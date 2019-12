Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



30 Ekim 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Özellikle ortak hesaplar veya kredi, sigorta gibi başkalarından gelen kaynaklar konusunda artık kılı kırk yarma döneminde olabilir, her şeyi inceleyip, kontrol etmek isteyebilirsiniz. Paranoya, güvensizlik bu dönemin duyguları arasındadır. Aslında bu gürunmeyenin altındakini merak etme dönemi kendi piskolojinizin ardındakileri anlamak için idealdir.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Profesyonel hayatınızı yeniden şekillendirme isteği kafanızı meşgul ediyor olabilir. Vizyonunuzun açık olması ve önünüze çıkan fırsatlar bu isteği gerçekleştirmenize yardım edecektir. Belki de yeni bilgiler öğrenmek için eğitim almayı da düşünmelisiniz. Diğerleri ile uyumlu çalışmanız da bu alanda size destek olabilir.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Kendinizi ifade edebilme isteği veya romantizm hayatınızda daha önem kazanmaya başlamış olabilir. Yapmak istediklerinizin ardında bir müddet içinizdeki çocuğu uyandırma isteği yatabilir. Yaratıcılığınızı ve eğlenceli tarafınızı biraraya getirecek uğraşlar bulmalısınız.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Hayatınızın temelindeki sorunları ele almak, eski duygusal bagajlarla mücadeleyi gerektiriryor. Bunun için önünüzde üç yıl var ama bugünden başlayıp bu yeni hayat tarzını her gününüze yerleştirmelisiniz. Belki de evde sakinliği koruyabilmeniz, dış dünyadaki ateşinizi de kontrol altına alacaktır.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Parasal konuları kafanızda netleştirdikten sonra yapmanız gereken sizin için neyin gerçekten önemli olduğunu kafanızda netleştirmektir. Günlük yaşamınıza artık bir düzen verme zamanı geldi. Bir müddet yakın çevrenizi organize etmekle uğraşabilirsiniz.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Maddi konular bundan sonra önünüze daha çok gelebilir. Belki de geliştirmediğiniz, atıl bıraktığınız yeteneklerinizi kullanmanın tam sırası. Yaratıcı yönünüz sabır ve disiplin ile birleşince kendi değerinizi ifade edebileceğiniz konuları ortaya çıkarabilirsiniz. Bunlar zamanla gelirinizi de arttıracaktır.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Gereğinden fazla tepki vermek için bir sebep yokken fevri kararlar alabilirsiniz. Bunun yerine duruma uyum sağlayıp, huzuru korumayı amaç edinmelisiniz. İletişimde kontrolsüzlük söz konusu olabilir fakat temkinli olmak her şeyi içinize atmak demek değildir. Ancak bugünlerde yanlış seçilmiş kelimeler ve istemeden yapılan bazı konuşmalar içinizde endişe yaratabilir.



AK REP (23 EKİM – 21 KASIM)



Artık inanç sisteminizi, düşünce yapınızı derinden değiştirecek olayları yaşıyor olacaksınız. Kabuk değişimi ilk önce bilinçaltınızı anlayarak başlayacaktır. Zamanınızı, kaynaklarınızı yardıma ihtiyacı olanlara daha çok ayırarak kendiniz için de bir şeyler yapmış olursunuz.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Arkadaşlık anlayışınız, kendinizi yanlız hissetme veya yanlız kalma isteği ile değişebilir. Sorunlarınızı diğerleri ile paylaşmak istemeyebilirsiniz. Ancak, sosyal ilişkilerinizi yeniden düzenlemek zaman alacaktır. Öteyandan, bugünlerde artan asabi enerjiniz dikkatsiz davranışlara ve tartışmalara neden olabilir. Bunun farkında olmak, control etmenize yardımcı olabilir.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Kariyer ve iş odaklı yönünüz çok yakında diplomasinin önemini farkedebilir. Bu sayede üzerinize yavaş yavaş daha fazla sorumluluk almaya başlayabilir, yaptığınız işlerden daha fazla takdir görebilirsiniz. Belki iş alanındaki sıkıntılarınız hemen çözülmeyecek ama yakında bu alanda bir kabuki değişimi yaşıyor olacaksınız.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Kendinizi control edebilmenin önemi bugünlerde daha fazla, size karşı çıkan birine oldukça fazla sinirlenme ihtimali var. Kendi haklarınızı sakince koruyabilmek herhangi bir tartışmayı önleyecektir. Öteyandan bu dönemden sonra yurtdışı, yüksek öğrenim, yayıncılık veya eşinizin ailesi konusunda daha objektif olma ihtimaliniz de yüksek.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



İlişkilerinize dengenin bir parka olsa da gelmiş olmalıç Bunu fırsat bilerek karşı tarafın üzerinizdeki kontrollünü azaltmasını da sağlayabilirsiniz. Şimdi aranızdaki samimiyet problemlerinin ve maddi sorunların üzerine gitme zamanı.