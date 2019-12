Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...





9 Aralık Çarşamba





KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)

Kısa mesafeli seyahateler dikkat gerektiriyor. Bazı beklenmedik haberler de olabilir. Eğer stresten kurtulmak istiyorsanız arkadaşlarla birliktelik size iyi gelebilir ancak siz bir sosyal birliktelik organize etmek zorunda kalabilirsiniz. Öte yandan, sağlık konusunu ikinci plana atmamalı, gereksiz riskler almamalısınız.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Ayrıca yurtdışı ile ilgili vaya hukuksal konuda bir iletişim problemine takılabilir. İlişki problemlerine de gebe olan bu günde her şeyi bir yana bırakıp işinize konsantre olmaya çalışmalısınız. Çünkü iş hayatında verimli olabilecek bu günlerden yararlanmakta fayda var.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Bir ilişkiniz üzerinde değişim rüzgarları esiyor olabilir. Belki de bu bir kuvvet savaşının sonucudur. Bugünler karşıtaraftan çok şey beklemezseniz, hayal kırıklığına uğrama ihtimaliniz de azalır. Kendi kendinize yetmeye çalışmalısınız. Belki de evde dinlenerek geçireceğiniz bir akşam size iyi gelecektir.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



İlişkiler ile ilgili sorunlar iş hayatınızı etkileyebilir veya bunun tam tersi de gerçekleşebilir. Fakat enerjiniz yüksek bu sayede iki konuyu birbirinden ayırıp, yaptığınız işe konsantre olabilirsiniz. Bütün bu konuları idare edebilecek güç içinizde yeter ki kullanmayı isteyin.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Başarılı iş hayatı ve ilişkiler stressiz olacak diye bir kural yok. Bazı ayrı görüşler ortaya çıkabilir. Enerjinizi verimli kullanıp, önemli iş kararlarını başka bir güne ertelemekte fayda var. Her aşamada kelimelerinizi de doğru seçmeniz gerekiyor. Eğer kendinize destek bulabilirseniz, birlikten güç doğacağı kesin.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



İş imkanlarını düşünürken beklemediğiniz bir yönden karşınıza çıkabilir ancak bir adım atmak için düşünmek isteyebilirsiniz. Ne istediğiniz kafanızda bugünlerde şekilleniyor olmalı, bu sayede daha kuvvetli konuşmalar da yapıyor olmalısınız. Ancak içinizde yatan aslanın gerçek dünya ile ne kadar uyum içinde olduğunu sık sık kontrol etmelisiniz.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Bugünlerde sizi dinlemeye gönüllü bir arkadaşınızla konuşup, rahatlamak isteyebilirsiniz. Belki de böylece bazı konuları kişisel aldığınız ortaya çıkabilir. Ancak asıl rahatlama geri planda kalıp, kendinizele başbaşa kaldığınız zaman gerçekleşebilir.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Algılamalarınızın yüksek olduğu şu günde olayların karanlık yüzüne bakmamalısınız. Buna fazlası ile şüpheci veya tedirgin olmak da dahildir. Bu tür negatif bakış açısı bariz çözümleri görmenize engel olacaktır. Öte yandan arkadaşlar hayatınızda önemli bir konuma gelebilir. Grup çalışmaları, sosyal aktiviteler de size bazı seçimlerinizde yardımcı olabilir.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Gerçekle ne kadar uyumlusunuz, ayaklarınız yere basıyor mu türünden soruları sormanın tam zamanı. Özellikle birine servis veriyorsanız, karşılığında aldıklarınız sizi mutlu ediyor mu veya hak ettiğinizi alıyor musunuz gibi soruları kendinize sormalısınız. Her şeyde olduğu gibi ihtiyacınız olan dengedir.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Bugünlerde bir gelecek planınız için bazı datalar ve biligilere ulaşmak mümkün. Diğerlerine danışmak, danışanları dinlemek ve yurdışı ile ilgli işlerinizi halletmek için olumlu günlerdesiniz. Ancak seyahatlerde veya elektronik eşyalarla ilgili sorunlara da hazırlıklı olmalısınız.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Bugünlerde pazarlık yapmak, alıp, satmak planlarınız arasında olabilir. Güvenli malı, ucuzluğa tercih etmekte fayda var. Yeni veya gelişmiş modellerde de aradıklarınızı bulamayabilirsiniz. Denenmiş ve gerçek olan sizi tatmin edebilir. Bunun yanı sıra yatırımlarınızın ve birikimlerinizin gelecek planlarınızla örtüşüp örtüşmediğini gözden geçirmelisiniz.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Partneriniz bir konuda çok ısrarcı veya çok seçici olabilir, onu yanlış bir davranıştan siz vazgeçirebilirsiniz. Erken risk alanlar geleceğe daha güvenli bakamak isteyenlerdir ancak baştan beri temkinli olmayı da seçebilirsiniz. Öte yandan ne siz ne muhatap olduğunuz insanlar kararlı görünmeyebilir.