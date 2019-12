Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



11 Kasım Çarşamba



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Etrafınızdaki bazı kişiler net olarak düşünemeyebilir, bazı konularda yanılma ihtimali var. İş hayatınızda veya sağlığınızda stresin etkisini hissedebilirsiniz. Ancak kendinizi ifade etmeyi başarabilirseniz bu sıkıntılardan kurtulabilirsiniz, bu yüzden derdinizi en iyi nasıl ifade edeceğiniz konusuna zaman ayırmalısınız, üzerinde düşünmelisiniz.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Bugün arkadaşlarınız sizin için bir şekilde önemli olabilir, birbirinize desteğiniz söz konusu. Beraber plan yapma ihtimali de var, fakat bu planın sonuçlanıp sonuçlanmayacağı kuşkulu olacak. Çok çalışmak bugünlerin nasıl geçeçeğinin belirleyicisi olabilir. İş imkanlarının peşinden giderseniz, düşünmediğiniz fırsatlar çıkabilir.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Bu hafta iş hayatınızla ilgili şaşırtıcı fakat bir o kadar da sevindirici bir gelişme yaşayabilirsiniz. Bu aynı zamanda günlük işlerinizi, sağlığınızı veya sosyal statünüzü ve imajınızı etkileyen bir gelişme olabilir. Daha mutlu, daha sağlıklı bir yaşam isteği ve bunun için yapacaklarınız kafanızda şekilenebilir. Belki de bunun için kurulu bazı düzenlerin değişmesi gerekecektir.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Yaratıcılığınızı yayınlama, geniş kitlelere ulaştırma, yurtdışı veya yüksek öğrenim ile ilgili konular bugünlerde hareketlenmiş olabilir. Artık geniş vizyonlu, uzak ufuklu işlerinizdeki kafa karışıklığını bitirmiş olmalı. Yapacaklarınız kafanızda daha netleştirebilir hatta somut adımlar atabilirsiniz. Bu etki aynı zamanda aşkı arayanların da yanında olabilecek bir etkidir, beklenmedik gelişmelere sevinmeniz muhtemel.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Bugünlerin olumlu finansal haberleri de beraberinde getirmesi muhtemel. Özellikle komisyon, kredi, sigorta , miras yada eşinizin kazandığı para konusunda beklemediğiniz türden gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bugünler finansal açıdan oldukça olumlu olabilecek günlerdir. Ayrıca yeni gelişmelerle ev-aile konularına dikkatinizi yöneltip yeni organizasyonlar yapma ihtimali de var.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Bugünlerde aklınıza düşen yeni fikirlerle adeta enerji depolayabilirsiniz. Uzun dönemli ilişkinizden de hoş bir süpriz bekleyin. Belkide uzun dönemli ilişkilerinizden veya ortaklıklarınızdan bu yeni fikirlere destek olabilir. Ancak bu fikirleri gerçekten yapmak istiyorsanız bir an önce harekete geçmelisiniz çünkü daha sonra kolayca dikkatiniz dağılabilir.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



İş hayatınızı ve kazandığınız parayı etkileyecek yeni fikirlerin aklınıza bugünlerde gelmesi muhtemel. Yeni ve yaratıcı bir proje de başlatabilirsiniz fakat bu daha once planladığınız bir şey olmayacaktır. Öte yandan işleriniz artabilir, yeni bir müşteri bulabilirsinizi kısaca günlük rutinlerinizde bir hareketlilik söz konusu.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Bugünler süprizlerle dolu olabilir. Özellikle çocuklarınızdan veya sevdiğiniz insandan sizi mutlu edici haberler alabilirsiniz. Kendinizi ifade edebileceğiniz yaratıcı bir proje hiç aklınızda yokken önünüze gelebilir. Eğlenirken beklenmedik kazançlar da mümkün olabilir.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Ev-aile hayatınıza beklenmedik kararları ve değişimleri bugünlerde alabilirsiniz. Sorunlara çözümler daha once düşünmediğiniz alanlardan gelecektir. Aslında kompleksleriniz, bilinçaltınız bu işin oldukça içinde olduğu için en sağlıklı çözümleri kendinizle başbaşa kalarak, içinize yönelerek bulabilirsiniz. Kimbilir rüyalarınızda bu dönem size ilham kaynağı olabilir.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Arkadaşlarınızla veya sosyal çevrenizdeki iletişim size bazı beklenmedik kararlar verdirebilir. Çevrenizden beklenmedik haber alma ihtimali de var. Bugünlerde doğacak fikirlerin geçmişi olmasa da sonucu iyi olabilir. Bunlara kulak vermelisiniz.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Bugünlerin size güzel finansal haberler getimesi muhtemel, iş hayatınızla ilgili beklemediğiniz fakat sevindirici gelişmeler de olabilir. Yapacağınız konuşmalar ve sohbetlerin sonunda beklemediğiniz ve maddi açıdan olumlu bir fırsat çıkabilir.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Bu hafta yurtdışından gelen veya ufkunuzu genişletici aktivitelerle ilgili güzel haberler alma fırsatı var, belkide beklenmedik bir seyahat planı neşenizi yerine getirecektir. Ancak tutamayacağınız sözler verme ihtimaline karşı dikkatli olmalısınız. Bir çok konuya dağılmak yerine tek bir konuya sıra ile odaklanmanız gerekiyor. Aksi takdirde kafanızı toparlayamayıp olaylara sürüklenme ihtimali var.