Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



13 Kasım Cuma



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Bugün ortak kararlar almaya pek niyetli olmayabilirsiniz ya da sevdiğiniz kişiler size istediğinizi yapma özgürlüğünü her zamankinden daha kolay verebilir. Unutmayın birçok kelepçeyi zihninize siz takıyor olabilirsiniz.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



İş hayatınızdaki zorluklar, çok çalışmanın karşılığını yeterince alamama veya otorite ile ilgili problemler bugünlerde yüzeye çıkabilir. Bu durum eninde sonunda bir değişime zorlayabilir. Doğum tarihinize göre bu haftadan, gelecek yıllın ortasına kadar da bu gerçekleşebilir.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



İlişkiler mutluluk verici nitelikte olabilir, kendi cazibeniz de yüksek olmalı: Sevgi sözcükleri de size oldukça yardım edecektir. Kendi hayatınızı iyileştirmek istiyor fakat bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, ilk önce statükoya bağımlılığınızdan kurtulmalısınız.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Bugünlerde dış dünyanın size verdiği sıkıntılar ile iç huzuruzu koruyabilmek giderek zorlaşıyor olabilir. Kimlerin sizden ne istediğini iyi anlayıp, ne zaman kabuğunuza çekileceğinizi ne zaman dışarı çıkıp insalarla iletişime geçeceğinizi iyi tartmalısınız.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Günlük hayatınıza uzun dönemli değişiklikler yapmak üzere olmalısınız. Bu değişimlerle hayatınız daha sağlıklı bir yapı üzerine oturabilir. Önünüzdeki limitler ancak çok çalışılarak aşılacağa benziyor. Değişim her ne kadar zor olsa da bugünlerde her nereye baksanız aldığınız veya alacağınız kararların avantajını görüyor olabilirsiniz.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Ev ve aile hayatınızı ilgilendiren konular kafanızda oluşan sorunların cevabını aramaya yöneltiyor olabilir. Kafanızı meşgul eden konularda kesin konuşmalar yapabilirsiniz. Öte yandan bugünlerde istediklerini yapmak konusunda çekingen davranıyor olabilirsiniz ama yakında gerekli değişimleri yapmak zorunda kalacaksınız.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Yaraları iyileştirici bir kuvveti içinizde bulabilirsiniz fakat aşk ve maddi konulara girmemelisiniz. Bu konularda konuşmak tartışma çıkmasına neden olabilir. Öte yandan yapmayı sevdiğiniz bir işte abartıya kaçma riski var. İyi şeylerin fazlası bile zararlıdır.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Geri planda kalıp, etrafınızda gelişen olayları izleme günlerindesiniz. Haftasonu için değişik planlar yapmak moralinizi yerine getirebilir. Ayrıca kişisel çekiciliğinizi aile problemlerinizi çözmek içinde kullanabilirsiniz. Kendinize güvensizliğin önünüze geçmesine izin vermeyin, bu güvensizlik için hiçbir neden olmamalı.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bugünlerde büyük bir değişim köklerini salmakta olabilir, artık gözünüzü gelecekte yapmayı planladığınız büyük değişimlere çevirmiş olabilirsiniz. Ancak bu günlerde bu planların getireceği zorlukları düşünmemeye veya görmezden gelmeye daha fazla meyilli olma ihtimaline dikkat. Planınızı detaylandırmak için zamanınız var acele etmeyin.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Sosyal planlar moralinizi yerine getirebilir. Bugün değişik bir şeyler denemenin tam sırası, bu size yeni bir enerji vereceği gibi, ufkunuzu da genişletecektir. Bugünlerde birden ortaya çıkan fikirlere daha ciddi yaklaşmak ta fayda var.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Beklemediğiniz bir para gelebilir veya bunun için bir kapı açılabilir. Gelecek kariyer planlarınız da yeni bir şekil almış olabilir. Bütün bu gelişmeler ile istediğiniz bir şeyi almayı düşünebilirsiniz. Ayrıca seyahatlerinize bir limit getirmeniz gerekebilir. Yanlız kalmak birçok sorununuza iyi gelecektir.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Bugünlerde normalde sıkılacağınız ortamlarda da kendinizi rahat hissetme ihtimaliniz yüksek. Kuvvetli içgüdüleriniz başkalarının rahatsız olabileceği pozisyonlrdan çabuk sıyrılmanızı sağlıyor olabilir. Fakat bu haftasonu evinizden fazla uzaklara gitmeyin.