Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...

21 Kasım Cumartesi



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



İşlerinize pratiklikle yaklaşmak çözüm olabilir. İşlerinizi kolayca bitirmek size ayrı bir tatmin verebilir. Maddi konularda endişeniz olmayacağı bu günde rahatça sosyal planlar yapabilirsiniz.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Sevdiklerinize yeterince vakit ayırdıktan sonra diğer insanlarla ilgilenmelisiniz. Size bağımlı olanların, ev hayvanlarının ihtiyaçlarını da gidermeniz gerekiyor. Aksi takdirde sevdiklerinizin sitemleri veya kuşkuları ile karşılaşabilirsiniz. Ayrıca bir konu üzerinde önce heyecanlanıp sonra yavaşlamanız mümkün. Mantığınızla olayı aydınlatıp, limitlerini belirleyebilirsiniz.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



İşbirliği her alanda işinize yarayabilir ancak kendinizi özgür hissetmeye de ihtiyacınız var. Zorluklar karşısında esnek davranmak işinize yarar. Öte yandan espri anlayışınız ve pozitif tavırlarınız bugünler özellikle bazı kişileri kendinize çekecektir. Siz de etrafınızdaki kaliteli kalabalıktan çok hoşlanabilirsiniz.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Arada sırada tembellik yapmak sizin de hakkınız ancak bunu yaparken endişelerinizi de bir kenara koymanız gerekiyor. Kendinize bir hediye verin ve sizi ne en çok mutlu ediyorsa gerisini düşünmeden bugün onu yapın. Neşeli iyi arkadaşlarla beraber olmalısınız, bugün sorun dinlemek için iyi bir gün değil.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Hayatınızın günlük detayları konusunda bugünlerden gelecek yıl ortasına kadar şimdikinden oldukça farklı bir yerde olabilirsiniz. Farklı kişilerle iletişim içinde olmanız, farklı insanlarla çalışmanız muhtemel. Özellikle kazandığınız para ve iş hayatınız konularında yaşadığınız zorluklar size radikal değişimlere itmiş olmalı ama unutmayın bu değişimler olgunlaşmamız için gereklidir. Bugünler gelecek olan değişimin ağırlığını en çok hissettiğiniz günlerdir.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Kendi kendinize yarattığınız bazı eski engellerin tekrar önünüze çıkıp hayatınızda gerçekleştirmek istediklerinizi engellemiş olabilir. Gizli korkularınız, içinizi kemiren toksik davranışları ve tutkuları bu haftaya da sarkıtmamak için elinizden geleni yapmalısınız. Aksi tadirde bunları devamlı dışarı yansıtıp etrafın veya felan kişinin sizi engellediğini düşünebilirsiniz.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



İlişkileriniz ve ortaklıklarınız mercek altında olabileceği şu günler sevdiğiniz insanlara daha fazla vakit ayırmanız gerekiyor. Karşıdakinin ne demek istediğini iyi dinleyip, onu anladığınızdan emin olmalısınız. Sevdiklerinize fevri çıkışlar mümkün. Çünkü nazınızı bir tek onlar çekiyor.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Para konusunda dikkatli tutumunuz önümüzdeki bir ay boyunca gevşeyebilir. Kendinize biçtiğiniz değer ve cömertliğiniz de artacak. Öte yandan ilişkilerde riskler artabilir. Kendi istekleriniz yolunda giderken bir başkasını kendinizden uzaklaştırabilirsiniz.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



İçinizde bir ay boyunca ekstra bir enerji hissedebilirsiniz. Kendinize güveniniz artarken, niyetleriniz netleşebilir. Öte yandan duygularınızı açmak istemeyebilirsiniz fakat doğru insanlarla dertleşmek size iyi gelecektir. Ancak bugün arkadaşlık yapacağınız ve konuşacağınız insanları iyi seçmelisiniz. Bir sağlık sorunu da bugünler dikkat gerektirebilir.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Bugün yaşanabilecek küçük problemleri gözardı edebilmek sizin için olumlu olacaktır. Fazla temkinli yanınızı da bir kenara bırakıp, isyankâr da olabilirsiniz. Bu kuvvetli enerjiler altında acele bir karar almamak doğru olacaktır. Öte yandan bazen nazik sözler bütün havanızı değiştirebilir. Ancak ilişkiler hâlâ dikkat ve denge istiyor, aynı faza gelebilmek için siz de uğraşmalısınız. Bazı planlarınızın yön değiştirme ihtimali var ve bu planlar uzak yerlerle ilgili olabilir.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Bugün çok fazla istek ve azim geri tepebilir. Güçlü enerjilerin, dikkatli yönlendirilmeye ihtiyacı vardır. Birinin sizi çok gönüllü olamadığınız bir şeye yönlendirmesine de izin vermeyin. Bugün geri planda kalmak daha doğru olabilir. Özellikle ilişkilerinizi etkileyen tutkularınızın dizginlendiğini ve sağlıklı ifade bulduğunu farkedebilirsiniz.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Sosyal planlar moralinizi yerine getirebilir. Bugün değişik bir şeyler denemenin tam sırası, bu size yeni bir enerji vereceği gibi, ufkunuzu da genişletecektir. Bugünlerde birden ortaya çıkan fikirlere daha ciddi yaklaşmak ta fayda var.