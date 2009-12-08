Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...

8 Aralık Salı





KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)

Başak burcundaki Ay size verimli olmamanızı sağlayacak etkileri sembolize ediyor. Özellikle kariyerinizi ilgilendiren konularda titiz ve detaycı olursanız karşılığını fazlası ile alabilirsiniz. Ayrıca bugünler siz her ne kadar kendinizi ifade edemediğinizi düşünseniz de, iletişimin özellikle kariyer alanında size kökten değiştirme kapasitesi var. Ancak uzun dönemli ilişkileriniz için aynı şey geçerli değil, bu alanda belki de bir iletişim tıkanıklığı yaşanabilir.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Finansal sorunlar bazı Boğa burçlarını endişelendirebilir. Geçmişte abartılı yapılmış hareketlerin faturası bugün endişe yaratabilir. Ancak bütün bunlar dükülmüş süte üzülmeye benzer, yapılacak bir şey olmayabilir. Evde geçirilecek sakin günler stresin ilacı olacatır.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Yakınlaşma ile ilgili bir konuda sevdiğinizi insanla veya varsa çocuklarınızla iletişim problemi yaşayabilirsiniz. Bugünler kendinizi ifade ettiğiniz konu ne ise, bu alanda oldukça verimli olma ihtimaliniz var. Bazı moral bozucu konuşmaların çabalarınızı gölgede bırakmasına izin vermemelisiniz. İşinize konsatre olabilmenin karşılığı büyük olacaktır.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Konuşmalar, kurslar, konferasanlar esnasında sizi hedefinize yakınlaştıracak pratik tavsiyeler alabilirsiniz. Bugünlerde yapacağınız bazı işler ve sorumluluklarınız akrabalarınızı ilgilendiriyor olabilir. Ayrıca uzun dönemli ilişkinizle yapacağınız bir konuşma veya alacağınız bir karar eviniz, aileniz varsa yaşlı yakınlarınızı ilgilendiriyor. Bu konularda yakın zamanda önemli bir karar alma ihtimaliniz yüksek ve bu konuşma bu kararın ön konuşması niteliğnde olabilir.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Oldukça verimli ve çalışkan olabileceğiniz enerjilerin etkisinde olacaksınız ancak bazı toplantılarda veya konuşmalarda yapılacak dikkatsizliklerin bu verime gölge etmesine izin vermemelisiniz. Görev aşkınız sizi kafanızı meşgul eden diğer konulardan alacaktır ve sonucun olumlu olmaması için bir sebep yok.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Burcunuzdaki Ay’ın etkisi ile bugünleri oldukça verimli geçirebilirsiniz ancak kendinizi ifade ettiğiniz alanda hoşunuza gitmeyecek haberlerin moralinizi bozup, çalışma temponuzu düşürmesine izin vermemelisiniz. Bu hafta işlerinizi toparlamakta fayda var çünkü bu haftadan sonra Ocak ortasına kadar gerileyecek Merkür’ün işlerinizdeki gelişmeleri yavaşlatığını hissedebilirsiniz.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Haftabaşı ev ve aile ortamında gergin haberler veya konuşmalar ile başlayabilirsiniz. Eğer zor olan bir şeyi konuşmak zorunda kalırsanız unutmayın bu çok yakında yapacağınız değişimlerin zorunlu konuşmalarıdır. Bütün bunları yaparken karşıdakine anlayışlı olmak ekstra yol almanıza yarar.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Haftabaşı bilinçaltınızın etkisi ile yapacağınız sinirli konuşmalara veya vereceğiniz ani tepkilere dikkat etmelisiniz. Diğerleri ile iletişim şeklinizi değiştiğini bir süredir hissediyor olmalısınız ve bu konuda olumsuz olan konularda kendi payınızı da farketmiş olabilirsiniz. Bu konu haftabaşı yine aktive olabilir ve yine yakınlarınızla iletişim konusu size bu konu üzerinde kendiniz sorgulayacağınız olaylar yaşatabilir.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Kariyerinizi şekillendiren verimli etkiler geçen hafta başlayan bir ortaklığı şekillendirmeye ve detaylandırmaya başlayabilir. Ancak özellikle arkadaşlar çevresinde maddi konularda tartışmaya girmemelisiniz. Bu konu üzerinde çok konuşmak veya ona odaklanmak bütün çabalarınızı boşa çıkarabilir, öteyandan doğru konuşmak ise bu alandaki fikirlerinizi değiştirip, başlattıklarınızı sonuçlandırabilir.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Oldukça verimli olabilecek enerjilerin etkisi ile özellikle yurtdışı, yayıncılık veya yüksek eğitim gibi konularda yol kat edebilirsiniz. Ancak bugünler bazı haberlerin moralinizi bozup, motivasyonunuzu kırmasına izin vermemelisiniz. Yeni perpespektiflerden, olaya başka türlü bakabilmekten de faydalanabilirsiniz.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Bugünlerde içinize düşen kuşku ile muamma olmuş bir konuyu tekrara açabilirsiniz. Bunu yaparak size karşı olanların eline güç vermemelisiniz. Öteyandan Başak burcundaki Ay ile maddi konularda bitirilmemiş işler tamamlanabilir bu alana pratik yaklaşıp, verimli olabilirsiniz. Yurtdışından gelen veya uzaklarla ilgili sorunlar bilinçaltınızı uyarmakta ancak değişim de bu alanlar aracılığı ile gelecek. Sabredin ve direnmeyin çünkü ancak bu sayede sırtınızda taşıdığınız bagajdan kurtulabilirsiniz.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Bir süredir sosyal ortamınız, arkadaşlarınıza bakış açınız değişiyor, kendinizi yanlız hissediyor olabilirsiniz. Bu haftabaşı bu konuyu aktive edici olaylar yine yaşanabilir, bu konuda üzerinde konuşmak veya düşünmek mümkün. Ayrıca eşinizin veya uzun dönemli ilişkinizdeki sorunların bütün sosyal planlarınıza engel olduğunu bile düşünebilirsiniz.