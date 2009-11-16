Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



16 Kasım Pazartesi



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Bugünkü Yeniay iki haftalık dönem boyunca yeni bir şeyi başlatmak, büyütmek ve arttırmak için olumlu günleri sembolize eder. Akrep burcundaki yeni aylar ise bunların en verimlilerindendir, belki de bu dönem siz de aradığınız kaynaklara daha rahat ulaşabilirsiniz. Yeni bir kredi, miras, verilen para ne olursa olsun bu sizi şaşırtıp, sevindirebilir ve bu sayede uzun dönemli bir stabiliteye kavuşmanıza da yardım edebilir. Bu Yeniay civarı parasal anlaşmalar yapmak içinde ideal görünüyor.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Uzun dönemli ilişkileriniz veya ortaklıklarınızda beklenmedik şekilde bir yeni sayfa açılabilir. Bu dönemde eşinizle veya ortağınızla yeni fakat kalıcı bir girişimi başlatma ihtimali var. Sizin de bu konuda oldukça hevesli olabilirsiniz. Ancak bu girişimin cazibesinin sizi ele geçirip bütün insiyatifi karşı tarafa bırakmamaya özen göstermelisiniz. Evde bu konuda çıkabilecek huzursuzluklara da dikkat.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Bugünler günlük rutinlerinizde yeni bir sayfa açılabilir. Örneğin planlamadığınız bir proje hiç tahmin etmediğiniz bir yerden ortaya çıkabilir. Kimi İkizler burçları da tahmin edilmez bir sağlık sorunu ile uğraşabilir. Ev hayvanları ile ilgili ani gelişmelere de şaşırmayın.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Önümüzdeki iki hafta içinde kendinize yeni bir hobi veya yaratıcı uğraş bulma ihtimaliniz var. Kimi Yengeç burçları süpriz bir aşka yelken açabilir veya bir bebek haberi hayatınızı şenlendirebilir. Hayattan daha fazla zevk alabileceğiniz bir iki hafta önünüzde ancak bunun için yinede siz de elinizden geleni yapmalı, tekliflere açık olmalısınız.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Ne tarafa baksanız birçok fırsat ve olanak görebilirsiniz fakat önünüzdeki potansiyele ulaşmak için kısa ve kolay bir yolun olmadığını da anlamanız gerekiyor. Bugünkü Yeniay yeni bir başlangıcın veya maceranın başlangıç noktası niteliğinde ancak bu yola girmeye karar verirseniz çok çalışmayı da göze alamanız gerekiyor.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Bugünkü Yeniay size yeni bir seyahatin kapılarını açabilir. Seyahate uzun dönemli ilişkiniz veya eşinizle aniden çıkmaya karar verebilirsiniz fakat bu seyahat çok uzak mesafeli bir yere olmayacaktır. Yeniay’ın enerjisi genelde iki hafta sürer ve bu seferki Yeniay aynı zamanda Başak burçlarının iletişimi ilgilendiren sektöründe olduğu için önemli bir haberleşme, yayınlama veya medyada görünme fırsatı da önünüze çıkabilir. Eğer yeni işinizin veya ürününüzün tanıtımını ve pazarlamasını yapacaksanız ideal bir dönemdesiniz.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Yeni bir kazanç kapısı bugünden itibaren önünüze açılabilir. Kendi kazandığınız para ile ilgili olumlu sürpriz bir gelişme de bekleyebilirsiniz. Ancak fikirlerinizi diğerlerininde bilmesini sağlamalısınız. Bu arada bütçenizin kontrolünü elinize almanızda gerekiyor olabilir.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Kendinizi yenilemenin vakti geldi. Artık düşüncelerinize, görüş açınıza ve hayatınıza yeni bir perspektiften bakma zamanı. Bu sayede önümüzdeki yıldan ne istiyorsanız, ona ulaşmak için kendinize çeki düzen verebilirsiniz. Bu dönemde yaşayacağınız sürpriz gelişmeler de bu yenilenmeye yardım edebilir. Özellikle doğum gününüz bu hafta ise veya önemli bir gezegeniniz 25. derecede ise bu enerjiden daha fazla etkileniyor olabilirsiniz. Böylece bugünlerde size çok iyi gelecek yeni bir projeye başlama ihtimaliniz yükseliyor.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



İki haftalık bir dönemde bilinçaltınızdan gelen mesajların daha fazla farkında olabilirsiniz. Bu dönem bu konuda profesyonel yardım almak, bu alanda daha fazla bilgi sahibi olmaya çalışmak, rüyalarımızı ve duygularımızı yazmak için idealdir. Ayrıca azminiz de artabilir ve bu sayede istemediğiniz alışkanlılarınızdan kurtulmak kolaylaşır, sağlığınıza daha fazla önem verebilirsiniz. Bu Yeniay ile içinize dönüp, içsel dengenizi bulmak için elinizde bir fırsat var, bu iki haftayı iyi kullanmalısınız.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Sosyal bağlantılar, yeni arkadaşlıklar bugünler gündeminizde olabilir. Bugünkü yeniayların etkisi iki hafta sürer, siz de bu süre zarfında özellikle yapacağınız seyahatlerde veya elektronik iletişim araçları aracılığı ile sosyal çevrenizi genişletebilirsiniz. Bu işin içinde teknoloji ve süprizlerin payı olacaktır. Kısa mesafeli seyahatleri, yakınlarınızı ve iletişimi etkileyen sektörede olduğu için, kimileri için bu yeni ilişkiler, yakınları aracılığı ile veya seyahatlerde başlayabilir.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Bugünkü Yeniay kariyerinizde veya dış dünyadaki imajınızda yeni bir fikrin veya yeni bir başlangıcın sembolüdür. Kendinizi göstermek, prestijinizi arttırmak, dış dünyada istediğiniz yerde olmak için önünüzde iki şanslı hafta var. Yeniayların etkisi genelde iki hafta sürer ve bu enerji -eğer kullanmak isterseniz- elinizin altında olacak. Aslında bazı şansların kapınızın önüne gökten düşme ihtimali de var fakat yine de bunları en iyi şekilde kullanmak size bağlı. Bu dönemde ayrıca iş ilişkisinde olduğunuz insanlarla ilişkileriniz artık, birbirinize yardımcı olabilirsiniz



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Yurtdışı ile ilgili bir konuda bir yeniliği sembolize ediyor. Önümüzdeki iki hafta boyunca ani bir seyahat fikri ortaya çıkabilir, yurtdışı ile ilgili bir işiniz olabilir veya yüksek eğitim almayı, bir konuyu yayınlamayı düşünebilirsiniz. Bugünlerde gelişecek olayların aniden ortaya çıkma kapasitesi var.