Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



7 Aralık Pazartesi





KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Artan zihin enerjiniz zorlukları aşabilecek kapasitede. Benzer düşünceli insanlarla konuşmak sizi rahatlatabilir ancak sizden talepte bulunacak veya otorite konumundaki kişilerle ilişkilerinize dikkat etmelisiniz. Ancak kendinizi yapacaklarınıza ve işinize verdikçe bu negatif etki de azalacaktır. Öte yandan yakınlarınıza ve sevdiklerinize sabırlı davranmalısınız.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Bazı kişilerle kontrol problemi veya fikir çatışması yaşanabilir ama sonuçların sizin lehinizde olma ihtimali yüksek. Yurtdışı ile ilgili işler, eğitim, seyahat da olumlu etkiler altında. Bir kursa yazılmak, seyahat planlamak veya vizyonunuzu arttıracak aktivitelere katılmak isteyebilirsiniz.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



İşinize odaklanmak isterken bazı limitlenmeler ve kısıtlanma hissi moralinizi bozabilir. Ancak gelecekten umudunuzu kesmememiş olmalısınız ve bu yüzden bu kıstlanmaların geçici olduğunu farkına varma ihtimaliniz yüksek. Birtakım yaralarınızın iyileşmesi için uzun zamandır uğraşıyorsanız, bugünlerdeki hareketleri de kişisel almama ihtimali de yüksek.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Bugünlerde ilişkiler konusunda katı görüşler veya uzun dönemli ilişkileri etkileyebilecek konuşmalarda suçlayıcı bir ton mümkün. Ancak bu tonu bir kenara bırakabilirseniz belki karşıdaki kişinin söylemek istediğinden faydalanabilirsiniz. Öte yandan yaraları iyileştirirci bir etkinin yardımı ile bütün negatif duygular kısa süreli olacaktır.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Sahne ortasına kendinizi atmadan önce planlarınızı, portföyünüzü gözden geçirmelisiniz. Yapıcı olursanız sonradan üzülmesiniz. Ama mercek altında olduğunuzu unutmayın, benzer durumlardan geçmiş olanlar umutlarınızı yüksek tutup, size destek olacaktır.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Bu hafta kendinizi daha hırslı hissediyor fakat bunu yönlendirecek veya ifade edecek doğru kanalı bulamamış olabilirsiniz. Otorite konumundakilerin sizin motivasyonunuzu kırmış olması da bunda bir faktör olabilir. Ancak bu etkiler geçici çok kısa sürede bu enerjinizi yönlendirecek ilham gelecektir.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Bugün düşüncelerinizi toparlayıp,kendinizi yaptığınız işe vermelisiniz. Planlama ve iş birliği de bu verimli günden yararlanmak için önemli olacaktır. Ancak ne yaparsanız yapın bazı stresli konuşmalardan kaçamayabilirsiniz. Herkes kendi istediğine konsantre olmuş olabilir.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Bugünler bir şey bitirmek istiyorsanız tek bir konuya odaklanmanız gerekiyor. Ancak ya kendinizi diğerlerine toleransız hissedebilir ya da size karşı tölerans eksikliği içinde olunduğunu farkedebilirsiniz. Bazı sözsel sataşmaların bile olabileceği bugün aynı zamanda bütün bu gelişmeler size kendiniz hakkında çok önemli bir detayı farkettirebilir.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bugünlerde finansal konularda ekstra dikkatli olmanız gerekiyor, özellikle hem arkadaşı hemde parayı içeren konular sorun çıkartabilir. Belki de yapacağınız sadece limit belirlemektir. Bu tür konular gerçek arkadaşınızın kim olduğunu da size gösterecektir.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Bugün otorite konumundakilerin hareketlerini baskı olarak nitelendirip, onlara karşı tahammülünüz az olabilir. Olayları siyah veya beyaz olarak kişilere de mesafe koymalısınız. Bütün buların yanında olaylara negatif bakmamaya çalışmak çok önemli, uzun dönemli hedefelere odaklanıp, bunlar o hedefe doğru geçici sıkıntılar olarak düşünmelisiniz. Ayrıca bugünlerde kimseye sır vermemek de önemli olabilir.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Otorite pozisyonunda olanları ya da sizi eleştirenlerin yanlışların bulmak için çaba sarfediyor olabilirsiniz. Ancak sevgive şevkat hisleri yeniden kolayca içinize dolabilir. Bir amaç ve tutku hisleri de bunları takip edecektir. Bugünlerde geçmişten birinin yada bir şeyin karşınıza çıkması ile de şaşırabilirsiniz.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Zor insanlara ve imkansız isteklerine karşı temkinli olmakta yarar var. Kimbilir belki bazıları sizi suçlu hissettirmek için uğraşıyordur fakat bazı mesajları da sizin abartma ihtimaliniz olabilir. Yine de diğerlerinin fikirlerini tartmadan kabul etmeyin. Bazı kişilerinde size karşı negatif hisleri olabilir.