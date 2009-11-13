Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu siler için hazırladı...



14 Kasım Cumartesi



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Hırslarınız sizi bazı insanlarla karşı karşıya getirebilir. Duygularınızı daha yoğun yaşayabilirsiniz. Bu etkiler ilişkiler üzerinde baskı yapabilir. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın bugünlerde değiştiremeyeceğiniz bazı şeyler olabilir.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Bugünlerde geçen haftadan beri hareketlenen sosyal hayatınız bütçenizi zorluyor olabilir, bu türden bir süpriz para çıkışına hazırlıklı olmalısınız. Öteyandan arkadaşlarınızın original fikirleri olabilir, bu fikirlerin peşinden gitme ihtimali var. Bunları iyi düşünmelişiniz.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



En iyi niyetlerinizin limitlenmelerle karşılaştığını, çabalarınızın boşa çıktığını hissediyor olabilirsiniz. Fakat bu günler kaçamak çözümlerin günleri değilö belkide kökten değişiklikler yapmanın zamanı geldi. Bozulan moralinizi alışveriş terapisi ile düzeltmeye çalışma ihtimali var. Ancak unutmayın yenilik ihtiyacınızın kökleri daha derinlerde olabilir.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Ev ve aile konusunda alacağınız kararlar herkesin iyiliği için olacaktır. Ayrıca bugünlerde sevdiklerinizi evde ağırlamak isteyebilirsiniz. İnsanlarla beraber olup, fikirlerinizi paylaşmak size iyi gelecektir. Doğru iletişim var olan bağı daha da kuvvetlendirir. Kelimelerinizin ağırlığı olduğu günlerde onları daha özenle seçmelisiniz.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Bugünlerdeki kendinize güveniniz etrafınıza da ışık saçmanızı sağlıyor olmalı. İnsanlar adeta size çekildikçe sosyal hayatınız renkleniyor olmalı.Doğru kelimeler kolay geldikçe ilişkileriniz de kuvvetlenecektir. Paylaştığınız değerler ise yeni birliktelikler doğurabilir.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Eski bir aşk hikayesinin sorun çıkartma kapasitesi var. Siz ne kadar olayları hafife almak ve eğlenmek istesenizde bazı tatminlere ve mutluluğa erişmek zor olabilir. Bir kişinin çabalarını takdir ediyorsanız belki de bunu yazıya dökmeniz gerekiyor, en azından bir mesaj atabilirsiniz.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Bugün rutin günlerinizden farklı bir gün yaşayabilirsiniz, farklı bir şeyler deneme isteği bir süredir içinizde olmalı. Fakat içgüdüleriniz bazı durumlara fazla güvenmemeniz gerektiğiniz söylüyor olabilir. Belki de önemli kararları bir kaç gün ertelemeniz gerekebilir.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Bugünlerde bilinçaltınızdan gelen sarsıntıların yüzeydeki hayatınızı nasıl etkilediğini daha net görebilirsiniz. Bunlarla beraber hayatınızın amacı ve akışı büyük ölçüde değişecektir. Ancak sabırlı olmalısınız çünkü bu bir süreç.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Arkadaşlar ve maddi konuları ilgilendiren konularda tutamayacağınız sözleri vermemelisiniz. Ayrıca bu iki konuyu ilgilendiren işlerde bugünlerde daha dikkatli davranmak gerekebilir. Belki de eve yakın olmakta fayda var ve sevdiklerinizi evinizde ağırlamalısınız. Ev ve aile ile ilgili küçük süprizlerde olabilir. Öte yandan yeni teknolojiyle ve yaratıcı konularla belki daha fazla ilgilenmeniz gerekiyor.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Sosyal ortamlarda yıldızınız parlayabilir ve göz önünde olabilirsiniz. Maceracı bir arkadaş da neşenizi yerine getirip, limitlerinizi kırmanıza yardım edecektir. Sevdiklerinizle iletişim içinde olamanız gereken, sosyal enerjili bu günü evde geçirmemelisiniz.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)

Sevdiğiniz insan uyumsuz davrandıkça sosyal planlarınız yolunda gitmeyebilir veya moralinizdeki ani değişimler ilişkilerinizi etkileyebilir. Esnek ve özverili davranan siz olursanız tuhaf bir durumu eğlenceli geçirilecek bir zamana dönüştürme ihtimali var.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Sebepleri ne olursa olsun sizi kontrol etmeye çalışanlardan uzak durmalısınız. Onlar ile mücadele etmenize gerek yok, sadece sizi yanlız bırakmalarını rica edebilirsiniz. Özellikle maddi veya sosyla hayatınızı ilgilendiren konularda sıkıntı çıkabilir.