Günlük burç yorumu

Pelin Hatattoğlu sizin için hazırladı...



23 Kasım Pazartesi





KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Yeni insanlarla tanışıp arkadaş çevrenizi genişletmek sizin için zor olmasa gerek. Sosyal ortamlarda, kalabalık yerlerde, arkadaşlar arasında oldukça uyumlu etkiler var. Öte yandan size yakın olanlar ise talepkâr olabilir ya da sorumluluklarınız size bugünlerde ağır geliyor olabilir. İşin sırrı dengeyi bulabilmekte.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



İşinizde göstereceğiniz çabanın sonucundan birçok fırsat çıkabilir. Bugün birebir çalışmak, birçok insanla çalışmaktan daha verimli geçebilir. Bugünlere mahsus olarak eşinizi kariyer hayatınıza karıştırmak istemeyebilirsiniz ancak unutmayın sizin arkanızdaki güçte odur. Bu ikilemi dengede tutmalısınız.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



İlişkilerdeki sorunlar elinizdeki işlere konsatrasyonunuzu engelleyebilir. Bazı İkizler burçları uzaklardan gelen, yurtdışı veya veya medya ile ilgili bir konuda günlük işlerinde sıkıntılar yaşayabilir. Ancak her ne kadar sorunlar olsa da sosyal alanda adrenalin yüksek bu yüzden gün zevkli geçebilir.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Bugünlerde hayalleriniz size her zamankinden uzak gelebilir. Özellikle bu hayallere kaynak bulmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Bugünleri bütçenizi aşmadan ve fevri alışverişler yapmadan geçirmeye odaklanırsanız bugün size imkansız gelen sorunların çözümlerini belki yarınlarda bulabilirsiniz. Acele çaresizliğie kapılmamakta fayda var.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Bugünler yeni bir şeyler denemek istiyor olabilirsiniz. Bugünlerde kendinize izin vermiş, aklınıza her geleni yapmak istiyor da olabilirsiniz. Aklınızı çelecek bir teklif alırsanız kendi limitlerinizin farkında olmalısınız.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



İş hayatınızda bazı iletişim sorunları ortaya çıkabilir. Ancak herhangi bir maddi konuda ailenizin veya otorite konumunda olan kişilerin fikirlerini almanız gerekebilir. Bu etki bir diyalog veya pazarlıkta güçlü olan tarafın siz olabileceğini de sembolize ediyor.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Bugünlerde tembellik ve son dakikacılık problem yaratabilir. Böyle dönemlerin olması doğal, hazır çalışmaya ara vermişken eğlenmeye bakın. Ancak abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. Ev ortamı olumlu iken evinizi güzelleştirmeyi de aklınıza koymuş olabilirsiniz. Bu alanda büyük bir değişiklik de yakın olabilir.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Bugünler gevşeyip, işlerinizi ve sorumluluklarınızı ikinci plana atma lüksünüz yoksa en azından kendinize küçük ödüller verebilirsiniz. Öte yandan bugünlerde alacağınız haberler, duyduklarınız veya iç görüleriniz en çok değer verdiğiniz kişileri daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Siz yeter ki karşıdakini dinlemeye ve anlamaya niyetli olun.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bugünlerin olumlu havası sizi aşırıya kaçmaya teşvik edebilir. Özellikle harcama yaparken veya söz verirken temkinli olmalısınız. Kimi Yay burçlarının iştahlarında da artış olabilir. Eğlenmek sizin de hakkınız ancak sağduyu elden bırakmamalısınız.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Bugünlerde sosyal ortamlar sizi maddi açıdan zorlayabilir veya bir arkadaşınız sizi harcamaya teşvik edebilir. Maddi konularda içgüdülerinizi takip etmeniz gerekiyor. Bugünlerde abartıya kaçmak veya lükse düşkünlük söz konusu olabilir.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Bugünlerde aşırıya kaçma ihtimali yüksek, özellikle iş hayatında veya günlük işlerinizde. Büyük sözlerinizin arkasının dolu olduğundan emin olmalısınız. Bugünlerde daha once kaybettiğiniz bir şeyi bulma veya yerine koyma ihtimali de var. Böyle bir durum olmasa bile aklınız sahip olduklarınızda olabilir.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Fazla keyif ve rahata düşkünlük yeni bir hataya adapte olmanızı zorlaştırabilir. Bu abartıyı arttıracak günlerde fazla harcama, fazla yeme veya fazla eğlenme dürtülerine karşı dikkatli olmalısınız. Ne kadar dengeli davranabilirseniz o kadar kendinizden memnun kalırsınız. Öteyandan, uzakdan gelen haberler veya misafirler bazı ümitlerinizi yükseltebilir.