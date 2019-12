Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



30 Kasım Pazartesi





KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Diğerlerini dikkate almamak bugünü zorlaştırabilir. Çevrenizde bir tartışma oluşmaya başlarsa en akıllıca yol uzatmadan bu ortamı terk etmek olacaktır. Kendi kaynaklarınıza güvenmeniz gereken bugün de alışveriş yapmak da akıllıca olmayabilir. Ancak kenara koyduğunuz bazı projeler ve düşünceler bugünlerde yeniden gündeme gelecektir.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Bazı iç güvensizlikleri veya kıskançlık türü duygular planlarınızdan sizi geri bırakabilir. Bu tür duygulara karşı temkinli davranıp, fevri kararlar almamalısınız. Bazı ilişki problemleri de zaman istiyor olabilir. Bu karmaşık duygular geçici, işinize konsantre olmak ve yeni ayın getireceklerine odaklanmak işinize oldukça yarayabilir. Güvendiğiniz bir arkadaşınız da bu konuda size yardımcı olabilir.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Bugün bütçenizi aşmak, enerjinizi sonuna kadar kullanmak gibi kontrolsüz davranışlar mümkün, asi bir modda da olabilirsiniz. Bu enerjileri ancak yeni ve yaratıcı bir plan veya projeye aktarabilirseniz ondan faydalanabilirsiniz. Bu tür bir yenilik ve orjinal fikir çevrenizden de destek bulacaktır.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Değişen modunuza çok da fazla kulak asmamalı, arada sırada gelen depresyon veya asabi enerjiyi fazla önemsemeyip, elip geçmesini beklememlisiniz. Değişim havada ve her yerde, eninde sonunda sevincini ve heyecanını da hissedeceksiniz ve planlarınız üzerinde ilerlemeye başlayacaksınız.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Bazı son gelişmeler ve son dakika değişiklikleri hoşunuza gitmeyebilir. İş hayatında zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Bu sorunlarla başa çıkmak için normalden farklı çözümler ve yaratıcılığınızı kullanmak gerekebilir.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Bugün fevri ve dikkatsizce sarfedilen sözlerden daha sonra pişmanlık duyabilirsiniz. Belki de ilişkiler konusunda bazı düşüncelerinizin değişmesi gerekiyor. Dürüst ve nazik tavırlarda günü kurtarabilir.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Bugün iş ortamınızda veya günlük işlerinizi yaparken yaşanacak bazı stresli anların üzerinde fazla durmamalısınız. Belki de sosyalleşmeye değil çalışmaya odaklanmak daha olumlu olacaktır. Ancak bu etki kısa süreli, bugünden sonra herşey düzelip insanlara ve çevrenize tekrar yönelebilirsiniz. Diplomatik yanınızı kullanmanız gerekebilir.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Sevdiğiniz bir insan size pahalıya mal olabilir veya bir arkadaşınız aracılığı ile masraflı bir işe dahil olabilirsiniz. Ancak hayallerinizi maddi korkular yüzünden engellememelisiniz. Hedeflerinize konsantre olabilirseniz kalıcı değişimler yapabilirsiniz. Ancak bugün bir karar almak için uygun bir gün değil, modunuz da düşük olabilir.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bugün iş hayatında ve günlük işlerinizde sakinliğinizi korumak için elinizden geleni yapmalısınız. Stratejik düşünüp, sağlığınızı da korumanız gerekebilir. Havadaki değişim evinizi, ailenizi ve güvenlik ihtiyacınızı etkileyebilir. İlk once sizi sıkıntıya sokacak etkiler sonunda sizi özgürlüğünüze kavuşturabilir.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Bugün dikkatsiz enerjilerin etkisi altında olabilirsiniz. Çocukların da içlerinde bireken agresifliği dışarı vurma ihtimali var. Rutinden dışarı çıkabilmek iş hayatında yaşayacağınız sıkıntıları giderebilir. Ancak bugünlerde ilginç ve yaratıcı olmayan her şey sizi sıkabilir.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Bugün nerden çıktığı belli olmayan problemlerle uğraşma ihtimali var. Bir süprizde maddi konuda gelebilir. En iyi ihtimalle daha fazla para kazanacağınız yada size tasarruf ettirecek bir fikir aklınıza düşebilir. Kendinize şans verin ve değişik bir yol deneyin. Belkide bir değişim sizi bir iluzyondan kurtaracaktır.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Huzursuz enerjiler hızlı geçen bugünde sizin peşinizi bırakmayabilir ayrıca cesur olayım derken gereksiz risk alma ihtimali de var. Kendiniz olmak istiyor olabilirsiniz fakat belki de bugün bunun için doğru bir gün değil. Temkinli olmakta fayda var.