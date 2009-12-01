Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



1 Aralık 2009





KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Aykırı ve yaratıcı Uranüs bugün direkt hareketine geçiyor. Temmuz başından beri gerileyen Uranüs düzelince enerjisini daha net olarak hissedip dışa yansıtabiliriz. Bugünlerde aniden gelen parlak fikirlerinize dikkat etmekte fayda var. Özellikle hayatınızın diğer konuları ile çeliştiği için bastırdığınız konuların daha rahat hareket ettiğini de gözlemleyebilirsiniz.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Uranüs’ün bugün direkt harektine geçmesi ile özellikle grup ortamlarında ihtiyacınız olan özgürlüğü daha net ifade edebilirsiniz. İlginç insanlar daha fazla ilginizi çekebilir ve değişik sosyal ortamlarda olmayı tercih edebilirsiniz. Öte yandan finansal açıdan bugünlerde geleceğe daha güvenli bakmanızı sağlayacak gelişmeler olabilir.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Kariyeriniz, ilişkileriniz ve imajınızı ilgilendiren konularda kontrolü ele alıp, yeni ve yaratıcı bir yöne yönlendirebilirseniz oldukça olumlu sonuçlar alırsınız. Bu konuda geleneksel olmayan, ani ve aykırı etkilerde fikirlerinizi etkileyecektir. Sosyal enerjileri de faydalı yönlere yönlendiremek sizin elinizde.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Hayat felsefenize veya yüksek öğrenime bakış açınız tekrar değişimin enerjisinin etkisinde. Değiştirmeye başladığınız fikirlerinizde ve bu konulardaki gelişmlerde yazdan beri durağanlık hissediyorsanız bu günlerde sonra bu konularda ilerleme kaydetmeye başlayabilirsiniz. Öte yandan bugün takdir veya bir menfaat beklemeksizin işlerinize yoğunlaşma ihtimali yüksek.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Mart 2003’ten beri ortak hesaplar veya seks, ölüm gibi konulardaki fikrinizi kökten değiştiren gelişmeler Temmuz ayında kaldığı yerden devam edecek. Bugünlerde bu alanda beklenmedik ve farklı olaylar görüş açınızı değişitirmenize yardım edebilir. Bütün bunların sonunda finansal alanda pozitif gelişmeler birbirini takip edecektir.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Mart 2003’ten beri uzun dönemli ilişkilerinizi değiştiren enerji tekrar dışa vurmaya başlayabilir. Kendinizi tekrar özgürlüğü ve değişikliği ararken bulabilirsiniz. Belkide artık bazı sorunlara beklenmedik ve sıradışı çözümler gerekiyor.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Bir süredir duraklatılmış veya kenara konmuş işlerinizi, iş ortamınızı veya sağlığınızı ilgilendiren bir konu yeniden gündeme gelebilir. Bu konu hakkında daha net fikir edinmek isterseni yaz öncesini hissettiklerinizi hatırlamaya çalışmalısınız. Bu konuda fikirleriniz daha rahat ifade bulacaktır.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Bugünlerde değişik ve aykırı olan size daha cazip gelebilir, özellikle bu tür insanların olduğu ortamlarda bulunmak size ilginç gelebilir. Kendinizi ifade edecek ilginç ve alışılmadık yollar da bulabilirsiniz. Diğer insanlarla finansal ilişkilere de grime ihtimali var. Bu konuda tecribeleriniz sizi kimlerle çalışacağınız konusunda yönlendirebilir.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Mart 2003’ten beri ev ve aile hayatınızda yaşadığınız ani etkiler Temmuz başından beri gerileyen Uranüs ile yavaşlamıştı. Özgürlük hissi sadece düşüncede kalıyordu. Bugün Uranüs düzelince enerjisini daha net olarak hissedip dışa yansıtabiliriz. Artık hayatınızın temelindeki özgürlükçü değişimleri uygulama aşamasına geçebilirsiniz.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Yeni şeyler öğrenme isteğiniz, bilgiye erişim veya teknolojik iletişimde Temmuz başından beri duraklamış olabilir ancak bugünden sonra bu konuda ani fakat dahice değişimler yapabilirsiniz. Özellikle aykırı, yaratıcı ve ilginç çözümler ve düşünceler dikkatinizi çekecektir. Bir yakınınız bu konuda sizi motive edecektir.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Özgürlük, aykırılık, asilik gibi enerjileri ifade edebilmek sizin için daha kolaylaşabilir. Bu dönem özelikle maddi özgürlüğü içinizde hissetmek istiyor olmalısınız. Bu ihtiyacınız çeşitli ortamlarda değişik araçlar yardımıyla bilinçaltınızdan yüzeye çıkma vakti gelmiş olmalı.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



İçinizi kıpırdatan cesur, asi ve özgürlükçü hareketleri artık daha rahat ifade edebilirsiniz. Özgürlük isteyen bu dürtüleri kontrol edemeyeceğiniz noktaya getirmemeye çalışmalısınızr, bastırdığınız duyguları daha rahat konuşmaya başlamak çözüm olabilir.