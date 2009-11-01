Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



1 Kasım 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Çok arkadaşınız olabilir fakat ihtiyacınız olduğunda kimi arayacağınızı şaşırabilirsiniz. Ya da aradığınız zaman gerçekten size destek olabilecek birini bulamayacağınızdan endişelenebilirsiniz. Bütün bunların sebebi içimizde tatmin edemediğimiz tasdik ihtiyacı olabilir. Böyle zamanlarda esnek olabilmek faydalıdır. Geçmiş problemlerle uğraşmak yerine enerjimizi yeni aktiveteler harcamak daha mantıklıdır.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Bugün hem kendiniz için bir şeyler yapmak hem sevdiğiniz insanla ve ailenizle bir program yapma gerekliliği içinizde ikilem yaratabilir. Hem onları memnun etmek istiyorsunuz hem de onlarsız yapacağınız planlarda aklınız kalıyor olabilir.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Eger cömert olabilirseniz bundan siz de faydalanacaksınız. Bu hafta etkisi altında olduğunuz polemikler, agresif tartışmalar bugün etkisini yavaş yavaş yitirebilir. Siz de inatçı davranmayarak bu gelişen etkiye yardımcı olmalısınız. İçinizde etrafa da yayacak oldukça fazla enerji olabilir bu fazla enerjinizin sağlıklı ifade etmenin bir yolu da spor yapmaktır.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Bugün enerjiniz daha fazla, kafanızdakilerin yoğunluğu da sizi enerjik yapıyor olabilir. Yeni bir şeyler deneyerek içinde bulunduğunuz finansal veya ilişki problemlerinden kurtulmak isteyebilirsiniz. Hayal gücünüze izin verirseniz, sizi biraz olsun mantığın zincirlerinden kurtarıp, size yaratıcı çözümler getirecektir.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



İyi vakit geçirmek istiyorsanız uyumlu insanlarla beraber olmalısınız. Ayrıca, sevdiğiniz insanla ortak hesaplarınız konuşmak durumunda kalabilirsiniz. Bu konuda açık olup, bir tartışmaya meydan vermemelisiniz. Uzun dönemli planlarınızı tartışmak için ise iyi günler değil.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Bugün hafta başına göre daha dengelisiniz, iç dünyanızın uyumu dış dünya ile ilişkilerinize de olumlu etkileyecektir. Artan sorumluluklarınıza ancak pratik bir yaklaşım ile yetişebilirsiniz. Hayvanlardan zevk alanlar onlara evlerini açmalı, bu hayvanlar size bir çeşit terapi olacaktır.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Bugün alışveriş için uygun bir gün değil. Kendinizle başbaşa kalmak isterken beklenmedik tekliflere hazırlıklı olmalısınız. Ummadığınız planlar, ummadığınız sonuçlar verebilir bunlara kendinizi kapamayın. Öte yandan bugünlerde içinizde isyan etme duyguları da olabilir bunun neye karşı olduğunu düşünmelisiniz.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Bugün arkadaşlarınızdan zevk alma ihtimali büyük, eski arkadaşlarınızı arayıp, sosyal hayatta aktif olmalısınız. Arkadaşlarınızla kaynaklarınızı birleştirip yeni bir girişimde de bulunabilirsiniz. Kendi duygularınızın derinliklerini anlayıp, zor yönlerinizle yüzleşirseniz bütün ilişkilerinizin mükafatını alırsınız.

YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Kuvvetli ilişkiler bugün daha da kuvvetlenebilir, sevdiğiniz kişilerle beraber olurken eğlence sever yönünüzü ortaya koyarsanız bu konuda emin olabilirsiniz. Bugün bir alışverişte iyi bir fırsat yakalama şansı var, parasal konularda akıllıca seçimler yapabilirsiniz bunu kullanmalısınız.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Önem verdiğiniz bir ilişki için bugün daha fazla zaman harcamalısınız. İletişim yolları açıkken bunu anlamlı ve içten konuşmalar için kullanmalısınız. Bazı üstü kapanmış konular açılabilir veya sohbet derinleşebilir, her iki ihtimal ilişkinize yarayacaktır.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Eğer içinizde ortak hesaplar konusunda çözümlenmemiş problemler varsa bu aralar su yüzüne çıkabilir. Bunların ne olduğu konusunda düşünebilirseniz eşiniz ve sizin iyi için de değişmesi kaçınılmazdır. Bu konular üzerinde düşünmek sizi fevri davranışlardan da uzaklaştıracaktır.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Bugün üzerinizdeki sorumlulukları düşünmeyip zamanınızı kendinize ayırmalısınız. Ev ortamında vakit geçirmenin yararlarını görürsünüz, arkadaşlarınızı eve çağırmalısınız.Uzak sandığınız bazı hedeflere de sandığınızdan yakın olmalısınız, realizm ve sabır size bu konuda yardım ediyor. Ayrıca yakınınızdaki birisi bugün güzel bir teklifle size gelebilir.