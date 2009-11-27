Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



28 Kasım 2009





KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Arkadaşlarınızı arayın, güçlerinizi birleştirin. Spor yaparken rekabet içerenleri tercih etmeye meğilli olabilirsiniz. Yükek enerjili arkadaşlarınızdan destek görebilirsiniz. Öteyandan alışveriş yapmak veya tartışmalara katılmak için iyi bir gün değil.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Dışarıda, tercihan rekabet içeren aktivitelerle geçirmek için ideal bir gün. Grupla yapılacak aktiviteler size ayrı bir zevk verebilir. Bugün kendinizi şanslı hissedebilirsiniz, belki bunun nedeni sizin için özel bir insandır. Sizi kızdıracak ufak tefek sorunların etkisi kalıcı değil.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Bu sosyal enerjili günde birliktelikler oldukça zevkli olabilir. Fakat yine kendinizi bir çok yere dağılmış hissetme ihtimaliniz yüksek. Size direnç gösteren herkesle uğraşmaya da kendinizi hazır hissediyor olabilirsiniz. Ancak bugünlerde düşünmeden konuşma ihtimali de var. Bu tür hareketlerin sonuçlarına katlanmak zorunda kalabilirsiniz.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Davranış şekli her durumda sizin için anahtar görevi yapıyor. Duygularınız ne kadar kuvvetli olsa da onları nasıl dışa vurduğunuz çok önemli olacaktır. Sevdiğiniz insanlarla sakin olarak konuşmayı ve isteklerinizi dile getirmeyi denemelisiniz.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



En derindeki isteklerinize kulak verdikçe içsel bilgeliğinizden cevaplar da peşinden gelecektir. Bazı övgüleri ve tavsiyeleri kibarca kabul etmelisiniz. Övgüleri gerçekten hak etmiş olmalısınız, tavsiyeler de sizi düşünen insanlardan geliyorsa kulak vermeye değer olabilir.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Haftasonu kısa mesafeli seyahatler için ideal veya ev projelerine vakit ayırmalısınız. Sevdiğiniz insanalra yanınızda olacaktır. Kendinizi kolay ifade edebileceğiniz bu günde oldukça zeki fikirler üretebilirsiniz. Dışarıdaki bilgileri içinize alma kapasitenizde yüksek olmalı. Bütün bu kuvvetli zihin enerjisini günlük hayatınıza yarayabilir bir forma sokmak size düşüyor.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Uzak yerlerle ilgili veya uzun dönemli planlar bugünlerde aklınızda olabilir. Uzun zamandır göremediğiniz bir insanla da yeniden bağlantı kurabilirsiniz. Öteyandanazı planlara düşünmeden çekilme nihtimali de var, bu planların maliyetini iyi hesaplayamayabilirsiniz. Enerjinizi buna değecek projelere harcamalısınız.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Bugünlerde saldırgan olmak yerine önünüzdeki sorunları teker teker ele alıp kendinizi sıkıştırmamalı veya köşeye sıkışmış hissini üzerinizden almalısınız. Bu olaylar bilinçaltınızın daha derinlerine inip uzun süreli bir problemin kökteki nedenlerine ulaşmanız için birer fırsattır. Bugünler böyle bir araştırmaya kendinizi daha açık hissedebilirsiniz. Niyetinize bilgece odaklanıp, pozitif ve uzun dönemli bir değişim yapmak elinide.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bu haftasonu tamamen eğlence odaklı, kendinizi ve duygularınızı ifade edebilmek için bir çok fırsatınız olacaktır. Gruplar ve arkadaşlarınızla bağlantılarınızı arttırmalısınız. Bir grup projesini de destekleyebilirsiniz. Bugünlerde ortak bir amaç uğruna diğerleri ile ilişkinizi arttırmak hedefiniz olmalı. Diğerlerinin içindeki iyiyi görmek zaten sizin için çok zor olmamalı.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Yapmak istediğiniz bir şey için partnerinizi ikna etmek bugünlerde daha kolay olabilir fakat bu konularda sizinle aynı heyecanı taşımayabilir. Dikkatsiz enerjiler etkisi altında olabilirsiniz bu yüzden temkinli olmakta fayda var. Çocuğu olan Oğlak burçları çocuklarla iletişim sorunu yaşayabilir.



K OVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Belki de değişiklik olarak kişisel hedeflerinizi ve kendi çıkarlarınızı bugün daha fazla düşünebilirsiniz. Ancak bazı kişiler sizle işbirliği yapmaya gönüllü ve onların da bu hedeflere ulaşmak için yardımı olacaktır. Evle ilgili bir konuda umut verici gelişmeler olabilir fakat yine de beklentilerinizi çok yüksek tutmamalısınız.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Ortak varlıklarınız, hesaplarınız üzerinde yapılan konuşmalarda bir yanlış anlaşmaya sebep verebilir, ayrıca yakın ilişkilerinizdeki sorunları her zaman mercek altında tutmak gerekmiyor. Paylaşmak ve özellikle kuvvet paylaşımı ilişkinizde problemse içinizdeki kızgınlıktan kurtulmak zorlaşabilir. Bunların üzerine bugünlerde gitmemelisiniz.