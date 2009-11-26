Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



26 Kasım 2009







KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



İnsanlar sizin pratik ve pozitif yönünüzü takdir ediyor olmalı. Çevrenize ilham olduğunuz kadarsizinde bugünlerde diğerlerinden ve özellikle sanatsal aktivitelerden ilham alma ihtimaliniz var. Ancak dikkat fantazilerin realitenin önüne çok da fazla geçmesine izin vermemelisiniz.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Kişisel kazançtan dikkatinizi etrafınız için çalışmaya yönlendirmenin zamanı gelmiş olabilir. Diğerlerinin fikirlerine de hassasiyetiniz artabilir. Eğer hassas ve kırılgan hissediyorsanız, özellikle kendinizi ispat etmeye çalışmamalısınız. Bugünler fantaziler yerine ruhaniyata sığınmak daha faydalı olabilir.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Bu yüksek enerjili olumlu günde içinizden geleni söylemek için ortamlar bulabilirsiniz. İş hayatında, günlük işlerinizi yaptığınız ortamlarda konuşmalar verimli olacaktır. Ancak fantazilerinizin sizi yanıltmamasına dikkat etmelisiniz. Örneğin büyük konuşmak için iyi bir zaman olmayabilir.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Konuşmalar çok akıcı ve yapıcı olabilir. Konuştuğunuz kişilerle aynı fazda olma ihtimaliniz yüksek bu yüzden bir çok sorun halledilebilirö bazı önemli kararlar alınabilir. Bu kararlar genelde ya iş hayatı ve sizin kazandığınız para alanında yada sağlık konularında olacaktır.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Bastırılmış bazı duygularınız, davranışlarınızı cesur kılıyor olabilir. Bazı limitler koyamazsanız hem kendinizi hem etrafınızdakileri zevk ve keyfe düşkünlüğünüzle şaşırtabilirsiniz. Bugünlerde yapacağınız bazı küçük fedakarlıklar gözünüzde büyüyor da olabilir. Bütün bunları düşünmenize sebep olan gerçek nedenlere odaklanmakta fayda var.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Bazı sevdiğiniz kişileri kendinizden uzaklaştırmamak için sözlerinizi dikkatle seçmekte fayda var. Aşkı arayanlar Başak burçları isteklerine ulaşabilir.İdealleriniz özveriyi ve uyumlu tavırlarınızı beraberinde getirecektir. Elinizdeki bilgiyi iyi prezente edecek yollar bulmaya da gayret etmelisiniz.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Duygusal ve maddi bütün kaynaklarınızı birden tüketmemek için elinizden geleni yapmalısınız. İsteklerinizi daha rahat hissederken bunları gerçekleştirirken sağduyuyu elden bırakmamalısınız. Maddi konular sıkıntılarınızın nedeni olabilir.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Eğer bugünlerde bazı çözümü olmayan engellerle karşılaşıyorsanız merak etmeyin bu etki geçici. Önünüze daha değişik planların çıktığını göreceksiniz. Sizin yapmanız gereken bugünleri fevri reaksiyon vermeden ve ateşli tartışmalardan uzak durarak geçirmektir. Tartışmaların içine çekilirseniz sonradan çok pişman olabilirsiniz.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Akrabalarınıza ve yakınlarınıza toleranslı olmanız gerekiyor, olaylara daha geniş çerçeveden baktıkça detayların önemsizliğini daha net anlayabilirsiniz. Arkadaşlarınız, diğerleri veya çocuklarınız konusunda zor kararlar verme ihtimali var. İnatçı reaksiyonlara hazır olmalısınız ancak sizin de kendi pozisyonunuzda ısrarcı olma ihtimaliniz yüksek.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Bütün iyi niyetine rağmen bir arkadaşın tavsiyesi size ters gelebilir. Bu insana belkide farkında olmadığınız bir kızgınlığınız olabilir. Bugünü fazla kendinizi yormadan geçirmeniz gerekebilir. Belkide ev ve aile konuları ile daha fazla ilgilenmeniz de gerekebilir çünkü bütün çözümler herkesin hoşuna gitmeyebilir.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Bazı günler veya bazı koşullarda haksız olduğunuzu, yanlış anladığınızı da kabul etmeyi öğrenmenin zamanı gelmiş olabilir. Bugünlerdeki hassaslığınızın da farkında olmalısınız. Bir dikkatsiz söz veya davranış bazı komplekslerinizi ve iç güvensizliklerinizi yüzeye çıkartabilir. Öteyandan bazı jestlerde sizi karşınızdakine daha fazla çekecektir.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Bazı romantik düşünceler genel olarak tatminsizik ve boşluk hissi ile birleşince duygularınızı control etmek zorlaşabilir. Fakat aradığınız büyü veya eksikliği içinizdedir onun başka yerlerde ve ortamlarda aramak anlamsız olabilir. İsteklerinizin tatmini için derinden gelen seslere dikkat etmeniz yeterli.