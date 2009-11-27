Günlük burç yorumu

Pelin Hatattoğlu sizin için hazırladı...



27 Kasım Cuma







KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Burcunuzdaki ay size özgüven verecektir. Bir seyahat planlamak, kendinize yeni bir yön çizmek için ideal bir gün. Ancak bir elin nesi var iki elin sesi var kuralı da bugün için geçerli. Herhangi bir problem veya engel iki kişinin kafa kafaya vermesi ile çözülecektir, ortak yapılan planlarda daha verimli olur.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Bugünler paylaşmak, gönüllü olmak için ideal günler. Ayrıca yeni başlangıçlar ve yeni yönlere yönelmek için ideal bir gün. Ancak bugün düşüncelerinizi toparlama günü harekete ancak yarından itibaren geçebilirsiniz. Gereken enerjiyi yarın bulmanız daha büyük bir ihtimal.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Bazı arkadaşlarınızın isteklerini gerçekleştirmek size zor gelebilir, bazı planlarınızdaki değişiklikler de canınızı sıkabilir. Uzun dönemli veya yurtdışı ile ilgili planlarınıza yanılma payı koymalısınız.



Y ENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Bugün gidişat neyse onu değiştirip, yeni bir yöne yönelme enerjileri var. Bir seyahat planlamayı, arkadaşlarla buluşmayı, spor klüplerine iye olmayı düşünebilirsiniz. Yakın çevrenizden birisi size katılıp, destek olabilir. Ancak bütün bunları yaparken ve hayallerin peşinde gitmeye yeniden karar verirken sağduyudan uzaklaşmamalısınız.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Bugün başlattığınız işler yolunda gidebilir ancak gerçek sonuçlar için yarını beklemelisiniz. Rekabette sizi canlı tutuyor olabilir. Haftasonu için kısa mesafeli sehayatleri planlayabilirsiniz. Bu tür bir seyahat size oldukça iyi gelecektir. Partnerinizden bu konuda yardım istemelisiniz.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Bazı maddi endişeler ve çevrenizdeki kişlerin bozuk moralleri kimi Başak burçlarının gününü de moralsiz yapabilir. Ancak bu etkiden çabuk kurtulmak elinizde, özellikle evde geçireceğiniz vakitler size iyi gelebilir.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



İncinmek veya yaralanmadan korkmadan içinizi güvendiğiniz birine açabilirsiniz. Ayrıca iş birliğinden oldukça fayda görebileceğiniz bir gün. Kendinizi geliştirecek aktiviteleri de düşünmelisiniz. Etrafınızdakilerle de daha iyi ilişkiler içinde olmanız yararınıza olacaktır. Başladığınız projeleri bitirmeye özen göstermeli, onların önündeki sorunları temizlemeye çalışmalısınız.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Eğer bilmediğiniz yerlere seyahat etmeyi düşünüyorsanız, dikkati ve temkini elden bırakmamalısınız. Abartıdan da kaçmak için elinizden geleni yapmalısınız. Öteyandan rekabetçi yönünüzün ateşlendiğini de bugünlerde hissedebilirsiniz. Açık bir rekabet savaşına girmek istemeseniz de ağzınızdan kaçırdıklarınız arkadaşça olmadığınızı ele verebilir.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bugünlerde öğrendiğiniz bazı konular sizi rahatsız edebilir. Kendi dengenizi bulabilmek için belkide biraz yanlız kalmanız veya etki altında kalmadan düşünmeniz gerekiyor. Baskı altında kalarak alışveriş te yapmamalısınız. Bugünlerde satıcı ve pazarlamacılara karşı daha dikkatli olmanız gerekiyor. İsteklerinizinde mantığınızı tamamen ele geçirmesine izin vermemelisiniz.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Güç sahipleri ve otorite konumundakilerle sürtüşmeye girmek faydalı olmayabilir. Bugünler eviniz en iyi sığınağınız olabilir. Rahata her zamankinden daha düşkün olabilirsiniz. Romantik fantaziler de kafanızı bir süre meşgul edebilir. Hatta ilişkiler konusunda daha fazlasını istemek veya hayır diyememek gündeminizi oluşturabilir.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Düşündüklerinizi söyleme modundayken bile kolay anlaştığınız insanlarla birlikte olmayı tercih edebilirsiniz. Size baskı yapanlara karşılık verme meğilinde olduğunuzu farketmiş olabilirsiniz. Öteyandan, bugünlerde birşeyler öğrenirken, düşünürken veya bir işle uğraşırken kendinizi daha iyi hissediyor olma ihtimali yüksek.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Bazı harcamalrın ardından hemen finansal endişelere düşerseniz bardağı neden yarı boş olarak gördüşünüzü kendinize sormalısınız. Bazı günler kendinize bir hediye vermeniz de hakkınız. Öteyandan, fiziksel limitlerinizi bilmediğiniz zaman sağlığınızdan olacağınızı da unutmayın.