, bu da öylesine bir gün olabilir. Belki de geri planda kalıp, kendinizi günün getirdiklerine bırakmak en iyisi.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Bugün geri planda kalıp, enerjinizi toplamak için çok uygun bir gün. Gelecek bir projeyi veya bir seyahati düşünüp mutlu olabilirsiniz. Günlük konulardan dikkatinizi toplayamadıklarınız olursa bu işleri bir kenara koyup, onlar üzerinde daha fazla vakit kaybetmemekte fayda var. Sizden üsteki konumlarda olanların cömert hareketlerine sevinme ihtimali de var.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Kontrat imzalamak, pazarlık yapmak gibi konularda ilerleme kaydedilebilir. İleri sürdüğünüz noktalarda diğerlerinin onayını alabilirsiniz. Açık bulduğunuzda bundan faydalanmaktan çekinmememlisiniz. Sevdikleriniz üzerinden gelecek şans da üzerinize sürülmüş olabilir.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Haftanın son iş günlerinin enerjileri hayli olumlu, özellikle iş hayatınızdaki aktifliğiniz otorite konumundakilerin dikkatini çekebilir. Siz elinizden geleni yapıp, çabaladıkça karşılığı fazlası ile gelecektir. Kendinize güvenin ve insiyatif alın, hayalleriniz de böylece sınır tanımazsınız.