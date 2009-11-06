Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



6 Kasım Cuma



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Eğer evde duygusallığınız artarsa çözüm tavır ve hareket değişikliğidir. Kimbilir kendinizi yeterince ifade edemiyor olabilirsiniz ya da istediğiniz eğlence planı suya düşmüş olabilir. O zaman eğlenceyi siz düzenleyin. Böyle bir plan yapmak birçok gerginliği düzeltebilir.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Özellikle evde iletişim problem olabilir veya bazı olayları kişisel alma ihtimaliniz var. Çözüm için en iyi yol tavır değişikliği olacaktır. Sağlığınıza da bugünlerde dikkat etmelisiniz. Birilerinden bir şeyler rica etmeyi birkaç gün ertelemek faydalıdır. Aynı etki parasal konularda da dikkati gerektiriyor.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Ev-aile konuları kafanızı meşgul ediyor olabilir. Ancak iş hayatı oldukça olumlu, dikkatiniz ve zekanızın ödülünü alırsınız. Reputasyonunuz yüksek olacaktır. Kısa mesafeli seyahat de mümkün.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Bugünlerde bazı maddi konular kafanızı meşgul edebilir. Kazandığınız para konularına bakış açınızı veya tassarruf yapma şeklinizi değiştirmelisiniz. Ancak insanlardan yardım veya iyilik istemek için iyi günler değil. Bugünü ya da yarını konuklarınıza ev sahipliği yaparak bitirebilirsiniz.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Bugünlerde sağlığınıza daha fazla dikkat etmelisiniz. Alışverişlerde elektronik veya iletişim araçlarını tercih edebilirsiniz. Bunlar aracılığı ile alışveriş veya bu tip gereçleri satın almak söz konusu olabilir. Ayrıca kendinizin yerine ev ve aileye bir şeyler alınabilir.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Bir arkadaşınızla parasal konuda anlaşmazlığa düşebilirsiniz. Arkadaşlarla yapılacak işlerin önüne engel çıkması ve limitlenmesi de bugünler mümkün. Ancak bugünlerde geri planda ve çekimser kalmamalısınız. Öte yandan sağlık kontrollerinizi ihmal etmemelisiniz.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Vaktinizi iş ve ev arasında dengeli dağıtmakta zorlanabilirsiniz. Bir kişi vaktinizden çok fazla talep ediyor olabilir. Aslında şanslı ve pozitif duygular içinde olacağınız günlerdesiniz ve isterseniz sosyal ortamlardan çok zevk alabilirsiniz. Plan yapın ve şansınızı zorlayın.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



İki zor konu arasında sıkışmış olabilirsiniz. Bu konulara sehayat, eğitim ve hukuksal alanda olabilir. Plan yapıp, küçük adımlar atmak işinize yarayabilir. Aşk hayatı veya çocuklarla ilgli bir konuda şansınızı deneyin, bu denemeden bir zarar gelmeyecektir, hatta tesadüfi bir karşılaşma olabilir. İnsanlara karşı içgüdülerinizi dinlemek işinize yarayabilir.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Beklenmeyen gelişmelerin sizin lehinize dönme ihtimali var. Uzun dönemli ilişkinizin veya ortağınızın fikirlerine açık olmalısınız. Ayrıca bugünlerde eşinizi veya partnerinizi ilgilendiren bir konuda ileriye dönük planlama yapmak da yararlı olacaktır.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Uzun dönemli ilişkilerinize daha dikkatli yaklaşmanız gerekiyor. Bugün özellikle para veya ortak hesaplar üzerinde anlaşmazlığa düşme ihtimali daha fazla. Belki de güvenlik hattından çıkıp yeni bir şey denemelisiniz.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Günlük işleriniz veya iş hayatınız, yurtdışı ile ilgili sıkıntılar ve vizyon kısıtlamalarının kurbanı olabilir. Planlarınızı değiştirmeye hazırlıklı olun. Bazı Kova burçları sağlık sorunları için daha fazla uğraşabilir.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Sosyal hayatınız sizden biraz özveri isteyebilir. Dengeyi korumakta zorlanabilirsiniz. Zor durumlardan ancak kibarlık sizi kurtaracaktır. Her ne kadar özgür enerjiler etkisi altında olsanız da iyi bir arkadaş olmak sizin için önemli. Belki de bir gezi planı her şeyi düzeltecektir.