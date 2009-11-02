Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



2 Kasım 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Kazandığınız para ve ortak kaynaklarınız mercek altında olabilir. Bu konuda kendinizi güvensiz hissetmeniz veya bir konuda paranın yetmeyeceğinden korkmanız muhtemel. Maddi konularda rekabete grime veya karşı tarafla tartışma ihtimali de var. Bilinçaltında sadece ilgi istiyor da olabilirsiniz. Bu gerginliği ancak esnek davranabilmek çözebilir.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Kendi burcunuzdaki Dolunay temel dürtülerinizi uyandırabilir, eşinizle, uzun döenmli ilişkinizle sert konuşmalar mümkün. Uzun dönemli ilişkilerde daha fazla güvenlik ve stabilite ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Karşı tarafın isteklerini biliyor olmalısınız ama herhangi bir düzen değişikliği yapmaya hazır olmayabilirsiniz. Ancak yine uzun dönemli ilişkinizin desteği sayesinde yurtdışı, yayıncılık, yüksek öğrenim veya hukuksal bir problemin aşılabileceğini gösteriyor.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Bugünkü Dolunay, içinizdeki güvenlik ihtiyacını tetikleyebilir, bu ihtiyacın yüzeysel sebeplerinin ardında çok derinde yatan sebepleri de vardır. Özellikle iş hayatında ve günlük işlerde stabilite isteği veya sağlık alanındaki endişeler bu işin yüzeysel yanını oluşturabilir. Bu ihtiyaçla gereken değişimleri yapmakta çekimser kalabilir, özellikle günlük rutinlerinizdeki değişikliklere direnebilirsiniz.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Bugünkü Dolunay, hoşlanmayacağınız konuşmaları ve fikirleri getirecebilir. Bunun yanısıra herhangi bir değişim yapmak size korkutacaktır, statüskoyu takip etmenin faydaları daha fazla cazip gelebilir. Özellikle ilişkileriniz veya çocuklarınızın sorumluluğunu omzunuzda daha fazla hissedebilirsiniz ancak bu kişiler size yük olmak yerine destektir.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Bugünkü Dolunay’ın etkisi kariyer veya dış dünyadaki imajınız alanında istikrar ve hedeflerinize odaklanmada yardımcı olabilir. Ancak bu günlerde bu konularda tatmin olmak zor olabilir. Özellikle ortak kaynaklar ve ortak hedefleriniz konusunda tahmin ettiğinizden daha esnek davranmak zorunda kalabilirsiniz



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Haftabaşı gerçekleşecek Boğa burcundaki Dolunay ile seyahat etme isteğiniz artabilir. Ayrıca yurtdışı ile yapılacak bir işin de bugünlerde taslağı çıkmış olabilir. Kendinizi ufkunuz genişletici ve yüksek vizyonlu işlerin için de de bulabilirsiniz. Bu dolunayın bazı gizli tutkuları da ortaya çıkartma kapasitesi var ve belki de sadece en yakınız hariç bu isteğinizin şimdilik gizli kalmasını istiyor olabilirsiniz.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Boğa burcundaki Dolunay özellikle ortak hesaplar ve ilişkilerde yakınlaşma konularında güvenlik ihtiyacınızı tetikleyebilir, bu ihtiyacın yüzeysel sebeplerinin ardında çok derinde yatan sebepleri de olacaktır. Boğa burcundaki Ay genelde bizlerin ayaklarını yere bastırır ancak bugünkü dolunaya Mars ve Uranüs’ün yapacağı açılar biriken enerjileri sağlıklı dışarı atamayacağınızı gösteriyor, özellikle kredi kartlarınızı evde bırakmakta fayda olabilir.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Bugünkü Dolunay’ın etkisi ile uzun dönemli ilişkilerinizi veya ortaklılıklarınızı ilgilendiren bir konuda bir karara varma ve sonuca ulaşma olabilir. Bu karara ev-aile veya kariyerinizin gerekleri yüzünden adeta itilme ihtimalini yükseltiyor. Bazı konularda insiyatifi ele almanız, diğerlerinin hareketlerine reaksiyon göstermenizden daha olumlu olacaktır.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bugünkü Dolunay içinizdeki güvenlik ihtiyacını tetikleyebilir ve bu ihtiyaç sağlığınızı veya iş hayatınızı ilgilen bir konu ile su yüzüne çıkabilir. Bugünlerde rutinler katı kurallarla bağlanmak yerine belki de esnek olmanız isteniyor. Bu esnekliğin ve yumuşak başlılığın ödülü maddi olabilir.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Dolunay romantizm isteğinizi arttırabilir ayrıca özellikle kendinizi ifade etme tarzınızda değişiklik yapmak istemeyebilirsiniz. Çocuklar veya aşklarınız ile ilgili bir konuda düzeni veya çalışanı bozmama eğilimdesiniz. Bugünlerde bir konu veya bir kişi sizden esnek olmanızı talep ediyorsa bunu ciddiyetle düşünmelisiniz. Aynı zamanda karşıdakine arkadaşça yaklaşmanız gerektiğini gösteriyor.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Bugünkü Dolunay’ın etkisi ile ev-aile ile ilgili bir konuyu sonuçlandırabilir. Örneğin üzerinde çalıştığınız bir ev projesi tamamlanabilir. Ancak bu tür projelere gereğinden fazla harcama yapmak ihtimaline karşı dikkatli olmalısınız. Bu etki aynı zamanda ev ve aile alanında duygusal temellerinizi kuvvetlendirmek için bir fırsattır.Esnek davranabilirseniz bu süprizin sonucu mutlu biter, yeni tecrübeleri hayatınıza katar aksi takdirde hayatınızın dengelerini bozar.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Boğa burcundaki Dolunay hayatınızın iletişim ve enformasyon alanında gerçekleşiyor. Bu konularda kendinizi daha kavgacı belki daha eleştirisel ve hatta inatçı hissedebilirsiniz. Bütün bunların altında ise güvenlik ihtiyacı olabilir. Bu ihtiyaçla fikirlerinizi değiştirmekte direnmek ve kuvvet çatışmaları mümkün ancak esnek davranabilmenin faydası en çok uzun dönemli ilişkileriniz üzerinde faydalı olacaktır.