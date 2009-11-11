Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizler için hazırladı...



12 Kasım Perşembe



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Partnerinizin tavırları sizin beklentiniz yönünde olmayabilir. Eşinizle ortak bir karara varmakta zorlanabilirsiniz. Bugünlerde size limitlerinizi daha net hissettirecek olaylar zinciri başınıza gelebilir. Ancak zamanla bütün zorlukların ğstesinden gelecek gücü içinizde hissedip, gerekli değişikleri yapacaksınız.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Bazı değişim planları içinize sinmiyor ya da belkide ev ve aile ile ilgili bir konuda kafa karışıklığı yaşıyor olabilirsiniz. Sıkıntılarınızdan yine uzun dönemli ilişkinizin veya iş ortağınızın aklına gelen muhteşem bir fikir ile kurtulabilirsiniz. Uzun dönemli ilişkiniz ve sosyal ortamınız arasında uyumlu bir bağ var. Örneğin ilişkiniz arkadaşlarınız aracılığı ile düzelebilir.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Bugün ilişki konuları öne çıkabilir. Sorumluluklarınız sizi depresyona sürükleyecek nitelikte olabilir. Olaylar karşısında mümkün olduğu kadar esnek olmakta fayda var. Korkularınız hayatınızı daha da zorlaştırabilir, değişimleri daha içtenlikle kabullenmelisiniz.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Endişelerinizden kurtulmanın en iyi yolunu yine siz biliyor olmalısınız.. Çocuklarla veya sevdiğiniz kişilerle geçireceğiniz vakit rahatlamanıza yardım edecektir. Ancak kıskançlığın ve sahipleniciliğin size zarar vermesine izin vermeyin. Öteyandan etrafınızda entellektüel olarak sizi besleyecek insanlarla beraber olmak isteyebilirsiniz.



A SLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Bugünlerde kendinizi daha enerjik hissedip, sorumluluklarınızı yüzünüzde bir gülümseme ile yapabilirsiniz. Yakın mesefe seyahat planları da yapılabilir. Öteyandan bügün bütün ilişkilerinizde bir kuvvet çatışmasının etkilerini hissedebilirsiniz. Böyle günlerde insanları zorlamamakta fayda var.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Pratik adımlar daha kuvvetli temellere vesile olabilir. Uzun dönemli ilişkilerinizde daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir. Haftasonu için siz bir birliktelik organize edebilirsiniz. Sosyal ortamlar her türlü anlaşmazlığı giderecek nitelikte olacaktır. Bugünlerde yapılacak konuşmalar ilişkileri kuvvetlenidirir.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Arkadaşlar, optimizm ve romatizm bugünün anahtar kelimeleri olacaktır. Haftasonunun sosyal planlarını bugünden yapmak isteyebilirsiniz. Kültürel aktiviteler de ilginizi çekebilir. Bunun yanısıra açık ve dürüst olmak size çok şey kazandırır. Yaratıcı fikirleriniz olacaktır.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Bugünün enerjileri iniş ve çıkışlı. Hızlı başlayıp, karmaşık bitirebilirsiniz. Kibar davranışlar günü kurtaracaktır. İş hayatında veya günlük işlerde söylenme zamanı değil, önünüzdeki projeleri temizledikçe kafanızda netleşebilir. Aynı zamanda iyi bir dinleyici ve gözlemci olmanın faydalarını görürsünüz.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



İş çıkışı veya akşamları rutinden kurtarıcı küçük değişiklikler yapmak moralinize iyi gelecektir. Ancak bütçenizi zorlayacak aktivitelerden uzak durmakta fayda var. Arkadaşlar açısından ise şansınız yerinde olmalı. Optimizm gelecek planlarını güçlendirebilir.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Beklentilerinizi yüksek tutmazsanız daha az hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Bazı planların durmuş gibi gözükmesi moralinizi bozmasın. Şimdilik bazı limitlemleri olduğu gibi kabul etmekte fayda var. İlerleyen günlerde hayata bakış açınız değişecektir.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



İçsel büyüme yurtdışı ile ilgili bir konu veya ufkunuzu geliştirici kurslar ve yüksek öğrenim aracılığı ile gelebilir. Bu olgunlaşma ne zamandır kapınızı çalsada hiç bu kadar yakın olmamıştı. Yurtdışı ile ilgili bir konu, yayıncılık, yüksek öğretim gibi ufku geniş uğraşlardan herhangi bir buna aracı olacaktır.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Bazı şanslı durumlar size ummadığınız kadar özgürlük verebilir. Hayatınızı yeni olasılıklara açmanın faydaları büyüktür. Özellikle yurdışı ile ilgili veya yüksek vizyon gerektiren konularda yeni olasılıklar önünüze çıkabilir. Önünüzde ne kadar fazla seçenek olursa problemlerden kurtulmak o kadar kolay olur.