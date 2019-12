Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...

5 Aralık 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Merkür Oğlak burcuna geçince özellikle kariyeriniz veya imajınız konularında ayaklarınız yere basabilir. Bu alanlarda artık sizi sadece gerçekler ilgilendirecek, düşüncelerinizin daha düzenli olduğunu ve verimliliğe daha fazla önem verdiğinizi farkedebilirsiniz.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Bugünden sonra yayıncılık, yurtdışı veya yüksek öğrenim ile ilgili bir konuda daha net kararlar verebilir, daha verimli düşünebilirsiniz, zamanınızı iyi kullanmak da sizin için daha önemli olabilir. Fakat ani veya son dakika karar değişikliği yapmamalısınız. Ev ve aile arası eğlencelerin sizi tatmin etme potansiyeli yüksek.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Bugünler bazı davranışlarınızın uzun dönemli sonuçlarını daha net görebilirsiniz. Fakat ikili ilişkileriniz için verdiğiniz çabalar karşılıksız kalırsa kendinizi hayal kırıklığının bütün benliğinizi işgal etmesine izin vermeyin çünkü her etki gibi bu da geçicidir. Sosyal enerjiler kuvvetli iken arkadaşlarınıza vakit ayırmalı, akrabalarınızı aramalısınız.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Uzun dönemli ilişkilerinizi ilgilendiren konularda daha bilinçli kararlar alabilirsiniz. Bu konulardaki kararlarınızın ve düşüncelerinizin ayakları yere basacaktır. Öte yandan hataya karşı toleransınız düşebilir ve bu alanda bazı kurallar koyup bunların takip edilmesini isteyebilirsiniz.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Bugün içinizdeki en iyiyi dışarıya yansıtma kapasiteniz var. Her teklifinize veya sorunlarınıza her bulduğunuz çareye hayır diyen biri bütün hevesinizi kırıyor olabilir. Neyse ki bu etkiler geçici ve sabır bugünlerin büyük bir sorun olmadan geçmesine yardım edecektir. Sosyalleşmek bütün havanızı değiştirebilir.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Uzun dönemli ilişkinizle aynı hedefi paylaşıyor olmalısınız. Onla beraber planlarınızı gözden geçirirp, hayatınızı yeniden organize edebilirsiniz. Bu ay adeta kariyeriniz için bir geçiş dönemi, bu hafta sonunu eski dönemden, yenisine geçerken organize olmakla geçirebilirsiniz.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Bugünlerde sosyal ortamlarda sıkıntılar yaşasanız da ayaklarınız yere basıyor olmalı. Bu durum ihtiyacınız olan dengeye daha rahat kavuşmanıza yardım edecektir. Kendinizi bu denli kontrollü hissetmek bütün işlerinizi kolaylaştırıp, ilişkilerinizde size yardımcı olacaktır.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Çevrenizdeki bazı insanların olmadık istekleri olabilir. Bu sebeple dağılan dikkatinizi yeniden toparlayıp eldeki işinizi bitirmeye konsantre olmalısınız. Bugünlerde havada olan ayakları yere basan ve ciddi enerjiler bu insanlarla iletişimde size yardım edecektir. Kendi limitleriniz ve planlarınız ortaya koyarsanız rahat edersiniz.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Maddi konular üzerinde daha ciddi olarak düşünmeye başlayabilirsiniz. Size kazanç getiren konuları daha ayakları yere basar ve daha pratik olarak ele alacağınız bir döneme giriyorsunuz. Kimbilir Dolunay ile alınan kararları şimdi törpüleyip, gerçekçi bir hale getirebilirsiniz.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)

Ciddi düşüncelerinizin kafa karışıklığı yaşadığınız bir konuda ayaklarınızı yere bastıracaktır. Kendinizi daha düşüneli fakat kararlı hissedebilirsiniz. Düşüncelerinizi başkalarına aktarmaya daha meğilli de olabilirsiniz. Bu ayakları yere basan kararlar kariyerinizle alâkalı olabilir.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Sevdiklerinize karşı sabırlı ve sakin olmaya çalışmalısınız. Fakat her zaman herkesi memnun etmek mümkün değil, bu yüzden olayları kişisel almamak çok önemli olacaktır. Bu etkiler uzun süreli değil, eninde sonunda anlaşma sağlanabilir.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Sosyal ortamlardaki dedikodu veya boş konuşmalar sizi daha fazla rahatsız edebilir. Konuşmak isteyeceğiniz konular daha ciddi içerikli ve ayakları yere basan konular olacaktır. Her ne kadar Oğlak burcunun otoriter havası sizi dinlemekten çok konuşmaya yöneltse de bu tür konuşmaların ve görüş alışverişinin kafanızı toparlamanızdaki katkısı oldukça fazla olacaktır.