Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...

7 Kasım Cumartesi



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Ev ve aile çerçevesinde aktiviteler yapmak isteyebilirsiniz. Evde sevdiklerinizi ağırlamaktan hoşlanabilirsiniz. Sahip olduklarınızın değerini bilmek için birçok sebebiniz olacaktır. Kendinize zaman ayırmakta sizi rahatlatır, örneğin sağlığınız için faydalı programları düşünebilirsiniz.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Bugün dikkatinizi hayatta sizin için en önemli olan kişilere vermek isteyebilirsiniz. Duygularınızı dışa vurmak için de uygun zamandasınız. Ev ve aile sorumlulukları ile ilgilenmek, evinizin keyfini çıkarmak için oldukça uygun bir gün.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Bugün en akıllı kararları almasanız da iyi vakit geçirmeniz büyük ihtimal. Abartıya geçit vermemeli, alışverişlerinizde birkaç kez düşünmekte fayda var. Bir kişinin sınırlarını aşmasına yardım edebilirsiniz.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Burcununuzdaki ay size enerji veriyor, davetlere evet demelisiniz. İnsanlarda size kolay anlaşılabilir ve iyi huylu gelebilir. Alışverişlerde bir-iki kere düşünmekte fayda var. Aklınızı evinizde olacağı için belkide evde eğlenmeyi tercih edebilirsiniz.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Yakın ilişkiniz cömertliğinizden çok hoşlanacaktır. Ayrıca sevdikleriniz sizden daha fazla ilgi istiyor olabilir. Ancak siz bunları görev olarak yapabilirsiniz. Bugün ayrıca kendinizi daha fazla sinirli ve yorgun hissetme ihtimali var.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)

Ailevi duygularınız artarken, arkadaşlarınızın hayatınızdaki yeri artıyor. Arkadaşların talepleri ne kadar fazla olursa olsun, sizin tavrınız pozitif olacaktır. Partnerizin de fikrini ciddiye almalısınız. Gayrimenkul ile ilgili düşünceler olabilir.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Sağlığınız için alterantif yolları denemek, yararlı olabilir. Gayrimenkül üzerinde düşünenler içinde şanslı bir gün. Bilinçli alışveriş yapma kapasiteniz yüksek, cazip ve iyi parçalar bulunabilir. Arkadaşlar ile ilişkiler size ilham verecektir, bir beraberlik organizasyonu siz yapın.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Bu haftasonu güzellikleri ve uyumu daha fazla takdir edebilirsiniz. Etrafınızı güzelleştirmek için de uğraşabilirsiniz. Sözlerinizin ağırlığı ve çekiciliğiniz artacaktır. Bilinmeyeni ve gizliği anlama kapasitenizde artabilir. Ancak ne yaparsanız yapın olaylara mümkün olduğu kadar nazik yaklaşmalısınız.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bugünden itibaren bir müddet gizli tutkular ve kıskançlıklarınızın da etkisi altına girebilirsiniz. Bunların psikolojinizle alakasını ve derinlerdeki duygularını anlamaya çalışmanız muhtemel. Böylece bu toksik enerjiyi kendiniz anlama yolunda kullanabilirsiniz. Bu enerji ayrıca bazı bilinçaltı duygularının tatmini için ilişkilerde yakınlığa daha fazla ihtiyaç duyacağınızın da işareti olabilir.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Sosyal enerjiler yukarı doğru çıkarken, siz de değişik planlara dahil olabilirsiniz, arkadaşlar ile daha önce keşfetmediğiniz bir kazanç kapısı da açılabilir. Ancak dikkat tutamayacağınız sözler vermek, maddi bağlantılara düşünmeden evet demek tehlikeli olacakır. Aynı enerji ile arkadaşlar arası çekişme kolaylaşabilir ve bu çekişmenin maddi boyutu da olabilir.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Yaratıcılığınız bir ev projesinde çok işinize yarayacaktır. Bugün için ne planladıysanız, ailenizi de bu plana dahil etmek faydılıdır. Ancak planları ve yapılacak işleri abartmamakta fayda var. Söz verdiğiniz zaman normal görünenler bugün yapılır olmayabilir. Beklentileri gerçekliğe yakın tutmakta fayda var.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Bugünlerde ortak hesaplarınız konusunda kıskançlık söz konusu olabilir, aklınıza eşinizin gizli kaynakları olduğu düşüncesi bile yerleşebilir. Arzuların artışı, seksüel hayatın hareketlenişi bu etkinin bir başka ifadesidir. Unutmayın evrendeki var olan enerjileri kullanış biçiminiz kendi bilincinize bağlıdır.