Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



29 Ekim 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



29 Ekim’de, Eylül 2007’den beri Başak burcunda bulunan Satürn’ün burç değiştiriyor olması bu haftanın en önemli olayı. Bugünden sonra Satürn üç yıllığına Terazi burcunu ziyaret edecek. Bunun Koç burçları için anlamı artık hayat derslerini iş hayatı, hizmet veya sağlık alanında değil daha çok uzun süreli ilişkiler veya hukusal alanda alacaklarıdır. Şimdiden iş temponuzun hafiflediğini, günlük sorumluluklarınızın artık size yük gelmedeğini veya sağlığınızdaki iyileşmeyi hissetmiş olabilirsiniz.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Bugün Satürn’ün Terazi burcuna geçmesi ile başlayan döngü ile yaklaşık 3 yıl boyunca hayatınızın önemli dersleri iş hayatınız, günlük ileriniz ve sağlık yolu ile gelecektir. Olgunlaşma genel olarak daha once çocuk konusu veya aşk ve eğlence hayatı yoluyla gelmişti. Bundan sonra örneğin iş hayatınız veya günlük işlerinizde yoğunluk ve sorumluluk artışı bekleyebilirsiniz. Bu yeni dönem zarfında işinizi yeniden organize edebilirsiniz, iş yoğunluğu size yeniden yapılanmayı zorunlu kılabilir. Daha disiplinli bir egzersiz veya diyet programına başlayabilirsiniz çünkü kendinize bakmazsanız olumsuz etkiyi hemen hissedebilirsiniz.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Son iki yıldır ev ve aile hayatınızda sorumluluklarınız artıp, bu konularda bazı zorluklar yaşamış olabilirsiniz. Doğum tarihinize göre bu dönem içinde taşınmış, değişiklik yapmış olabilir. Bugün Satürn’ün burç değiştirmesi ile bu döngü bitiyor ve yenisi başlıyor. Artık hayat dersleri çocuklar, aşk, eğlnece hayatı ve hobiler aracılığı ile gelecektir. Sadece gelecek senenin Nisan-Temmuz ayları arası 14 haftalığına ev-aile sektörüne geri dönecek Satürn sadece İkizler burcunun son günlerinde doğanları etkiler ve bitirilmemiş işlerini tamamlar. Artık örneğin aşk veya çocuk konusunda daha realist olmanızı sağlayacak olaylar dizini hayatınızın içinde olacaktır. Bu alanlarda eski düşünce yapıları değişecek. Bu döngü size uzun dönemli plan yaptırır, alacağınız kararlar da uzun süreli olur.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Bugün Eylül 2007’den beri Başak burcunda bulunan Satürn’ün burç değiştiriyor olması bu haftanın en önemli olayı. Yengeç burçları artık hayat derslerini iletişim ve yakın çevrelerinden değil ev ve aile hatta hayatlarının temeli konularında alacak olmalarıdır. Doğum tarihlerine göre üç yıl içinde evinizi değiştirebilir veya bu alanda önemli bir karar alabilirsiniz. Olgunlaşma karmaşık aile konularının çözülmesi ile gelecektir, yeni bir aile sorumluluğu veya taşınma mümkündür ve bu dönemde bu konularda alınmış kararlar uzun süreli olur.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Bugün Satürn’ün burç değiştiriyor. Eylül 2007’de başlayıp bugün son bulan döngü son iki senedir size hayat derslerini kazandığınız para konuları aracılığıyla veriyordu. Bu iki senede belki iş değiştirdiniz belki de kazancınızı arttırmak için çok uğraşıp, karşılığını göremediğinizi düşündünüz. Maddi konularda endişeleriniz ve korkularınız su yüzüne çıkartacak olaylar yaşadınız. Artık açılan yeni sayfa ile birlikte hayatın yeni bir yönünden bu dersler alınacak. Bunlar örneğin eski bağlantılarınızın veya seyahatlerinizin kısıtlaması veya yakınlarınız ve kardeşleriniz aracılığı ile gelebilir.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Eylül 2007’den beri burcunuzda olan Satürn bugün burcunuzu terk ediyor. Son iki seneyi düşündüğünüzde hayatınızın bir sayfasının kapanmış olduğunu fark edeceksiniz. Muhtemelen bu değişim zaman zaman yaşadığınız zorluklara rağmen sizin için çok olumlu olarak sonuçlanmış olmalı. Şimdi Satürn hayat derslerini kendi kazandığınız para alanında vermeye başlayacak ama emin olun 3 yıl sonra da hayatınızın bu alanını terkederken de bu konuda bütün endişeleriniz ve korkularınızdan arınmış olacaksınız. Belkide kazancınızın sizin için anlamı tamamen değişecek, dünyaya daha realist bakabileceksiniz.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Bugün Satürn burç değiştirip burcunuza geçiyor. Bu üç sene sürecek ve sizin için oldukça önemli bir döngünün başlangıcıdır. Bunun bilinçaltındaki hazırlığını geçtiğimiz iki yıl süresünde yapmış olmalısınız. Önünüzdeki üç yıl olgunlaşma dönemidir, sabırlı, dengeli ve realist olma yıllarıdır. Bu ders döneminden endişe duymaya gerek yok çünkü zorluklar ve sıkıntılardan sonra hayatınız sizin lehinize değişip, yeni bir sayfa açmış olacaksınız. Bu zorluklara odaklanmayıp, hayatınızın gereksiz yönlerinden kurtulmaya bakmalısınız.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Eylül 2007’den bu yana arkadaşlar, sosyal ortamlar ve umutlarınızı alanında bulunun Satürn bugün burç değiştiriyor. Son iki yıldır bu konularda sizi yaşattıkları ile adeta olgulaştıran sembol bu sefer iç dünyanızı, ruhaniyatı, bilinçaltınız dahil gizli olan herşeyi ve hastane gibi kurumları yöneten sektöre geçiyor. Önümüzdeki üç yıl hayat dersleri artık ancak iç dünyanızın gerçekten anlama çabalarınız, ruhaniyata dönme veya bilmediğiniz bir konunun ortaya çıkması ile gelebilir. Bu dönem sağlığınıza da özen gstermekte ve kontrollerinizi ihmal etmemekte fayda var. Satürn bir alandan geçerken verdiğiniz kararlar uzun dönemli olur, bu dönem zarfında o konuda sizde kendinizi değişmiş hissedersiniz, çıkarken de çıktığı alana bir hediye bırakır. Umutlarınızı temsil eden sektörden çıktığı için örneğin çok istediğiniz bir arzunuzun gerçekleştiğini görebilirsiniz. Ancak bunun ne olduğunu anlamak için biraz bekleyebilirsiniz. Nasılsa bunun o hediye olduğunu anlayacağınız türden bir şey olacaktır.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bugün Eylül 2007’den beri size hayat derslerini kariyer alanında vermeye çalışan Satürn burç değiştiriyor. Artık sizden olgunluk bekleyen konular arkadaşlar ve sosyla çevrenizden gelecektir. Satürn bir alandan geçerken getirdiği zorluklar veya değişikliklerle bizi realiteye daha fazla yaklaştırır. O konu üzerinde çok çalışma, doğru yargı, pratiklik ve verimlilik bekler ve bunları gerçekleştirenlere hediyesini bırakıp hayatın başka bir alanına geçer. Muhtemelen ya kariyerinizi veya dış dünyadaki imajınızı ya da buna bakış açınızı son iki sene de değiştirdiniz. Uygun yaşta ve bu dönemi iyi değerlendiren olan bir çoğunuz bu dünyaya ne yapmak için geldiğini buldu veya o alana yöneldi. Şimdi bütün bunları hayattan beklentileriniz ve sosyal hayatınıza adapte etme zamanı. Bu enerjinin en iyi kullanım yollarından biri toplumsal bir projeye dahil olmaktır aksi takdirde kendiniz sosyal olarak yetersiz, istediklerinize ulaşmada zorluk çeker bulabilirsiniz.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Bugün Eylül 2007’den beri Başak burcunda bulunan Satürn burç değiştiriyor. Bunun Oğlak burçları için anlamı artık hayat derslerini yurtdışı ile ilgili konular, yayıncılık ve yüksek öğrenim alanında değil kariyerleri ve dış dünyadaki imajları alanından alacak olmalarıdır. Kariyer repütasyonunuzu sağladığınız, dış dünyanın sizi tanıdığı bilidiği uğraşınızdır. Bu alana Satürn’ün girmesi zaman veya kaynak sıkıntısı anlamına gelebilir fakat getireceği derslerle birlikte bu alandaki anlayışınız önümüzdeki üç sene içinde bir üst seviyeye çıkacaktır. Hayatın bu alanı Oğlak burçları için çok önemlidir. Satürn burada size sabırlı ve disiplinli olmayı öğretecek ve belkide çok çalıştıracaktır ancak sonunda bu çalışmanın karşılığını alacaksınız.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Bugün Satürn’ün burç değiştirmesi ile hayatınızda yeni bir döngü başlıyor. Artık hayat dersleri ve olgunlaşma artık eşinizin kaynakları, diğer insanlardan ve kurumlardan gelen kaynaklar, yakınlaşma ve ölüm gibi konulardan değil yurtdışı, yüksek öğrenim,yayıncılık türünden konular aracılığı ile gelecek. Bu konular aracılığı ile çok şey öğreniyor ve olgunlaşıyor olacaksınız. Geriye dönüp baktığınızda özellikle maddi açıdan Eylül 2007’den bu yana çok farklı yerde olmalısınız. Doğum gününüze bağlı olarak bu süre zarfında yaşadığınız olaylar sizi oldukça değiştirmiş olmalı. Artık miras konuları daha rahat çözülebilir, krediler daha rahat alınabilir veya eşinizden gelen maddi desteğin daha fazla keyfini çıkarabilirsiniz.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Eylül 2007’den beri derslerini uzun dönemli ilişkiler üzerinden veren Satürn bu hafta burç değiştiriyor. Oldukça zor bir test olan Satürn’un Güneş’inize karşıt açı yapmasını bu son iki senenin bir döneminde yaşamış olmalısınız ama artık bu dersler çoğunuz için bitti ve artık bu konuda daha olgun yep yeni bir insan olmalısınız. Bir tek Balık burcunun son günlerinde doğanların bir takım bitmemiş dersleri var, ve bu dersleri gelecek senenin Nisan-Temmuz ayları arasında verip mezun olacaklar. Şimdi Satürn 3 seneliğine Terazi burcuna geçiyor bunun Balık burçları için anlamı ise hayat derslerini eşlerinin kazandığı para, kredi, sigorta, miras gibi diğer araçlardan gelen kaynaklar yolu ile alacaklar. Belki eşinizden gelen kaynak bir süreliğine azalacak yada eşiniz para kazanmak için uzak bir yere gitmek zorunda kalacak. Aldığınız kredilerin geri ödeme vakti gelmiş te olabilir. Bütün bu sembollerin ne alma geldiğini anladıktan sonra kendi hayatınız için en iyi yorumlamayı siz yapabilirsiniz.