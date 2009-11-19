Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



19 Kasım Perşembe



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Parasal anlaşmalar yapmak için ideal bir gün. Yeni projelerin ve sehayat planlarının arkasından gitmek için gerekli enerjiyi içinizde bulabilirsiniz. Grup ile yapılan bütün aktiviteler başarılı olabilir, arkadaşlıklar yeni boyutlar alabilir. Ancak bir olayda fazla hırs gözünüzü karartıp, başarınıza engel olabilir.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Ciddiyetle ele aldığınız bir konu endişeyi de beraberinde getirebilir. Bu tür endişeli olduğunuz günlerde elinizdeki işe konsantre olmak işe yarayabilir. Ayrıca iyi arkadaşlar da size destek olacaktır. Bugünlerde ilişkilerinizde ve yapacağınız finansal işlerde şans var bu konulardan da destek alabilirsiniz.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Yoğun duygularınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz hatta yaptıklarınızla, düşündükleriniz arasında fark olabilir. Size yakın birisi sabrınızı da bugünlerde test edebilir. Bu duyguların sebeplerini anlarsanız onları kontrol etmek de o kadar kolaylaşır. Bugünlerde dengesiz insanların yanında fazla vakit geçirmemeli, kendi nörotik enerjilerinizi de kontrol altında tutmaya çalışmalısınız.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Eşiniz, ortağınız, uzun dönemli ilişkiniz ile aranızda bir gerginlik küçük bir kıvılcıma bakıyor. Gururunuz yüzünden daha politik olan yolları seçmeyebilirsiniz. Direkt sözler karşıyı incitebilir. Karşı tarafı etkilemek veya güçlü görünmek niyeti ile karşıdakini yanlışlıkla kırabilirsiniz. Dışarıda yürüyüş yapmak, açık hava size iyi gelecektir.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Neşeli ve yüksek enerjili insanların yanında olmayı seçmelisiniz. Etkili kişlerle kontağınızı da kesmeyin. Etrafınızdaki hava daha netleştikçe önünüzü daha net görebilirsiniz. Ancak potansiyellere ve gelecek olana güvenip fazla açılmamaya özen göstermelisiniz.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Başarı için çok çalışmak gerekiyor. Bunu ne kadar istediğinizi de sürekli kendinize soruyor olabilirsiniz. Bir plan yapmayı ve iş hayatının sevimsizliklerini göze almayı unutmamalısınız. Ancak yakın ilişkinizin desteği arkanızda olacaktır. Artık rahatınızı bozmanın ve istedikleriniz için daha fazla çalışmanın ve uğraşmanın vakti geldi.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Bugün bazı işlerinizin veya planlarınızın her zamanki gibi gitmeme olasılığına karşı hazırlıklı olmalısınız. Bu etki altında bazı kişilerde güveniniz sarsacak davranışlarda bulunabilir. Fazla azimli görünen insanlardan da uzak durmalısınız ve yanlış gruplar içinde olmamaya özen göstermelisiniz.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Oyuncu bir hava insanlara takılmanızı veya onların size takılmasına neden olabilir. Bu tür şakaları kişisel almamalısınız. Eğer bunlara alındığınızı hissederseniz, siz de karşı tarafa aynısını yapmamayı öğrenmelisiniz. Kontrolü elinizde tutmanız gerekiyor, sırf rica üzerine veya kibarlık olsun diye bir şeyler yapmak size rahatsızlık verebilir.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bilinçaltınız sağlığınızı ve iş yapma kalitenizi etkiliyor olabilir. Evren zihniniz ile bedeniniz arasındaki bağlantıyı size bir şekilde tekrar hatırlatabilir ve birini sağlıklı tutunca diğerinin de nasıl düzeleceğini yeniden anlayabilirsiniz. Aynı etki günlük işleriniz ve ev hayatınız içinde bazı gelişmeleri sembolize etmektedir.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Bugün alışveriş yapmak, acele maddi kararlar almak veya bazı mali yükümlülükler altına girmek için güzel bir gün değil. Etrafınızdaki birinin duygusal tepkisine de şaşırabilirsiniz. İsyankar etkilerin kuvvetli olduğu bugüne ayrıca dikkat etmelisiniz.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Bugün çok fazla sosyal olmak içinizden gelmeyebilir veya çok kalabalık yerleri tercih etmeyebilirsiniz. Önemli bir konuşmayı ertelemek de faydalı olacaktır. Başka manaya çekilebilecek konuşmalar yapma veya doğru kelimeleri seçememe ihtimali var.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Sosyal etkiler maddi bazı konularda size yanlış etkiliyor olabilir veya sosyal ortamlarda sizi maddi açıdan etkilemeye çalışanlar olabilir. Bütün bu etkilere karşı dikkatli olmalı normalde yapmayacağınız harcamaları yapmamaya özen göstermelisiniz.