Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...





24 Kasım Salı





KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Sakinliği ve huzuru bugün daha fazla arayabilirsiniz. Kendinizi normalden daha fazla içe dönük hissetme ihtimali de var. Son günlerin aktif programından sonra belki de biraz dinlenmeniz gerekiyor olabilir. Uzun dönemli ilişkilerinizin, otorite pozisyonundaki kişilerin ya da sizden yaşça büyük kişlerin ufkunuzu açma potansiyeli var.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Bugünlerin anahtar atasözü ayağınızı yorganınıza göre uzatın olacak. Belki de yalnız ve sessiz geçirilecek vakte ihtiyacınız var. Bu vakitte düşüncelerinizi bir düzene koymalısınız. Meditasyon duygularınızı yatıştırabilir. Öte yandan alışveriş için uygun bir gün değil.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Elinizdeki işlere ve teslim tarihlerine odaklanmak işinizde elinizi kuvvetlendirebilir. İkili ilişkiler de olgun davranışlardan fayda görecek. Çocuklarla ilgili veya hobiler ile ilgili konularda uzun dönemli ilşkinizden destek görebilirsiniz.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



İş hayatınız veya aile ilgili konular bazı kararlar bekliyor olabilir. Belki de kendinize biraz vakit ayırıp bunları düşünmek isteyebilirsiniz. Bugünlerde duygularınızı dışarıdan tuhaf gelecek şekilde sergileme tehlikesine karşı da biraz geride kalmakta fayda var.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Çocuklarınızla veya sevdiğiniz kişlerle olumlu iletişim size oldukça zevk verecektir. Bu dengeyi bozacak her şeyi olgunlukla idare etmeli, huzuru yeniden siz sağlamaya çalışmalısınız. Güzel sözler yılanı bile deliğinden çıkarabileceğinide unutmamakta fayda var.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



İlişkilerde uyumu sağlamak için sizin elinizden geleni yapmanız gerekiyor çünkü ortada olanı ters olarak algılayan taraf siz olabilirsiniz. İlişkinizi sosyal veya hissi konular da zorluyor olabilir. Ancak sizin için eğlenirken de, çalışırken de başarmak birinci planda olmalı. Bu yüzden ilişkilerinizin olması gerektiği gibi gitmemesini başarısızlık diye nitelendirmemeye özen gösterin.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Akrabalarınız veya çevrenizdeki diğer yakınlarınız ile duygusal bir sorun yaşanabilir. Bunun nedeni iletişim problemi olacaktır. Duygusal tepkiler vermekten mümkün olduğu kadar kaçınmalısınız. Bugünler üzerinize yeni bir sorumluluk almadan elinizdekileri bitirmeye odaklanmalısınız.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Değişik insanları bugünlerde kendinize çekiyor olabilirsiniz. Bu durum romantik süprizlere ve fırsatlara da açık olmanız gerektiğini gösteriyor. Ancak ev ve aile ile ilgili bir konu beklediğinizi gibi gelişmezse hemen moralinizi bozmayın. Göremediğiniz bir çok alternatifiniz olabilir. Siz yeterki kararlı davranın.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Ev ve aile ortamı oldukça olumlu hatta bu günleri ileride oldukça güzel olarak hatırlama ihtimaliniz yüksek. Kafanızı meşgul eden bir ailevi sorun veya alınması gereken bir varsa bugünlerde çözülebilir. Eviniz güzelleştirmek içinde güzel bir fırsat yakalayabilirsiniz. Ev ve aile odaklı enerjilerin keyfini sonuna kadar çıkartmalısınız.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Kendi haklarınız için öne çıkıp, savaşmalısınız. Rededilmeyi veya 'hayır’ı cevap olarak kabul etmeyebilirsiniz. Bugünlerde doğru adımlar için içgüdülerinize güvenebilirsiniz. Sosyal ortamların içinizdeki bazı kompleksleri kabartma ihtimali de var. Sizi hayal dünyanızdan çıkaracak da bu ortamlardır.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Arkadaş canlısı tavırlarınız etrafınızdakilerin, özellikle otorite pozisyonundakilerin dikkatini çekebilir veya sosyal bağlatınlarınız kariyeriniz için olumlu olabilir. Bağlantılarınızı kariyeriniz için canlı tutmalısınız. Ayrıca siz de bir konuda liderliği ele almaya hazırlanmalısınız. Planlarınızı yapın, arkadaşlar arası bir konu bile alsa bu işi siz yönetebilirsiniz.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Varlığınızı etrafa hissettirmeye çalışırken özellikle çalışma arkadaşlarınız arasında yanlış bir intiba bırakma ihtimali de var. Ayrıca eğlenme anlayışınız değişik ve ilginç olana kayacaktır. Bu değişiklik isteği bir seyhati cazip kılabilir.