Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



3 Kasım 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



İç dünyanıza dönmeniz muhtemel, ruhani konulara da ilginiz arttabilir, artan sevgi ve şevkat size benzer görüşteki kişilere yaklaştırabilir, arkadaşlarınızla bağlarınızı kuvvetlendirebilir. Arkadaşlarınız da size cömert davranacaktır.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



İşyerinde ve ikili ilişkilerinizde özveride bulunmanız gerekebilir. İş hayatınızda motivasyonunuz düşük de olabilir. Talepleri azaltmak kısa süreli çözümdür. Ancak bu etki de kısa süreli. Tekrar eski temponuza dönmekte zorlanmayacaksınız.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



İş arkadaşlarınız ve ya akrabalarınızla sürtüşme yaşamamak için elinizden geleni yapmalısınız. Bu kişilerden tasdik beklerseniz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Belki bir arkadaşınızdan destek bulabilirsiniz. Ancak en iyisi işlerinizi kendiniz halletmek olacaktır. İş hayatınında yaratıcı fikirler işinize yarayabilir, ancak takım çalışmasının tavsiye edileceği bir gün değil.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Dolunay’ın etkisi hala devam ederken diğerlerinin fikirlerini kabul etmek zorlaşabilir. Sevdiklerinize yapacağınız küçük fedakârlıklar bu problemi çözecektir. Ayrıca bugünler alışveriş yapmak veya fazla para harcamak için iyi günler değil. Ancak iş hayatınız üzerinde ciddi olarak düşünmek için iyi zamandasınız.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Sizi içtenlikle dinleyecek kişiler varsa, onlarla konuşmak bugünlerde sizi oldukça rahatlatacak. Öte yandan, eşinizin, uzun dönemli ilişkinizin veya iş ortaklarınızın istekleri bugünlerde önceliği alacaktır. Diğerlerinden fazla bir şey istemek de bugünlerde mantıklı olmayabilir. Ancak önemli konuşmalar olacaktır, belki de önemli bir nasihat alabilirsiniz.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Yapacağınız sosyal planlar bugünlerin üzerinizdeki baskısını alacaktır. Ancak onların enerjinizin tamamını almasına izin vermeyin. Bugünler ayrıca alışveriş yapmak veya para hakkında konuşmak için uygun değil. Etrafınızdakilerin içinize sinmeyen bir yolu size kabul ettirmeye veya sizi etkilemeye çalışması ihtimali var. Sabırlı olmak tek çözüm olarak görünüyor.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Finansal alanda hoşlanmadığınız konular bugünlerde önünüze gelebilir. Sevdiğinizle beraber romantik bir akşam yemeği bu sorunlara ilaç olabilir. Ancak bazı planlarınızın ve ajandalarınızın güvenilmez olduğunu kabul etmelisiniz.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Karmaşık enerjiler sizin bir problemin içine sürükleyebilir, bazı kişiler adeta kavga istiyor olabilir. Bu tuzağa düşmeyin. Eviniz huzur için kaçacağınız bir limandır. Bu etki kısa süreli bir süpriz keyfinizi yerine getirebilir.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Sağlık ile ilgili konularda ölçülü davranmak gerekebilir. Bugünlerde kavgacı insanlardan uzak durmakta fayda var. Birkaç konuda da bekledikleriniz gerçekleşmeyebilir. Bugün en iyisi kendinizi günün akışına bırakmaktır.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Yaratıcı projeler size yeterince düşünecek konu veriyor, değişik haberler de size yeni perspektifler katacaktır. Bugün bir konuda gerçeklerde ortaya çıkabilir. Gelecek hakkında yeni bir planlar yapıyorsanız büyük düşünmeli ve kalbinizi dinlemelisiniz.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



İki konu arasında kalma ihtimali var. Tam ne yapmanız gerektiğini düşünürken objektif bir gözlemcinin fikirleri size yardım edebilir. Bugünlerde belkide belli sonuçlar için bazı konuları çok üstelememek te fayda var. En iyi çözüm kendinizi dalgalara bırakmaktır.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Kendi çıkarlarınızı korumaktan veya zorluktan kaçmamalısınız ancak inatçı ve aceleci hareketlerle sorunları kendinize çekmemelisiniz. Seyahatle ilgili sorunlarda işin içinde olabilir. Öte yandan bir yakınınız sizden yardım bekliyor olabilir, böyle bir durumda bu kişiye zaman ayırmanız önemlidir.