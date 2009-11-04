Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



4 Kasım 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Bugünlerde ne borç istemeli, ne de vermelisiniz. Diğer tekliflere de kapalı olma ihtimaliniz var. Ancak bu etki geçici, özellikle arkadaşlık ilişkileriniz çabuk toparlayacak. Öte yandan sevdiğiniz insana karşı sorumluluk hisleriniz bugünler kuvvetli olmalı. Aşk ile ilgili konular olumlu.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



İş hayatında ortak amaçlar güden kişilerle birlikteliğinizi kolaylaşabilir. Kariyerinizle toplumsal projeleri birleştirme ihtimali de var. Konuları açıklığa kavuşturmak, karar almak da kolaylaşacaktır. Fikirlerinizi sevdiklerinizle paylaşıp, onların görüşünü almak da faydalıdır.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Bugünden itibaren ufku geniş hedefler size uzun dönemli planlar yaptırabilir, hayal dünyanız genişleyebilir. Sosyal planlar ve grup aktiviteleri düne oranla daha olumlu. Bugün birçok projeye dahil olmak için içinizde daha fazla enerji de bulabilirsiniz. İş gününüz de daha olumlu geçebilir.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Ortak finansman gereken planlarınızda artış olabilir. Örneğin eşinizin parasına veya alacağınız krediye güvenip bazı hayaller kurmaya başlayabilirsiniz. Bunlar genelde geniş vizyonlu, uzun dönemli planlardır. Bu dönem ayrıca iç dünyanıza ve hayallerinize yönelme dönemidir.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Uzun dönemli ilişkiler konusundaki görüş açınızı fantaziler ve hayaller ile bulanabilir ancak aklınızdakileri konuşmalısınız. Grupla yapılan aktiviteler ve kısa mesafeli seyahatler için olumlu günlerdesiniz. Şaşırtıcı bir haber alma ihtimali de var.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Bugünden itibaren günlük işlerinizde ve iş hayatınızda iç güdülerinizin etkisi artabilir. Eğer kafa dağınıklığı günlük rütinlerinizi etkilemişse bu sayede kendinize çeki düzen verebilirsiniz. Bu enerjinin olumlu kullanımı da bir toplumsal veya yardım projesini günlük hayatınıza adapte etmek olabilir.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Aşk hayatınız, yaratıcı uğraşlarınız veya varsa çocuklar konusunda bir süredir yaşadığınız kafa karışıklığı ve belirsizlik bugünden itibaren düzelebilir. Bu konularda içgüdülerinize artık daha fazla güvenebilirsiniz. Ancak dikkat bu etki aşk fantazilerinizi de arttıracaktır.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Bugünden itibaren ev ve aile konularındaki kafa karışıklığı ve belirsizlik dağılacaktır. Bu konularda bir yenilik mümkün. Bu yenilik sizin bir süredir istediğiniz ve hayal ettiğiniz bir konu ile ilgili, ancak dikkat kendinizi hayaller alemine fazla sürüklemeyin.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bazı rafa kalkmış fikirler, idealler yeniden canlanabilir. Belki de bu hayalleri gerçekleştirmek için iletişim kanallarını açabilirsiniz, bu konuda karşılıklı konuşmalar olabilir. Bir yakınınızla ilgili bir konuda da şaşırma ihtimali var.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Finansal konularda güvenlik ihtiyacınız çözülebilir ayrıca kazandığınız para konusunda gerçeklerden uzak yaklaşımlarınız olabilir. Bu alanda hayal dünyasının etkisinde kalma ihtimali artıyor. Bu enerjinin iyi şekilde ifadesi yardıma ihtiyacı olanlara daha eli açık olmaktır.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Bugünden itibaren belirsizliğin, kafa karışıklığının, oryantasyon bozukluğunun çemberini kırılabilir. İç dünyanız daha netleşirken, içgüdüleriniz de kuvvetlenecek. Ancak bu uzun dönemli hayaller kurmaktan alıkoymayacak. Yine de eldeki işlere odaklanma sıkıntısı çekeceksiniz ama artık kafa karışıklığı yerine hayalleriniz ve idealleriniz belli olacaktır.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Bugünden itibaren ile içgüdülerinize daha fazla güvenmeye başlayabilirsiniz . Eğer bu içgüdeler sizi bir yola sürüklüyorsa, onları takip etmekte fayda var. Rüyalarınızın ve hayallerinizin bilincinize daha net gelmesi de söz konusu. Bazı rafa kalkmış projelerin de yeniden bugünlerde gündeme gelmesi sizi şaşırtmasın.