Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



17 Kasım 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Belki de denenmemiş, orjinal fikirler sizi tereddüte sürüklüyor fakat bir karar almak için gerekli bilgiler elinizde olacak. Yine de kendinize güvenmediğiniz fakat bir karar vermek zorunda olduğunuz konularda içgüdülerinize kulak vermelisiniz. Bazı konular şimdi mantıklı gelmese de önemli olan hisleriniz olacaktır.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Bugünlerde bazı kişilerle olan bağlarınız derinleşebilir, var olan ilişkilerinize beklenmedik bir heyecan gelebilir. Ancak bu heyecan yaratan konu herneyse ayaklarınız kısa süre sonra yere basmaya başlayacaktır. Finansal konularda karşılıklı konuşmalar pozitif değişimleri de beraberinde getirecektir.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



İş hayatınızda ve günlük rutinlerinizde daha fazla kontrolü ele alıp, daha özgür hissetmek için bazı şeyleri kökten değiştirmeniz gerekebilir. Öte yandan sevdiğiniz insanın üzerindeki etkisi oldukça fazla olabilir, ve karşı taraf isteklerinde ısrarcı olabilir.



Y ENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Bir fantezinizin hayali aklınızda bunu gerçekleştirme yolları arıyor olabilirsiniz. Ancak sonunda daha az masraflı bir çözüme razı olma ihtimali var. Bugünler çekiciliğiniz üstünüzde ancak siz de dış görünümüz için ekstra vakit harcamalısınız.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Ev ve aile hayatınızda beklenmedik gelişmelere hazırlıklı olmalısınız. Bugünlerde işlerinizin yoğunluğu yüzünden partnerinizi ihmal etme olasılığı var fakat her şeyi kısa zamanda yoluna koyacaksınız. Bugünlerin telaşı geçici ancak belki de ciddi bir konuşma yapmanız gerekiyor.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Öğrenmeye ve iletişime daha fazla açık olmalısınız. Elinizde olmayan gelişmelere moralinizi çok fazla bozmamaya da gayret göstermelisiniz. Araştırmaya daha fazla vakit ayırmaya gayret göstermeli, işinize yarayacak bilgiler için iyice derinlere inmelisiniz.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Finansal sıkıntıların üzerinizdeki etkisi yavaş yavaş dağılacaktır ancak temkini ve tutumluluğu elden bırakmamalısınız.Rutinlerinizden farklı bir şeyler yapma fırsatı önünüze çıkıyor, değişik bir şeyler deneme isteği de artıtıyor olabilir.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Hayata bakış tarzınını ve ondan istediklerinde bir değişiklik hissedebilirsiniz. Tutkularınız ve isteklerinizin arttığını ve ufkunuzu yeni bir geleceğe açtığınızı da farkediyor olmalısınız. En realist olmayan istekler bile bazı süprizler yardımı ile gerçekleşebilir. Yeter ki siz buna olan inancınızı yitirmeyin.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bu aralar hayata felsefi yaklaşımınız, farkındalığınız ve affediciliğiniz, korkularınız ve kuşkularınıza yenik düşebilir. Çevrenize ve etrafına yardım etmek, onlar için var olmak , sosyalleşmek dolaylı olarak kazancınızı arttırıcı işlere dönüşebilir.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Fantazileriniz sizi gerçek hayattan kopartabilecek büyüklükte ancak kuvvetleri size sıradışı çözümlere de açabilir. Kafanız karıştığında bazen evinizin en iyi sığınağınız olduğunu unutmamalısınız. Ayrıca kuşkularınız kısa bir süre sonra dağılıp sizi yeni yolunuza sokacaktır.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Önünüzdeki kariyer veya imajınızla ilgili seçenekler değişebilir. İdealleriniz öne çıkmanıza aracı oluyor. Ancak üstünüze aldığınız yeni sorumluluklar var olanlarla birleşince sizi oldukça strese sokabilir. Her şeyi büyük bir verim ve pratiklikle yapmanın yollarını bulmalısınız.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Gelecek ile ilgili planlarınızda bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Fikirleriniz ve inançlarınızda da ufkunuzun genişlemesi ihtimali var. Ancak bilmediğiniz alanlarda dolaşmak, kendinizi güvendiğiniz alandan çıkaracak planlar yapmak rahatsız hissetmenize neden olacaktır. Bu rahatsızlıkla hemen fikirlerinizden caymamalısınız.