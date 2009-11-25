Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



25 Kasım 2009





KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Bugün bir eğlence, kutlama veya kendinize ziyafet verme planı kontrolden çıkabilir, buna dikkat etmelisiniz. Çevrenizdeki kavga sever, ithilaf sever insanlar sizi rahatsız edebilir. Böyle kişilerden uzak durmaya çalışmalısınız, onların kavgasına katılmamakta fayda var. Kimi Koç burçları hiç tahmin etmedikleri bir anda para veya aşk bulabilir.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Çevrenizde mutlu insanlar olursa siz de olumlu planlar yapabilirsiniz. Yüksek enerjili günü yaratıcı yönünüzle de beslemelisiniz. Değişik tadları denemek, alışıla gelmişin dışına çıkabilmek özellikle ilişkiler ve finansal konularda girdiğiniz çıkmazları çözecektir. Hayal dünyanızı dizginlemeyin, geleneksel olmayan olasıklıklara açık olun.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Bugünler ikili ilişkiler açısından oldukça özel günler. İlginç fikirler ve karşı tarafın çekiciliği dikkatinizi o yöne yönlendirecektir. Romantik alanda bir değişiklik yapmaya da kendinizi hazır hissedebilirsiniz. Sevgi dolu bütün duygular katlanarak büyüyebilir.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Tatil günlerinizi planlamak, geçtiğimiz günlerde kaybettiğinizi düşündüğünüz kontrolü yeniden kazanmak için iyi bir gün. Eğlenceli planlar, oyuncu yönünüzü ortaya çıkarabilir. Sıcak duyguların ve heyecanlı planların keyfini çıkarmalısınız.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Bugünlerde plan yapmak ve bütçeyi denkleştirmek aynı anda yürümeyebilir. Değişik ve ilginç insanlardan zevk alıp, böyle ortamlarda bulunmak isteyebilirsiniz. Ancak bir tartışmadan kaçınmalısınız. Ayrıca aşk hayatınızı libere etme vakti de çoktan gelmiş olabilir.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Partnerinizle ilgili bir konuyu fazla analiz etmeye çalışmamalısınız, onun kafasındaki her detayı da bilmiyor olabilirsiniz. Samimi olarak karşıdakinin duygularını önemsemek ve şevkat göstermek işinize yarayacaktır. Kariyerinizi veya dış dünyadaki imajınızla ilgili konuları bir kenara bırakıp, eviniz ve ailenizi ilgilendiren konulara yönelmeniz gerekebilir.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Bugün aşkı ve ilgiyi kendinize çekme kapasiteniz var. Sevdiklerinizle beraber olmak ve paylaşmak size oldukça iyi gelebilir. Ortamın dengesini korumak ve huzuru bozmamak için elinizden geleni yapmalısınız. Tatil günleri için değişik aktiviteler planlamak için zaman ayırmalısınız.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Bugünlerde ‘hayır’ sözünün daha zor kabulleniyor olmalısınız. Ancak bugünler butün limitlenmeleri sönünüze daha çok getirebilir. Belki de bu yönünüzün öğrenmesi gereken bazı dersler, olgunlaşmanız gereken bazı konular var. Kaç yaşında olursanız olun kendinizi geliştirmek hayat boyu sürecek bir uğraştır ve bazen biz direnirsek olaylar bizi öğrenmeye ve olan bitenin arkasındakini görmeye zorlar.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Gözlerden uzak romantizm ihtimali heyecanınızı arttırabilir. Aile bağları bugünlerde kuvvetlenebilir, aileniz ile daha fazla vakit geçirme fırsatlarını iyi değerlendirmelisiniz. Ancak sizden daha şanssız olanları da unutmayın. Elinizdekilere şükretmek ve sizin kadar şanslı olmayanlara yardım elini uzatmak için doğru günlerdesiniz.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Bugünlerde sık sık ortaya çıkabilecek diğerleri ile birlikte olma şanslarını iyi kullanmalısınız. Arkadaşlarınızla oldukça uyumlu bir iletişim içinde olabilirsiniz. Ancak bu iletişim genelde teknolojik araçlar aracılığı ile olacaktır. Sosyalleşmek size ilham verip, moralinizi yükseltir.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Bugünler bir kişiye, fikre ve vitrindeki bir eşyaya vurulma günleri. Bu ani isteğin neye ve kime olduğunu iyi anlamalısınız. Hangi boşluğu acele olarak doldurmanız gerekiyor veya hayran olduğunuz bir yansıma mı değil mi iyi anlamalısınız. Öteyandan oyuncu tarafınız değişik eğlenceler arıyor da olabilir. Değişik ve ilginç olanlar sizi daha kolay kendine çekecektir.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Bir tatil hazırlığı ile meşgul olurken yapacaklarınızın çokluğunun veya bir şeye yetişememe hissinin sizi bunaltmasına izin vermeyin. Amacın eğlenmek ve dinlenmek olduğunu unutmayıp, bazı şeyleri oluruna bırakmanız gerekiyor olabilir. Siz sorumluluğu üstlenmezseniz de bazı yapılması gerekenler yapılacaktır.