Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



5 Kasım 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Bekleyen veya durmuş olan bir plan yeniden hareketlenebilir. Bugünlerde diğerlerinin ne dediğine kulak vermelisiniz. Sosyal enerjilerde yoğunlaşırken, iletişim artacaktır. Akrabalarınızı ve diğer yakınlarınızı aramayı unutmamalısınız. Ayrıca trafikte ekstra dikkatli olmaya çalışın.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Kısa mesafeli seyahatlerden zevk alacağınız günlerdesiniz. İş hayatında ilerleme kaydetmek bugün daha kolay olabilir. İş arkadaşlarınızla fikirlerinizi paylaşın ve kaynaklarınızı birleştirin. Takım çalışmasının faydası, tek başına yapacaklarınızdan çok fazladır.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Bugün sosyal veya kişsel alanda kendinizi daha şanslı hissedebilirsiniz. Pozitif davranışlarınız diğer insanları da kendinize çekecektir. Günlük sorunlar da bu görüş açısı ile kolayca halledilir. Şansınızın keyfini çıkartın.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Birtakım plan veya grupla yapacağınız bir işin detayları ortaya çıkabilir. Yakın arkadaşlar veya akrabalarala konuşacak konular birikebilir. Genel olarak olumlu enerjileri olan bu gün de, birisi hakkında bilmediğiniz bir detayı öğrenebilirsiniz veya o kişi size içini dökebilir. Sizin de gerçek duygularınızı paylaşmanız da fayda var.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Yeni haberlere adapte olmanız zor olmayacaktır. İlişkilerinizde kontrol size geçerken, bir eğlence programı yapmak da size düşebilir. Ancak sosyalleşmeyi, sorumluluklarınızı bitirmeden düşünmemelisinz.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Bir kenara attığınız veya uzun süredir hakkında bir şey duymadığınız bir plan önünüze tekrar gelebilir. Bu plana dahil diğerleri eskisi kadar çekimser olmayacaktır. Yapılacak konuşmalar günün temposunu arttırabilir. Bu planda önemli rolü olanların gerçek duygularınızı bilmesi gerekiyor.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



İş arkadaşlarınızın cazip teklifleri olsada siz kendi başınıza daha verimli olursunuz. Ciddi ve pratik etkiler altında çok iş çıkarmak mümkün. Planlar arasında aile ile olanları seçmelisiniz çünkü arkadaşlarınızın değişik aktiviteleri olabilir.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Pozitif düşünce son günlerin hareketli temposu için gerekili bir unsur. Gerekli finansal hedefleri de kafanızda oturtabilirsiniz. Ev ile ilgili bir konuda bilenlerden veya profesyonellerden tavsiye almak önemli olacaktır.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bugün çevrenizdeki insanların fikri kolay değişebilir. Para, değerler veya arkadaşlar ile ilgli bir konuda karmaşıklaşabilir. En iyisi zorluklardan kaçmadan, konu ile yüzleşmek olacaktır. Beklenmedik bir ziyarteçi de mümkün.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



İş hayatında ilerlemeler söz konusu, özelikle verimliliği arttırıcı projeleriniz olabilir. Unutmayın pratik konularda içgüdüleriniz size yardımcıdır. Bugünlerde ayrıca yakınlarınıza daha sinirli ve az toleranslı davranma ihtimali var. Açık fikirli olmak bazı konularda çözüm getirebilir.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Romantik veya çocuklarlar ilgili konular, yaratıcı aktiviteler tam gaz hayatınızın içinde olmalı. Optimist görüş açısı, insanların içindeki iyiyi çıkartıyor olabilir. İnsanlar bugün sizi yanıltmayacaktır.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Evde huzur bugünlerde korumak istediğiniz en önemli unsur olmalı. Yaratıcı enerjinizi evde kullanmak da isteyebilirsiniz. Ancak bir sürpriz bu planlarınızı bozabilir. Bir içgüdü ile başlanan iş sizi süpriz yerlere de sürükleyebilir.